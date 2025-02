Hatay\'da depremzedeler için yapımı tamamlanan Endonezya Köyü için tören

Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteğiyle depremzedeler için yapımı tamamlanan 37 konutluk Taşoluk Endonezya Köyü için açılış töreni düzenlendi.

Endonezya Cumhuriyeti tarafından, Türkiye Endonezya Dostluk Derneği ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında Taşoluk Mahallesi'ndeki depremzedelere yönelik 37 konuttan oluşan ve Taşoluk Endonezya Köyü adı verilen konutların yapımı tamamlandı. Taşoluk Endonezya Köyü'nün açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye Endonezya Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Endonezya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu İbrahim Çavga ile kent protokolü katıldı.

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, depremin meydana geldiği ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dost devletlerle birlikte iyileştirme operasyonuna başladıklarını söyledi. Masatlı, "Deprem süresince başta Endonezya devleti olmak üzere Endonezyalı vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

KONUTLAR 37 HAK SAHİBİNE KURA ÇEKİMİYLE VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise deprem sonrasında kırsal mahallelerde yer alan hak sahipleri için konut yapım çalışmaları başlatıldığını hatırlattı. Oral, "Bu kapsamda 11 ilimizde kırsal konut talebi bulunan 72 bin hak sahibimizin konut inşa çalışmaları başlatılmış, bu konutlardan 32 bini yıl sonu itibarıyla teslim edilmiştir. Hatay ilimizde de kırsal konut talepleri doğrultusunda 16 bin 407 konutun ihale süreci tamamlanmıştır. Hatay'da, 13 ilçe ve 183 köyde bu konutların yapım çalışmaları devam etmektedir. Çalışması başlanan bu konutlardan 5 bin 686 adedi kura şeklinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere AFAD Başkanlığı'na bildirilmiştir. Bu kapsamda Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Taşoluk köyünde toplu alanda konut yapımı talebinde bulunan 37 hak sahibi için yapılan toplamda 37 adet betonarme konutunun yapım işleri; Endonezya Cumhuriyeti hükümeti destekleriyle tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan konutlar, kura çekilerek vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere AFAD Başkanlığı'na bildirilmiştir. Ben bu vesileyle zor zamanımızda katkılarını esirgemeyen Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve katılımlarıyla bizi onurlandıran büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'ENDONEZYA VE TÜRKİYE HER ZAMAN YAN YANA DURSUN'

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Endonezya ve Türkiye arasındaki dayanışmanın, direncin ve kopmaz dostluğun bir ifadesi olan bir bildiri yayınlıyoruz. Bu, köy evler topluluğundan daha fazlasıdır. İlişkilerimizi her zaman tanımlayan sağlam ve sarsılmaz güven, itimat ve karşılıklı destek temelinin bir kanıtıdır. Sadece kutlama ve şenlik zamanlarında değil, mücadele ve zorluk zamanlarında da kardeşlerimizin yanında durduğumuzun göstergesidir. Çünkü gerçek dostluklar felaket geldiği zaman sınanır. Türkiye, doğal afetlerin vurduğu en karanlık zamanlarda Endonezya'nın yanında yer aldı ve Endonezya da Şubat 2023'teki yıkıcı depremde Türk kardeşlerimizle omuz omuza durmakta tereddüt etmedi. Dost kara günde belli olur. Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil, gerçek olduğunun kanıtıdır. Güven, eylem ve ortak insanlık üzerine inşa edilmiştir. Sarsılmaz bir bağlılık ve her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair bir sözdür. Bu yıl Endonezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı. Bu sadece geçmişimizi onurlandırmak için bir zaman değil, aynı zamanda ileriye bakmak ve geleceğimizi birlikte şekillendirmek için bir fırsattır. Bizler, bölünmüş bir dünyada liderlik etme, inşa etme ve iş birliğine örnek olma konusunda ortak sorumluluğa sahip uluslarız. Çoğunluğu Müslüman olan en büyük iki ülke olarak, bölgesel güçler olarak, Küresel Güney'in liderleri olarak Endonezya ve Türkiye, kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan sorumlulukları paylaşmaktadır. Ancak bunu başarmak için ortaklığımızın temeli her zaman güçlü kalmalıdır. Bu temel de gerçek dostluk ve kardeşliktir. Bu olmadan hiçbir anlaşma ya da iş birliği uzun vadede sürdürülemez. Bununla birlikte, birlikte başarabileceklerimizin sınırı yoktur. Biz sadece anlaşmalar imzalamayız. Harekete geçeriz. Dostluk hakkında sadece konuşmuyoruz, bunu kanıtlıyoruz. Bu köy bir insani yardım projesinden çok daha fazlasıdır. Ortak geleceğimize yönelik bir taahhüttür. Endonezya ve Türkiye'nin birlikte durduğu bir gelecek sadece bugün değil, sadece önümüzdeki 75 yıl için değil, gelecek nesiller içindir. Taşoluk halkı, bu köy size ait. Güvenliğin, gücün ve yeni başlangıçların yeri olsun. Bu köy, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, dostluğumuzun her zaman devam edeceğini hatırlatsın. Endonezya ve Türkiye her zaman yan yana dursun. Kardeşliğimiz çok yaşasın."

Konuşmaların ardından Taşoluk Endonezya Köyü'nün açılış kurdelesi kesildi.