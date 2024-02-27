Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kredi Kartı Taksitleri İddialarını Yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kredi kartlarında taksitlerin kaldırıldığı' iddiasına ilişkin "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün X hesabından kredi kartlarında taksitlerin kaldırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili açıklamasını alıntılayan Şimşek'in paylaşımı şöyle:
"BİZDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."
Şimşek'in alıntıladığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması ise şöyle:
"PİYASANIN İŞLEYİŞİNİ BOZABİLECEK MESNETSİZ VE SPEKÜLATİF AÇIKLAMALAR YAPILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporuna ilişkin 8 Şubat'ta düzenlenen toplantıda ise şunları söylemişti:
"KREDİ KARTLARINDA DÜZENLEME YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Enflasyonun da artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."
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Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
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