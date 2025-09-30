30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı

30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı
30.09.2025 11:39  Güncelleme: 14:33
30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı
Giresun'da oto fren ustası Hurşit Özarslan'ın iş yerinden cep telefonunun çalınmasından birkaç gün sonra mobil banka hesabından 30 dakika içerisinde toplam 650 bin TL para çekilip harcama yapıldı. Hemen jandarmaya giderek şikayette bulunan Özarslan, "Kredi taksitlerini ben ödüyorum. Emekli maaşıyla geçinen biriyim. Bu hırsızların bir an önce bulunmasını talep ediyorum" dedi.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde 12 Haziran'da iddiaya göre; oto fren ustası Hurşit Özaslan (68), çalışırken dükkanına giren kişiler masanın üzerinde duran telefonunu çaldı.

30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı

YARIM SAATTE 650 BİN LİRASI GİTTİ

Özarslan, birkaç gün sonra mobil banka hesabından 30 dakika içinde 300 bin TL kredi, 76 bin TL nakit avans çekilip, 25 bin TL harcama yapıldığını fark etti, jandarmaya gidip şikayette bulundu. İncelemelerde, çekilen paranın 2 farklı isme havale edildiği tespit edildi.

30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı

"KREDİ TAKSİYLERİNİ BEN ÖDÜYORUM"

Geri ödemeleri yaklaşık 650 bin TL'yi bulan harcamaların taksitlerini ödemeye başladığını anlatan Özarslan, telefonunu çalan kişilerin bulunması ve ödemelerin kendisine iade edilmesini talep etti. Özarslan, yaşadıklarını anlatarak, "Dükkanımda çalışıyordum. Telefon masanın üzerindeydi. Dükkana gelen vatandaşlar telefonumu çalmışlar. Çalar çalmaz yarım saat içerisinde telefonumdan önce 300 bin TL kredi çekmiş, sonra 76 bin TL avans çekip 25 bin TL'de harcama yapmışlar. Parayı Ordu'da ve Samsun'da yaşayan birilerinin hesabına atmışlar. Jandarmaya şikayette bulundum. Gerekli işlemleri yaptım henüz bir sonuç gelmedi. Kredi taksitlerini ben ödüyorum. Bu kredi ve harcamalar faiziyle birlikte yaklaşık 650 bin TL'yi buluyor. Yakalanmaları için gerekli şikayetleri de yaptım" dedi.

30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı

"EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNEN BİRİYİM"

Hırsızların bulunmasını isteyen Özarslan, "Yeni telefon aldım. Tüm banka hesaplarımı dondurdum. Yeni telefonuma şifre de koydum. Bu kişiler şifreleri kırıp her şeyi yapıyormuş. Her şeyi takside bağladım ödemeleri yapıyorum. Bu hırsızların bir an önce bulunmasını talep ediyorum. Emekli maaşıyla geçinen biriyim. Elimden geldiği kadar da burada çalışıyorum. Yaşım 68 oldu, yıllarca arabalarla uğraşıp bu paraları ödeme şansım yok. İnşallah bulunacaklar. Paramın bu kişilerden alınıp bankadaki ödemelerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: 30 dakikada hayatı karardı, 650 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
