Nihat Sütlaş'tan çıplak arama itirafı: Duyduklarımdan utandım

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 48'nci günü savunma yapan iş insanı ve reklamcı Nihat Sütlaş, duygusal anlar yaşadı. Sütlaş, dün duruşmada Fatoş Pınar Türker'in savunması sırasında maruz kaldığı çıplak aramayı anlatmasının ardından gece boyunca uyuyamadığını söyleyerek, "Dün duyduklarımdan sonra sabaha kadar sandalyede oturdum, çok üzüldüm. İnsanlar bunları hak etmedi" dedi. Kadınların yaşadığı mağduriyetler karşısında kendi sıkıntılarını anlatmaya dahi çekindiğini söyleyen Sütlaş, "Ben buraya kendi mağduriyetlerimi anlatmaya gelmiştim. Ama duyduklarımdan sonra kendimden utandım. Bir erkek olarak kendi sıkıntılarımı anlatmaktan vazgeçtim. Ayıp olur diye düşündüm" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 46'ıncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı.

Duruşmada savunması alınan tutuklu iş insanı ve reklamcı Nihat Sütlaş, iddianamede şirketinin "İBB'den aldığı paraları boşaltarak örgüte aktardığı" yönünde bir anlatım kurulduğunu belirterek, suçlamaları finansal tablolar üzerinden yanıtladı. Şirketinin İBB ile medya satın alma ajansı hizmetleri ve açık hava reklamcılığı alanında çalıştığını belirtti.

Şirketin 2019-2025 yılları arasında İBB'den medya satın alma hizmetleri kapsamında 91,5 milyon TL ödeme aldığını, bu tutardan KDV, gelir vergisi, Basın İlan Kurumu ödemeleri, personel, kira ve diğer giderler düşüldüğünde yüksek bir kar kalmadığını savunan Sütlaş, medya satın alma ajanslarının kar marjının piyasada yüzde 15'i geçmediğini söyledi. Sütlaş, "Bu 5 yıllık bir iş. Tek seferde alınmış, bir anda kar edilmiş bir para değil. Yıl boyunca 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, Ramazan Bayramı gibi tanıtım ve kutlama kampanyalarının medya planlamasını yaptık" dedi.

"OLMAYAN BİR ÖRGÜTE AKTARMADIĞIM PARAYI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Şirketine kendisi ve ortağı Uğurhan Atma tarafından toplam 115 milyon TL nakit giriş yapıldığını belirten Sütlaş, şirketin hesaplarında bulunan paranın da resmi kayıtlarda görüldüğünü söyledi. MASAK raporlarında şirketin 2024 yılında yüksek kar ettiği yönünde değerlendirme yapıldığını belirten Sütlaş, "99 milyon lira nerede diye sorulacaksa, o para şirket hesaplarında. Bankalardaki mevduat ve nakit hesaplarımızda operasyon günü itibarıyla mevcut olan rakamlar bellidir. Olmayan bir örgüte aktarmadığım parayı anlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sütlaş, İBB ile ticari dengesini de anlatarak, 2019-2025 arasında şirketinin toplam 408 milyon TL ciro yaptığını, bunun 91 milyon TL'sinin İBB'den geldiğini kaydetti. Bu oranın toplam ticaretinin yüzde 22'sine denk geldiğini belirten Sütlaş, "Şirketim sadece İBB ile iş yapmadı. Açık hava reklamcılığından, sattığımız mecralardan ve diğer müşterilere kestiğimiz faturalardan gelir elde ettik" diye konuştu.

"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİMİNDE ÇALIŞTIK"

Şirketin kurulduğu günden itibaren yeminli mali müşavir denetiminde çalıştığını, tüm faturaların resmi olduğunu ve finansal kayıtlarının denetlendiğini belirterek, "Bütün finansal rakamlarımız denetim altındadır. Maliye, Gelir İdaresi ve birçok kurum şirketimizi denetledi. Gizli muhasebem yok. Hiçbir örgüte para aktarmadım" dedi.

Şirketinin faaliyet alanlarını anlatan Sütlaş, YoYo İstanbul, Doğa Pro, YoYo Metro, Simplay, Dogpart ve Artesta markalarının açık hava reklamcılığı alanında kullanıldığını belirtti. Broadsign adlı uluslararası yazılımın Türkiye temsilciliğini aldıklarını söyleyen Sütlaş, bu yazılımın dijital ekranların kontrol paneli olarak kullanıldığını anlattı. Sütlaş, "Açık havada, metrolarda, iskelelerde gördüğünüz dijital ekranların yayın kontrolü bu yazılımla yapılır. 41 ülkede kullanılan uluslararası standartta bir yazılımdır" dedi.

Şehir Hatları iskelelerinde, metro alanlarında, ATM kabinlerinin yan yüzeylerinde ve farklı açık hava mecralarında dijital reklam alanları oluşturduklarını anlatan Sütlaş, Türkiye'de ilk kez bazı alanlarda 3D reklam videosu uygulamaları geliştirdiklerini söyledi.

65, 66 ve 67'nci eylemler kapsamında metro istasyonları ve vagon içi dijital ekranlarla ilgili suçlandığını belirten Sütlaş, bu işlerin yüksek tekliflerle alındığını söyledi. İlk metro işini 2021 yılında aldıklarını belirten Sütlaş, "Yüzde 90 daha yüksek teklif vererek bu işi almışız. Eğer örgüt yapısı, gizli ortaklık olsaydı, yüzde 90 karla bu işi almazdım" ifadesini kullandı.

İlk dönemde tecrübesizlik nedeniyle yüksek teklif verdiklerini, zamanla satış kapasitesini ve piyasa koşullarını daha iyi anladıklarını belirten Sütlaş, metro vagon içi ekranlar için gerekli teknik altyapının da kendileri tarafından kurulduğunu aktardı.

"METRO AŞ GÜVENLİK STANDARTLARI NEDENİYLE ENDÜSTRİYEL PC İSTEDİ"

Metro alanlarına teknik ekiplerin girişinin sıkı kurallara bağlı olduğunu belirten Sütlaş, Metro AŞ'nin yüksek güvenlik standartları uyguladığını söyledi. Sütlaş, vagon içi ekranlar için başlangıçta normal bilgisayar sistemi planladıklarını ancak Metro AŞ'nin yangın, deprem, titreşim ve nem riskleri nedeniyle sertifikalı endüstriyel PC talep ettiğini aktardı. Bu cihazların Çin'den getirildiğini, sertifikalarının sunulduğunu ve montajların, kurumun belirlediği teknik prosedürlerle yapıldığını belirten Sütlaş, süreç içinde vagon ve ekran sayılarının sözleşmedeki sayıdan farklı olduğunun tespit edildiğini, bunun da kurum içi yazışmalara yansıdığını kaydetti.

Metro hatlarına ilişkin bir başka iddiaya da yanıt veren Sütlaş, Modyo TV'ye bazı alanların devredilmesinin zarar nedeniyle değil, teknik zorunluluktan kaynaklandığını savundu.

Yeni açılan M4 Tavşantepe-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattında aynı vagon içinde iki ayrı dijital yayın sisteminin teknik olarak çalışmasının mümkün olmadığını söyleyen Sütlaş, "Bu nedenle Modyo TV ile görüştük. Kullandıkları alanlar için kira ödemeleri konusunda anlaştık ve düzenli fatura kestik" dedi. Şirketine kayyum atanmasının ardından Modyo TV'nin kira ödemek istemediğini, ancak kayyum yönetiminin sözleşmeleri inceleyerek kendi şirketini haklı bulduğunu savunan Sütlaş, "Kayyum da alanların hakkının Reklam İstanbul'da olduğunu söyledi. Bunun üzerine yeniden ödeme yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"KURDUĞUMUZ ALTYAPI SÖZLEŞME SONUNDA İBB'YE KALIYOR"

Metro vagonlarına kurulan dijital ekran altyapısının sözleşme sonunda İBB'ye bırakılacağını belirten Sütlaş, "PC'leri, kabloları sökemiyorum. Altyapı İBB'ye kalıyor. Ayrıca İBB'nin yüzde 30'a kadar ücretsiz yayın hakkı var. Kendi tanıtımlarını bu ekranlardan ücretsiz yapabiliyor" dedi. Bu nedenle yalnızca kira geliri üzerinden değerlendirme yapılamayacağını savunan Sütlaş, yükümlülüklerinin arasında altyapı kurulumu ve ücretsiz yayın hakkı sağlanmasının da bulunduğunu söyledi.

"ŞİKAYET EDEN FİRMA YOK, DOLANDIRILDIĞINI SÖYLEYEN YOK"

Sütlaş, metro işlerine ilişkin ihalelerde şikayet eden herhangi bir firma bulunmadığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla bu ihalelerde şikayet eden firma yok. Dolandırıldığını söyleyen kimse yok. Mağdur olan kim, dolandırılan kim, bunu anlamak istiyoruz" diye konuştu. İBB'den istenen bazı yazıların gelmemesinin nedeninin memurların çekincesi olabileceğini öne süren Sütlaş, "İBB'deki memurlar da evraka imza atmaktan korkuyor olabilir. Tutuklanmayacakları bildirilirse belki yazılar daha hızlı gelir, gerçekler ortaya çıkar" dedi.

"DÜN GECE UYUYAMADIM, ANLATILANLAR BENİ UTANDIRDI"

Nihat Sütlaş, duruşmada dün savunma yapan kadın sanıklar ve yöneticilere yönelik suçlamaların kendisini derinden etkilediğini belirterek, bazı etkin pişmanlıkçı beyanlarının haksız ve incitici olduğunu ifade etti. Dün konuşan kadın sanıkların anlattıklarının ardından gece boyunca uyuyamadığını belirten Sütlaş, "Dün duyduklarımdan sonra sabaha kadar sandalyede oturdum. Uykusuz bir şekilde geldim. Çok moralim bozuldu, çok stres oldum, çok üzüldüm. İnsanlar bunları hak etmedi. Ben buraya kendi mağduriyetlerimi anlatmaya gelmiştim. Ama duyduklarımdan sonra kendimden utandım. Bir erkek olarak kendi sıkıntılarımı anlatmaktan vazgeçtim. Ayıp olur diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"2019 SONRASI ZENGİNLEŞTİĞİM İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Hakkındaki "sebepsiz zenginleşme" iddialarına da yanıt veren Sütlaş, şirket sermayesine koyduğu 21 milyon liralık kaynağın 2019 öncesinde sahip olduğu taşınmazların satışlarından ve geçmiş yatırımlarından geldiğini söyledi. MASAK raporlarında yer alan tapu kayıtlarının incelenmesini isteyen Sütlaş, bilirkişi raporlarında cins değişikliği yapılan taşınmazların yeni edinilmiş gibi gösterildiğini öne sürdü. "2019'dan sonra 16 tapu edinmişim gibi yazmışlar. Oysa bunların önemli bölümü 2019 öncesi miras yoluyla gelen veya kat karşılığı sözleşmelerden kaynaklanan taşınmazlar" diyen Sütlaş, raporların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"İHALELERDE HER AŞAMA KAMERA KAYITLARIYLA SABİT"

Şehir Hatları ve ATM reklam alanlarına ilişkin ihalelerin nasıl yapıldığını ayrıntılı biçimde anlatan Sütlaş, süreçlerin tamamen resmi prosedürlerle yürütüldüğünü söyledi. İhalelere katılmadan önce şartname satın aldıklarını, evraklarını hazırladıklarını ve tekliflerini kapalı zarflarla sunduklarını anlatan Sütlaş, "O günlere ait kamera kayıtları varsa getirilsin, izlensin. İhalenin gerçek olduğu ve usulüne uygun yapıldığı açıkça görülecektir" dedi.

Savcılık dosyasında yer alan parapet reklam alanı kiralamasına ilişkin suçlamaları reddeden Sütlaş, Kültür AŞ'nin kiraya çıkardığı 30 noktadan yalnızca birini aldıklarını söyledi.

Kadıköy İskelesi'ndeki büyük ekran için yaklaşık 400 bin dolarlık yatırım yaptıklarını, ekranın kurulabilmesi için statik proje hazırlanması gerektiğini, Şehir Hatları'nın binasına ait proje bulunamadığı için ayrıca binanın statik analizini yaptırdıklarını belirten Sütlaş, "Aylarca gece 01.30 ile sabah 05.00 arasında çalıştık. Gündüz çalışma izni verilmedi. Bütün yatırım tarafımızdan yapıldı. Kurulan ekran da altyapısıyla birlikte sözleşme sonunda İBB'ye kalacak" dedi. Sütlaş ayrıca ekranların bulunduğu alanlarda İBB'nin ücretsiz yayın hakkı bulunduğunu belirterek, "Hem kira ödüyoruz, hem yatırımı yapıyoruz, hem de sistemleri sonunda belediyeye bırakıyoruz. İş bittiğinde ceketimizi alıp çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Sütlaş, şirketine kayyum atanmasının ardından faaliyetlerinin ciddi zarar gördüğünü, bazı reklam alanlarını kiraya veremediklerini belirtti.

Nihat Sütlaş, ailesinin ticaretle uğraştığını ve kendisinin de genç yaşlardan itibaren iş hayatında bulunduğunu, 25 yıldır aynı vergi dairesine bağlı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, GSM bayiliği, emlakçılık, reklamcılık ve farklı ticari alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlattı. Tek bir adli sicil kaydının bulunmadığını söyleyen Sütlaş, "25 yıldır aynı şehirde, aynı adreste ticaret yapıyorum. Dolandırıcılık ya da fesatçılık yapsam bu kadar yıl aynı yerde iş yapamazdım" dedi.

"SİLİVRİ VATAN EMNİYET YANINDA PARİS KALIR"

Gözaltı sürecinde Vatan Emniyet'te dört gün aç, susuz kaldığını belirten Sütlaş, "Bir insan suç işlemeyi düşünüyorsa Vatan Emniyet'i görsün. Silivri onun yanında Paris kalır" ifadelerini kullandı.

Sütlaş, şirketinin tek sahibinin kendisi olduğunu belirterek, "Bana sürekli Murat Ongun'un gizli ortak olduğu söyleniyor. Şirketin kuruluşunda ortağım Uğurhan Atma'ydı. Murat Ongun benim ortağım değildir. Bunun aksine tek bir belge yok. 'Yoktur' diyoruz, 'vardır' deniliyor. Bunu nasıl ispat edeceğimizi de bilmiyorum" diye konuştu.

Savunmasının sonunda Hucurat Suresi'nin 6'ncı ayetini okuyan Sütlaş, hakkında beyanda bulunan bazı kişilerin doğruluğu araştırılmamış ifadelerle hareket ettiğini öne sürerek, "Bu iftiraları atanlar bu ayeti duysun" dedi.

Duruşmaya bir saat ara verildi.