İbb Davası'nda İkinci Gün… İmamoğlu ile Sanık Kürsüsü Arasına Sandalye Konulması Tepkiyle Karşılandı

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının ikinci celsesi başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, salona "Millete Emanet" kitabını sallayarak girdi. İmamoğlu girdiği sırada salondan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sesleri yükseldi. Öte yandan duruşmada sanık kürsüsü ile İmamoğlu'nun arasına sandalye konuldu. İmamoğlu'nun duruma tepki göstermesi üzerine yaşanan gerginliğin ardından sandalye kaldırıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasında ikinci gün duruşması başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu birlikte geldi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Avukatlar 2 saat boyunca salon önünde bekledi

Salona basın ve izleyiciler saat 09.40'ta alındı. Avukatlar ise salon önünde uzun süre beklemelerine ve kimlik tespiti yapılmasına tepki gösterdi. Avukatlar, İstanbul Barosu'na da "Avukatlarınıza sahip çıkın" şeklinde seslendi. Bunun üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, Jandarma görevlileri ve ardından mahkeme heyeti ile görüştü.

Saat 10.00'da başlaması planlanan duruşmaya saat 09.58'de hala avukatların alınmaması üzerine bekleyişlerini sürdüren avukatlar, "Savunma susmadı susmayacak", "Aç, aç, aç" sloganları atarak ve kapıya vurarak duruşma salonunun kapısının açılmasını istedi.

Tepkilerin ardından saat 10.10'da avukatlar salona giriş yapabilidi. "2 saat kapıda bekledik" diyerek tepki gösteren avukatlara izleyiciler alkışlarla destek verdi.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Mahkeme Heyeti ile görüşmesi sonucunda, avukatların duruşma salonuna girişinde kimlik kontrolü olmayacağını, salona önce sanık avukatlarının daha sonra diğer avukatların alınacağını açıkladı.

Tüm sanıklar yan yana otururken Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan arasında bir sandalye boşluk bırakıldı

Duruşma salonuna, saat 10.28 itibarıyla tutuklu sanıklar getirilmeye başlandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen sanıklar için salondan alkış sesleri yükseldi.

Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan, Buğra Gökçe duruşma salonuna geldiğinde yoğun alkış desteğiyle karşılandı. Salonda yakınlarına selam vererek giren sanıklar, çoğu kez jandarma görevlileri tarafından uyarıldı.

Tüm sanıklar salonda yan yana sandalyelerde otururken, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan, aralarında bir koltuk boşluk bırakılarak yan yana oturtuldu.

Ekrem İmamoğlu, "Millete Emanet" kitabını sallayarak salona girdi

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiğinde el sallayan ve yoğun şekilde alkış tutan izleyicileri jandarma uyardı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, bu sırada, "Selam vermek ne zaman suç oldu" şeklinde yüksek sesle tepki gösterdi.

Duruşma salonuna Ekrem İmamoğlu, saat 10.42'de jandarma eşliğinde diğer sanıklardan ayrı getirildi. İmamoğlu salona getirilişinde, elindeki "Millete Emanet" kitabını sallayarak, izleyici ve avukat bölmesine selam verdi. Salondan "Cumhurbaşkanı imamoğlu" sesleri yükseldi.

İmamoğlu, etrafının jandarmalarla sarılmasına tepki gösterdi, Mahkeme Başkanı: "Burada her şey bana bağlı"

Kürsünün önüne sandalye koyularak İmamoğlu'nun kürsüye çıkması engellenmek istendi.

Ekrem İmamoğlu, etrafının jandarma personellerince donatılmasına ve kürsü ile arasına sandalye konmasına tepki göstererek, "Bakın burada bu gerginlikle duruşma yürütmezsiniz. Öyle bir şey yok, ayrı oturmuyorum. Kimin önünü kesiyorsunuz? Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Nedir böyle her tarafımda jandarma?" dedi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ise "Nerede olmasını bekliyordunuz? Bizim kimseden korkumuz yok Ekrem Bey. Bu düzen uygulanacak. Duruşmanın bir düzeni var, lütfen yerinizde oturunuz. Söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye gelip, heyete, Savcı Bey'e parmak sallayarak... Bu duruşmanın bir sistemi var. Sırası gelince size de söz hakkı verilecek. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Mahkeme Başkanına: "Bu yaptığınız Türk yargısı adına yüz karartıcı. Kimden talimat aldınız"

İmamoğlu ise "Bu askerler buradan kalkacak ben de ondan sonra oturacağım" dedi. Mahkeme Başkanı Aylan'ın, "Kanun çok açık, Mahkeme Başkanı duruşma düzenini belirler ve ben de böyle bir düzen belirledim" sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu, "Bu yaptığınız Türk yargısı adına yüz karartıcı. Kimden talimat aldınız. Akşam kimden talimat geldi? Dünkü düzenle bugünkü düzen arasında ne fark var?" diye sordu. Mahkeme Başkanı, "Çünkü söz vermediğimiz halde konuştunuz. Bu sizin zannınız. Biz kimseden talimat almıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kürsü ile aramda neden sandalye var?"

Avukatlar ise "Burada kimse şiddetle suçlanmıyor. Sanıklar arasına asker oturtmak hukuka aykırıdır. Yetkinizi kötüye kullanmayın" tepkisini gösterdi.

Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Aylan arasındaki diyalog, şöyle devam etti:

İmamoğlu: "Hakimlik yapacaksınız en az bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Burada neden jandarma oturuyor? Kürsü ile aramda neden sandalye var? Benden mi korkuyorsun? Bende korkma, ben seni korumaya geldim korumaya. Neden yargılamaya niyetiniz yok. Benden korkmayın. Ben seni de korumaya geldim"

Mahkeme Başkanı: "Ekrem Bey gereksiz polemiklere girmeyin. Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Benim yargılamaya niyetim var sizin yüzünüzden dünden beri yargılamaya başlayamıyoruz"

İmamoğlu: "Sayın Hakim ben avukatımla nasıl görüşeceğim? Şu an avukatımı göremiyorumki ben. Askeri kaldırın sorun yaşamayacağız"

Mahkeme Başkanı: "Burası avukatınızla rahatça görüşeceğiniz dolaşacağınız bir yer değil. Dünkü davranışlarınız gibi söz vermeden konuşmamayı tahhüt ederseniz... Tamam aradaki sandalyeyi kaldırın Komutanım"

Söz konusu diyalogun ardından İmamoğlu ile sanık kürsüsü arasına konan sandalye kaldırıldı. Sonrasında söz alan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Sayın Hakim, yargılama boyunca kolluk kuvvetlerinin azami şekilde olması önemlidir" dedi.

Duruşmada, iddianame kabul kararı okunuyor.