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İçişleri Bakanı: 238 Bin 55 Suriyeli Türk Vatandaşlığı Kazandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 238 Bin 55 Suriyeli Türk Vatandaşlığı Kazandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, 2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancının Türk vatandaşlığını kazandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı: 238 Bin 55 Suriyeli Türk Vatandaşlığı Kazandı
16.12.2023 - 22:15,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya da sorulara şöyle cevap verdi:

"TOPLAM 46 AİLENİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ ÇOCUKLARI YÜRÜTÜLEN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA TESLİM OLMUŞTUR"

" (Diyarbakır anneleri nöbeti ile ilgili) Diyarbakır'da 371, Muş'ta 46, Van'da 34, Hakkari'de 17, İzmir'de 4, Şırnak'ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam etmektedir. Diyarbakır'da 45, Van'da 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur.

"DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞU TESPİT EDİLEN 47 BİN 466 YABANCI SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLME MERKEZİNE SEVK EDİLMİŞTİR"

İstanbul'da oluşturulan 38 adaet mobil göç noktalarında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderilme merkezlerine sevk edşlmektedir. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancının yasal kalışları sorgulanmıştır. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderilme merkezine sevk edilmiştir.

(Emniyet müdürlerinin emeklilik yaşlarının yukarı çekilmesiyle ilgili) Bununla ilgili bir torba yasada teklifimiz olacak çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bizim de emeklilik yaşlarını daha yukarı almak hedefimiz.

24 Mart 2018'de hizmete giren KADES, o günden bu yana 5 milyon 847 bin 4141 vatandaş bu uygulamyı indirmiş. Bugüne kadar 968 bin 744 kadın ihbarda bulunmuştur. 28 Haziran 2022'de KADES 11 dil seçeneği ile hizmet vermeye başlamıştır, pasaport numarasıyla da uygulamaya giriş yapabilme imkanı da getirilmiştir.

"2023 ARALIK AYINDA TOPLAM 238 BİN 55 SURİYELİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI"

2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir."

Kaynak: ANKA
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İçişleri Bakanı, Suriye, Aralık, Son Dakika

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