İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

İÇEŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bu zafer, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen ebedi bir anıttır.

29.08.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇEŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bu zafer, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen ebedi bir anıttır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz, eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini sonsuza dek koruyacaktır. Bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri, hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy' adlı belgeselin özel gösterimi için gerçekleştirilen programa katıldı. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Fahir Atakoğlu piyano resitali ile başlayan programa İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, rektörler ve çok sayıda davetli katıldı. Özel belgesel gösterim öncesinde konuşan Yerlikaya, tarihten örnekler vererek Anadolu'nun sıklıkla işgal kuvvetlerinin tehdidi altında olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bundan tam 102 yıl önce 28 Ağustos 1922 Pazartesi günü, Mustafa Kemal Paşa, şanlı ordusuyla birlikte Afyon'a girmiş; Türk sancağı, Afyon Kalesi'nde dalgalanmaya başlamıştı. ve işte o büyük zafere; sadece 2 gün kalmıştı. Yüreği pare pare olan tüm Anadolu'nun, dilinde dua, gözünde yaş vardı. ve İzmir nefesini tutmuş, sinesinde vatan aşkı; bu büyük zaferi bekliyordu. Ne diyordu Gazi, 'Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği saymış bir milletin, kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır' dediği gibi de oldu. İstiklal destanımız bir zaferle taçlandı. 953 yıl önce, yine bir ağustos günü, bu aziz toprakları vatan kıldık. Ama o günden beri, vatanımıza göz koyanlar hiç eksilmedi, hesap yapanlar hiç bitmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası, büyük bir işgal planının, sahasıydı yine Anadolu. Parça parça etmek için kollarını sıvamıştı işgal kuvvetleri. Hedefleri İstanbul'du, hedefleri İzmir'di, hedefleri tüm Anadolu'ydu" dedi.

'HASAN TAHSİN BİR KIVILCIMDI'

Bakan Yerlikaya, 19 Mayıs'ta Samsun'dan yankılanan 'Ya İstiklal ya ölüm' sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Her şey daha yeni başlıyordu. Amasya'daki kararlılık tüm dünyaya ilan edildi. 'Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. ve ancak milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Artık ok yaydan çıkmıştı. Her geçen dakika, esarete boyun eğmeyen Türk milletinin sesi daha gür çıkıyordu. Sivas ve Erzurum kongrelerinde, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararı, ortaya konulan güçlü iradeyi gösteriyordu. İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, bir kıvılcımdı. Vatan toprağının her karışındaki kıvılcımlar, büyüyerek birer alev topu haline geliyordu. Yedi düvelin gözlerini diktiği bu topraklar, aziz milletimizin bütün imkansızlıklara rağmen, kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine sahne oluyordu. Artık sona gelinmişti. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de şafak sökerken, 'Allah Türk Milletini koruyacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk emrini vermişti: 'Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.' Bir şehir düşünün, işgaliyle kurtuluş mücadelesi başlasın. Kurtuluşuyla vatan kurtulsun. İşte İzmir, böylesine özel, böylesine destansı bir şehir. 30 Ağustos Zaferimiz, İzmir'in Kurtuluşuna giden yoldu."

'BELGESELDE İLK DEFA ORTAYA ÇIKAN BELGELER VAR'

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün cihan işitsin ki, Efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı çok mukaddes bir topraktır' sözünü de hatırlatan Bakan Yerlikaya, 30 Ağustos zaferine giden yolda, nice yiğitlerin unutulmaz destanlar yazdığını ifade etti. Bu yiğitlerden birinin de İzmirli Mustafa Mümin Aksoy olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Mümin Bey, bir jandarma subayıydı. Şerefli bir Türk askeriydi. Vatanı için sadece canından değil, şanlı üniformasından da vazgeçmişti. Anılarında ifade ettiği gibi tek bir korkusu vardı, bir hain olarak anılmak. Büyük acılar çekti, zindanlarda kaldı. 'İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy' belgeselinde ilk defa ortaya çıkan belgelere ve her sayfasında bir yara izi olan anılara kulak vereceğiz" diye konuştu.

'BİRLİKTE BÜYÜĞÜZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

30 Ağustos'un milletin 7'den 70'e kenetlendiği, istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı bir büyük destan olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını kutladığını dile getirip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zafer, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen ebedi bir anıttır. Bilinmelidir ki; aziz milletimiz, eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini sonsuza dek koruyacaktır. Bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri, hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bizler, birlikte büyüğüz, birlikte güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için hep birlikte, emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasının ardından belgesel film izletildi. Fahir Atakoğlu, piyano resitali sırasında Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolünün çok büyük olduğuna vurgu yaparak eşi için bestelediği bir eseri bütün kadınlara ithaf ettiğini belirtti. Programın sonunda Bakan Yerlikaya, Jandarma Albay Mümin Aksoy'un yakınları ve ailesi ile belgeselin yapımında emeği geçenlere çiçek takdim etti.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Belgesel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:07 İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 01:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement