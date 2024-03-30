İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis" ve "Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde Sibergöz-30 operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartları ile ruhsatsız tabancalara el konulduğunu kaydetti.
Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını, bu kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, Adana ve Elazığ'daki şüphelilerin, Instagram üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle, Antalya ve Ankara'daki şüphelilerin ise internet siteleri üzerinden sahte araç ilanıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini aktardı.
Yerlikaya, Manisa'daki şüphelilerin ise Türkiye'de çeşitli domainler aracılığıyla çevrimiçi kumar ve yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığının belirlendiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Sibergöz-30 Operasyonlarında 40 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Samsun'un Bafra ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) iş birliğiyle fidan dikme töreni gerçekleştirildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Yerleşkesi'nde 300 dönüm alanda 50 dönüm orman bölgesi oluşturulmasının planlandığını belirtti. Bu yıl 10 dönümlük alanda dikim yapıldıktan sonra, ilerleyen yıllarda 50 dönümlük alanın tamamının ağaçlandırılması hedefleniyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Kabaklı'nın kahramanlık türküleriyle dinleyicilerin milli duyguları coştu. Program sonunda Kabaklı'ya özel bir hediye verildi. Minikler ise çocuk etkinlik alanında eğlendi.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?