İİT Toplantısı\'nda Ticaret Hedefleri Belirlendi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40'ıncı Toplantısı kapanış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, "Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi ise 2023 yılı itibarıyle 951 milyar dolara ulaşarak toplam ticaretlerinin yüzde 19'una ulaşmıştır. 40 yıl önce yüzde 11,4 olan bu oran belirgin bir artış gösterse de, son 10 yılda çok fazla ilerleme kaydedilmemiştir. 2025 yılı sonunda hedeflediğimiz üye ülkeler arası ticaretin toplam ticaretin yüzde 25'i olması hedefine ulaşabilmek için daha fazla çalışmalı ve ticareti kolaylaştırıcı ve teşvik edici somut adımlar atmalıyız" dedi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40'ıncı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına kapanış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.Cevdet Yılmaz burada yaptığı konuşmada "İslam dünyasına yönelik kalkınma odaklı program ve projeleri hayata geçiren bu kıymetli komitenin nice 40 yıllara erişmesini temenni ediyorum. Bu komitenin oluşturulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, İİT Genel Sekreterleriyle kuruluşa destek veren üye devlet temsilcilerini şükranla anıyorum dedi.

'5 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 11'İNİ OLUŞTURMAKTADIR'

Üye ülkelerin 2023 yılı toplam milli gelirinin 8,6 trilyon dolara ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "Dünya Bankası verilerine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin 2023 yılı toplam milli geliri 8,6 trilyon dolar olup küresel milli gelirin yaklaşık yüzde 8,1'ine karşılık gelmektedir. Bu oran, 40 yıl önceki yüzde 7,5 seviyesinden yüzde 8,1'e çıkmış olsa da, son 10 yılda büyük bir değişim göstermemiştir. Diğer taraftan geçtiğimiz 40 yılda İslam İşbirliği Üyesi ülkelerde kişi başına gelir yaklaşık 4 kat artarken, küresel kişi başı milli gelir 5 kat artmıştır. Bu durum, üye ülkelerle dünya arasındaki gelir farkının açıldığına işaret etmektedir. 2023 itibarıyle İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık 1/4'ine ve iş gücünün 1/5'ine sahipken, küresel milli gelirdeki payları yalnızca yüzde 8,1 seviyesindedir. Bu durumu değiştirmek zorunda olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Üye ülkeler olarak, yüksek nüfus ve işgücü potansiyelimizi kullanarak ekonomik kalkınmamızı hızlandırmak, ticaret hacmi açısından bakıldığında, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin 2023 itibarıyle 5 trilyon dolarlık ticaret hacmi dünya ticaretinin yüzde 11'ini oluşturmaktadır; bu oran, İSEDAK'ın kurulduğu yıllarda da benzer seviyedeydi. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi ise 2023 yılı itibarıyle 951 milyar dolara ulaşarak toplam ticaretlerinin yüzde 19'una ulaşmıştır. 40 yıl önce yüzde 11,4 olan bu oran belirgin bir artış gösterse de, son 10 yılda çok fazla ilerleme kaydedilmemiştir. 2025 yılı sonunda hedeflediğimiz üye ülkeler arası ticaretin toplam ticaretin yüzde 25'i olması hedefine ulaşabilmek için daha fazla çalışmalı ve ticareti kolaylaştırıcı ve teşvik edici somut adımlar atmalıyız. Bunların yanı sıra küresel ekonominin yavaşladığı da gözönünde bulundurarak teşkilat bünyesindeki işbirliği çabalarına daha da eğilmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ACİL VE KALICI ATEŞKES İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Gazze'deki soykırıma değinen Yılmaz, "Toplantıda, gündemimizdeki ekonomik ve ticari konularla beraber İslam dünyasının genel durumunu da değerlendirme fırsatımız oldu. Ortadoğu'da normalleşme ve ekonomik işbirliği odaklı politikalarla oluşan olumlu hava, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan çatışmalarla gölgelenmiştir. İsrail'in sürdürdüğü saldırgan tutum, hukuk ve vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Başından beri her düzeyde aktif bir politika izleyerek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne inancımızı güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Önceliğimiz, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasıdır; bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Gazze'deki çatışmanın daha da büyümesine karşı net bir duruş sergiliyor, İsrail'in bölgedeki kışkırtıcı eylemlerinin ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarımızı yineliyoruz. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğramaktadır. İsrail, bütün bölgeyi ateşe atma pahasına Lübnan'a da saldırarak mezalimini daha da ileriye taşımıştır. Coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durdurmayı temenni ediyorum. Rabbim, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki mazlumların yardımcısı olsun; bizlere bu imtihanı hakkıyla vermeyi nasip etsin. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla önümüzdeki dönemin istikrarın, barışın, şefkatin ve haklının yüzyılı olması için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

2025'İN TEMASI İHRACAT STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2025 yılı oturumunun temasını daaçıklayan Yılmaz, "Toplantı süresince, 20'ye yakın ülkenin, 8 İİT kuruluşunun yanı sıra çeşitli özel sektör kuruluşlarının da katılımlarıyla 50'e yakın ikili görüşme gerçekleştirildi. Tüm bu görüşmelerin, ülkelerimiz arasında etkili bir işbirliğinin daha da güçlü bir noktaya taşınması için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. 2025 İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu 'İİT Üye Ülkeleri için İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi' olarak belirlenmiştir. Küresel pazarda rekabet ve ekonomik kalkınmamız için etkili ihracat stratejileri oluşturmak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmada kritiktir. Önümüzdeki yılın bakanlar görüş alışverişi konusunun isabetli olduğunu düşünüyor ve çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.