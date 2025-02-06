İkinci Yılda Depreme Ceza

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6 Nisan 1920

1- 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Deprem sonrası hazır beton ve çimento firmalarına verilen ceza 54 milyon lirayı buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölgedeki hazır beton ve çimento firmaları "fahiş fiyata" karşı mercek altına alınırken denetimler sonucu 39 firmaya idari para cezası kesildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Deprem bölgesinin hızla toparlanmasını sağlamak amacıyla artan inşaat çalışmaları nedeniyle bölgede faaliyet gösteren hazır beton ve çimento firmaları müfettişlerimizce denetlendi"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı kapsamında hazırladığı haberlerden başlıklar:

Elazığ'da 8 bin 834 konut hak sahiplerine teslim edildi (İsmail Şen/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Malatya'da 26 bin 325 konut ve ticarethane hak sahiplerine teslim edildi (Yeter Erdine/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kahramanmaraş'ta 400 öğretmen aldıkları eğitimle olası afetlere hazırlanıyor (Müzahim Zahid Tüzün-Tunahan Akgün/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Depremde 9 yakınını kaybeden Pınar hemşirenin acısı dinmedi (Mehmet Sıddık Kaya/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yetiştiriciler, Hayvancılığa Destek Projesi'ne küçükbaşların da eklenmesini talep ediyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına da faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 41 bin 363 gemi geçti

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan 2024'te bir günde ortalama 113, bir saatte 5 geminin geçtiği hesaplandı

Ocak-aralık döneminde geçen gemilerin 25 bin 327'sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

5- Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle doğal gaz krizi yaşayan Avrupa'da İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya ve Hırvatistan kış aylarında ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını, Türkiye üzerinden aktarılan Azerbaycan gazıyla karşılıyor

(Ruslan Rehimov/Bakü) (Grafikli)

6- BM raportöründen, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal:

"Onların çıkarınaymış gibi gösterilse dahi, Filistinlilerin geri dönüp dönmemesi gerektiğini veya nerede yaşayacaklarını söylemek ABD'ye veya başka bir dış güce bağlı değil"

"Filistinliler, uluslararası hukuk ve temel etik kuralları altında kendi topraklarında yaşama ve o topraklara dönme hakkında sahip. Çok sayıda Filistinlinin, Gazze'nin yıkılmış bölgelerine döndüklerini görüyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

7- AB, 33'üncü yıl dönümüne sorunlarla giriyor

Ticaret ve savunma harcamalarıyla Grönland gibi konular AB ile ABD arasındaki yakın ilişkiyi bozdu

Avrupa, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere kıyasla sanayide rekabet gücünü yitirirken, AB ülkelerinin önemli bir kısmı da birliğin mali kurallarına uymuyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

8- Küresel LNG ihracatı 2024'te yüzde 1,6 arttı

ABD, 2024'te LNG ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artırarak 88,9 milyon ton ile zirvedeki yerini korudu

Geçen yıl küresel LNG ithalatı da yüzde 1,6 artarak 412,8 milyon tona yükseldi

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

9- Otomotiv ihracatı yıla "yüksek devirde" giriş yaptı

Otomotiv sektörü, geçen ay 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı

Otomotiv ihracatının, salgın döneminin ardından yıllar içindeki pozitif ivmelenmesi dikkati çekiyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

10- 6 Şubat depremlerinden sonra deprem eğitim talepleri önemli ölçüde arttı

Allianz Teknik Grup Başkanı Erkan Özdağ:

"Depremlerden sonra en fazla dikkat etmemiz gerektiği noktanın sadece yapı elemanlarındaki deprem davranışları değil, aynı zamanda elektrik ekipmanlarında, ulaşımda ve iletişimde de deprem karşısında dikkat etmemiz gereken çok farklı konuların olduğunu görmeye başladık"

(Oktay Özdemir-Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul) (Görüntülü)

11- DeepSeek'in "verimli" yapay zeka hamlesi, enerji piyasalarında dengeleri değiştiriyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Yüksel: "(Deepseek) Bu olağanüstü gelişme, enerji hisselerinde önemli düşüşlere yol açtı. Constellation Energy, Vistra ve Talen Energy Corp gibi enerji şirketlerinin hisselerinde önemli değer kayıpları yaşandı"

İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Dinçer: "ABD ve Çin, küresel anlamda en güçlü iki ülke konumunda ve bu rekabet yapay zeka teknolojileri ile enerji politikalarında da kendini gösteriyor. DeepSeek'in geliştirdiği verimli yapay zeka modeli, ABD ve Çin arasındaki rekabet dinamiklerini değiştirebilir"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

12- İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 arkadaş hac yolculuğunda Saraybosna'ya ulaştı

Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğunu yaşatmak adına 3 aydır at sırtında seyahat ediyor

Harkassi: "Avrupa'nın çoğunu gezdik, şimdi Saraybosna'dayız. Burası gezimizin zirvesi Elhamdülillah"

(İsmail Özdemir/Kemal Zorlak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Felaketleri önlemek için evde de yangın söndürme tüpü şart

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Umut Elbir:

"Evde çıkabilecek yangın tipleri katı, sıvı ya da elektrik yangınlarıdır. Tek çeşit ABC tipi kuru kimyevi tozla hepsini söndürebiliyorsunuz"

"Eve bir tane 6 kiloluk tüp alınması yeterlidir. Şimdi apartmanlara koymaya başladılar"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- 6 Şubat depremleri spor dünyasına da kayıplar yaşattı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya, hamile eşi, oğlu ve kayınvalidesiyle beraber Hatay'da hayatını kaybetti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret etmek için gittiği Malatya'da can verdi

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'nun yakınları, 12 günlük umutlu bekleyişin ardından Ganalı futbolcunun ölüm haberini aldı

KKTC'den Adıyaman'a gelen 35 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı kafilesi, konakladıkları otelin yıkılması sonucu yaşamlarını yitirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerin kaldığı binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 sporcunun cansız bedenine ulaşıldı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

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