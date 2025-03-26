İmamoğlu'nu Ziyaret Eden Gökan Zeybek'ten Erdoğan'a 'Turp' Yanıtı: "Saldırılar Devam Edebilir.

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingine ilişkin İmamoğlu'nun görüşlerini aldığını belirten Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" ifadesine ilişkin "Son 3 ay içinde yaptığımız hiçbir ankette Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kararsızlar dağıtılmadan yüzde 20'nin üzerinde görmüyoruz. İktidar açısından yolun sonuna gelinmiş gözüküyor. CHP'ye olan teveccühün artmış olması iktidarı kaygılandırmaktadır. Bu saldırılar devam edebilir. Biz dimdik ayaktayız, İstanbul halkı ayakta, Türkiye'de 81 ilde milyonlarca insanımız ayaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Zeybek, şunları söyledi:

"Kendisiyle bugün birazdan başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkan vekili seçimi için dün aldığımız grup kararına ilişkin bilgileri paylaştım, buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceğim. Sabah, Beylikdüzü Belediyesi'nde de belediye başkan vekili seçimimiz yapılmıştı. Orada süreç tamamlandı. Ekrem Başkan'la yaptığımız görüşmedeki temel konumuz, cumartesi yapılacak Maltepe'deki mitinge ilişkin onun da görüşlerini aldım. Dün Genel Başkanı'mız Özgür Özel ile yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması, Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ile ilgili sürecin kitlesel bir mitingle yapılması konusunda hemfikir olmuşlardı. Dün yapılan değerlendirmede bu yerin, cumartesi günü İstanbul Maltepe Miting Meydanı'nda saat 12.00'de yapılmasıyla ilgili bir kararımız oldu. Bu konuda kendisini bilgilendirip, görüş ve düşüncelerini aldım.

"Bugün anladığım çok sayıda ziyaretçi bekleniyor"

Diğer tutuklu Büyükşehir Belediyesi personelimize de dava sürecinin iddianameleriyle ilgili bilgiler aldım. Özellikle Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan, bize çok kıymetli bilgiler aktardı. Şişli, İstanbul'da rantın en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi. Biz başından beri Şişli'ye yapılan kayyum atamasından sonra Şişli rantının birileri tarafından ele geçirilmesi, Emrah Şahan Başkanımızın onay vermediği kimi projelerin şimdi yapılabilir olması, Emrah Şahan'ın Belediye'ye kazandırdığı 48 milyar liradan fazla gayrimenkulün birileri tarafından ilçe halkından koparılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili bir ihtilaflı süreç vardı. Bütün bu konuları konuştuk. Hem Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamaların devam edeceğini, Sayın İmamoğlu özellikle bu gece Kadir Gecesi dolayısıyla yapılacak iftarlara katılacak tüm yurttaşlarımıza sevgilerini iletti hem de bayramda ve bayram öncesi belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılması ilgili de görüşlerini aktardı. İçeride Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba var. Başka siyasi partilerden milletvekillerini de gördüm. Bugün anladığım kadarıyla da çok sayıda ziyaretçi bekleniyor. Bu yüzden fazla uzun tutmadan buradan Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceğiz. 3'üncü tur oylamada salt çoğunlukla da Belediye Başkanvekilimiz Sayın Nuri Aslan'ı da seçmiş olacağız."

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yakın partiye 10 puandan fazla fark attığını göreceksiniz"

Beyoğlu Belediye Başkanı'mız İnan Güney, adliyeye İstanbul İl Kongresi'ndeki bir iddia üzerine ifadesi alındı, ifadesini verdikten sonra da adliyeden ayrıldığını düşünüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurulta'y'ını toplama kararını aldık. Dün 81 il başkanımız, İl Başkanlığı'nda Genel Başkan'ımızın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Arkasından da il başkanları Olağanüstü Kurultay'da Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığına adaylığıyla ilgili ortak bir deklarasyon yayımladılar. CHP'nin bir kurultay, kongre derdi yoktur, sadece partiyi tartışmalardan uzak tutacak kongreyi 6 Nisan'da yapacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı pazar günü 15,5 milyonun oy kullanmasıyla belirledik. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yakında anketler açıklanacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yakın partiye 10 puandan fazla fark attığını göreceksiniz."

"Meclis faaliyetleri ortadan kaldırılıyor"

Zeybek, Şişli Belediyesi ile ilgili bi soru üzerine şunları söyledi:

"15 Temmuz sürecinden sonra kayyumlarla ilgili alınmış bir karar gerekçe gösterilerek, belediye başkanları, encümendeki seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu yetkilerini ortadan kaldırıyor ve belediye meclis toplantısı yapmadığı için meclis üyelerinin yetkileri alınmış değil. Şişli Belediyesi'nin 7 Büyükşehir Meclis üyesi, bugün Şişli halkının iradesini Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçiminde kullanacaklar. Diğer belediye meclis üyelerimiz de CHP'nin Şişli Belediyesi'ndeki grup odasında halkın sorunlarını dinleyecekler. Şişli Belediyesi'nde uygulanan yöntem, diğer kayyum belediyelerde de karşılaştığımız yöntemin bir benzeridir. Güneydoğu'da, Doğu'da DEM Partili belediye başkanları ile birlikte daha önce de Esenyurt'ta gördüğümüz yaklaşık durum budur. Meclis faaliyetleri ortadan kaldırılıyor. Seçilmiş belediye meclis üyeleri de encümen de görevini yürütemiyor.

"Belediye başkanvekilinin meclisten seçilmesini talep ediyoruz"

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak TBMM'ye verdiğimiz bir yasa teklifi vardı. Bu teklifle şunu istemiştik: Olağanüstü dönemlerde çıkmış bu yasanın artık kalkmasını, belediye başkanlarının görevlerini yapamaması durumunda belediye meclislerinden tıpkı bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Beylikdüzü Belediyesi'nde, geçmişte de Beykoz Belediyesi'nde olduğu gibi, belediye başkan vekilinin meclisten seçilmesini talep ediyoruz."

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan teveccühün artmış olması, iktidarı kaygılandırmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi, döküldüğü zaman her şey belli olacak" şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine Zeybek, şunları söyledi:

"Son 3 ay içinde yaptığımız bütün anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kararsızlar dağıtılmadan hiçbir ankette yüzde 20'nin üzerinde görmüyoruz. İktidar açısından yolun sonuna gelinmiş gözüküyor. İktidar kendi sürecini, büyük biçimiyle ilk yapılacak seçime kadar ayakta durmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne söylediği değil, 10 dakikada bir tweet atmasına bakmak gerekiyor. Geçmişte 2-3 günde bir tweet atan Sayın Cumhurbaşkanı artık 10 dakikada bir tweet atar hale geldi. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşacağız. Türkiye'nin gerçek sorunlar, yoksulluk, fakirlik, hayat pahalılığıdır. İçinden geçtiğimiz dönem, bunu gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki büyük başarısını gölgeleme girişimi ve belediyelerin başarısı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan teveccühün artmış olması, iktidarı kaygılandırmaktadır. Bu saldırılar devam edebilir. Biz dimdik ayaktayız, İstanbul halkı ayakta, Türkiye'de 81 ilde milyonlarca insanımız ayaktadır. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Önümüzde Maltepe'de yapılacak büyük mitingimiz, arkasında da 6 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultayımız var. Bunlara odaklanmış durumdayız."