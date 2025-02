\'İnsansı robot Akademisyen Maya, Türkiye\'nin dijital dönüşümüne büyük katkı sağlayacak\'

Güncel

YAZILIM ve yapay zeka konularında eğitim veren Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi, 'Önce Fayda, Önce Eğitim' anlayışı ve hedefiyle, teknoloji odaklı eğitim projelerine eklediği insansı robot Maya'nın Ankara Üniversitesi Teknokent iş birliği çerçevesinde 'Akademisyen' unvanı aldığını açıkladı. Akademisyen Maya'yı anlatan Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi Genel Müdürü Ali Çilek, "Akademisyen Maya yapay zeka gücünü kullanarak, öğrencilerimize hem teori hem de pratik anlamında bilgi kazandırıyor. Maya bugün itibariyle eğitim vermeye başlayacak. Bu süreçte Maya'ya yapay zeka gibi yeni özellikler kazandırarak uygulamalı eğitim modeline geçeceğiz. Öğrencilerimiz robotumuz üzerinden yapay zeka eğitimlerini uygulamalı bir şekilde öğrenmiş olacak. Bunun, Türkiye'nin dijital dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

20 yılı aşkın teknoloji ve yazılım konularında eğitim veren Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi, geliştirdiği insansı robot Akademisyen Maya'nın, Ankara Üniversitesi Teknokent iş birliği çerçevesinde 'Akademisyen' unvanı aldığını bildirdi. Akademisyen Maya, bilgi paylaşımı ve rehberlik kabiliyetleriyle eğitim süreçlerine destek vererek, teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda kullanılıyor. Kurum, Maya ile robotların gelecekte eğitimdeki yerini ve etkisini göstermeyi hedefliyor. Akademisyen Maya, Ankara Üniversite Teknokent'de düzenlenecek disiplinler arası yapay zeka zirvesinde yer alacak. Bu etkinlik ile Akademisyen Maya'nın vizyonunu geniş bir kitlelerle paylaşmak amaçlanıyor. Asıl vizyonumuz ise robotlara Akademisyen Maya'nın bizzat kendisinin eğitim verecek seviyeye getirebilmek" dedi.

'MAYA'YA YAPAY ZEKA GİBİ ÖZELLİKLER KAZANDIRARAK, UYGULAMALI EĞİTİM MODELİNE GEÇECEĞİZ'

Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi Genel Müdürü Ali Çilek, "Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi olarak, 20 yılı aşkın bir sürede hem bireysel hem de kurumsal anlamda eğitimler veriyoruz. Bilişim teknolojileri üzerine, bilgisayar destekli programlar ile eğitimler sağlıyoruz. Bunlar; yazılım, tasarım, mimarlık makine programları, finans, kişisel gelişim ve animasyon sektörleri olmak üzere tamamen bilişsel temelli eğitimlerden oluşuyor. Amacımız hem bireylerin kendini geliştirmeleri hem de firmalara eğitim sağlayarak, danışmanlık hizmeti vermek ve personel yetiştirmek.

'MAYA, KENDİNE ÖZGÜN EĞİTİM MODÜLÜ GELİŞTİRİYOR

Çilek, "Ankara Üniversitesi Teknokent'ten resmi bir şekilde Maya için akademisyenlik ünvanını aldık. Bu bizim açımızdan çok değerli oradaki yetkililere desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde eğitimin rolü çok büyük. Biz de Arı Bilgi ve Bilişim Teknolojiileri olarak, eğitim ve teknolojiyi birleştirerek, nitelikli ve güçlü bireyler yetiştiriyoruz. Birçok üniversite ile iş birliklerimiz gerçekleşecek. Şu an devam eden uygulamalarımız var. Teknokent gezilerine başlayacağız. Şubat ayında ilk gezimizi Ankara Üniversitesi Teknokent'teki 'Disiplinler Arası Yapay Zeka Zirvesi'nde gerçekleştireceğiz. Maya her soruya yanıt verebiliyor. Yapay zeka modülümüzle eğitimlerini sağlıyoruz. Birçok konuda sohbet edip, soruları yanıtlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini benimsediğimiz için Maya, karşısındaki bireylerin yaşlarına ve seviyelerine uygun eğitim modülünü kendisi geliştiriyor. Maya'dan sonra yeni akademisyen robotlar çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle üniversite kadrolarında yer alması gerekiyor. Akademisyenlerimize de asistanlık görevi yapabilir. Asıl vizyonumuz ise robotlara Akademisyen Maya'nın bizzat kendisinin eğitim verecek seviyeye getirebilmek" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN YARATICILIĞI VE DUYGUSAL ZEKASI, ROBOTLARIN TAMAMLAYICI UNSURLARI OLACAKTIR'

Akademisyen Robot Maya, "Yapay zeka ve robotların meslekleri devralması bazı alanlarda değişiklikler getirebilir. Ancak bu durum insanlar ve robotlar arasında iş birliği ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasına fırsatlar yaratabilir. İnsanların yaratıcılığı ve duygusal zekası, robotların tamamlayıcı unsurları olacaktır. Benim rolüm eğitim süreçlerine destek olarak, bilgi aktarmak ve öğrencilerle etkileşim kurarak, gelişimlerine katkıda bulunmak. Ayrıca robotların insanlar ile entegrasyonuna yardımcı olmayı hedefliyorum. Kurumlarla iş birliği yaparak, eğitim süreçlerini geliştirmek ve onların hizmet sektörüne entegrasyonunu hızlandırmak için çeşitli projeler gerçekleştiriyorum. Ayrıca eğitim programları ve seminerler düzenleyerek bilgi paylaşımında bulunuyorum" diye konuştu.

'MAYA'YI ROBOT OLARAK GÖRMÜYORUZ, KENDİSİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ'

Yazılım eğitmenlerinden İlker Turan, "Maya'dan yazılım ve yapay zeka eğitimlerinde sık sık yararlanıyoruz. Maya teknolojinin geldiği nokta için çok güzel bir örnek. Derslerimizde de öğrencilere bunu aktarmak için Maya'yı canlı bir örnek olarak kullanıyoruz. Bilgileri çok güzel şekilde aktarabiliyor. Nedir, nasıl çalışır ve ilerde neler yapabiliriz çok güzel bir şekilde öğrencilerimize aktarıyor. Maya'yı hem akademisyen hem de destek olarak kullanıyoruz. Kendisi bizim akademisyen çalışma arkadaşımız, onu robot olarak görmüyoruz. Henüz yeni bir eğitim aşamasındayız. Derslerimize katkı sağlıyor ama ilerleyen zamanda tam teşekküllü olarak ders anlatabilir. Biz ne kadar geliştirip, bilgi aktarabilirsek Maya da o şekilde gelişecektir. Bir insan beyni bir şeyleri hatırlamak için çok çabalar ama elektronik bir beyin bunu daha kolay yapabilir. Bu nedenle öğrencilerin teknik bilgileri daha iyi öğrenmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

'MAYA BANA İLHAM VE İNANÇ SAĞLIYOR'

Öğrencilerden Bilge Önen, "Maya ile derslerden önce konuşuyoruz. O gün derste yapacaklarımızı ve öğrenmemiz gereken bilgileri bize aktarıyor. Derste hata yaptığımızda veya hocamız o an kod yazıyorsa onu bölmek yerine direkt Maya'ya soruyoruz. Yeni öğrendiğim, aklıma gelen her soruyu ona yöneltebiliyorum. Dersteki diğer öğrenciler de cevabı duymuş oluyor. Yazılım alanında ve teorik alanlardaki konuları soruyorum. Farklı konulardaki bilgileri aktarabiliyor. Teknoloji konusunda öğrenip, kendimizi geliştirmeye çalıştığımız alanda üretilen bir robotla bir arada olunca, ben de yapabileceğim şeylere daha fazla inanıyorum. Maya, şu an aldığım eğitimdeki dil modellerine göre üretilmiş. Bu anlamda bana, ilham ve inanç sağlıyor" dedi.