Instagram Yasaklaması Şikayetleri Yüzde 162 Arttı, VPN Kullanımı Yükseldi - Son Dakika
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Instagram Yasaklaması Şikayetleri Yüzde 162 Arttı, VPN Kullanımı Yükseldi

Instagram Yasaklaması Şikayetleri Yüzde 162 Arttı, VPN Kullanımı Yükseldi

Türkiye'de 2 Ağustos itibarıyla uygulanan Instagram yasağı devam ediyor.

07.08.2024 10:28
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Türkiye'de 2 Ağustos itibarıyla uygulanan Instagram yasağı devam ediyor. Kullanıcılar, erişim engelinin kalkmasına dair isteklerini Şikayetvar'a iletirken, ilgili kurumun şikayetleri son bir haftada yüzde 162 arttı. Öte yandan 'Sanal Özel Ağ' (VPN), platforma ulaşmanın alternatifi oldu. VPN'lere artan talep şikayetleri de beraberinde getirdi.?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen Instagram erişim kısıtlaması devam ediyor. Uygulanan yasakla ilgili görüşmeler devam ederken çözüm platformu Şikayetvar'a ulaşan kullanıcılar yasakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Verilere göre kurumla ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 162 arttı. Öte yandan getirilen erişim yasağı nedeniyle Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar çözümü VPN kullanmakta aradı. Artan talep VPN şikayetlerinin de yükselmesine neden oldu.?

Instagram yasağıyla ilgili platforma gelen bazı şikayetler şöyle sıralandı:

"YAKINDA NEFES ALMAMIZA DA ENGEL GELİR"

"Ekonomi yerlerde, evden çıkıp sosyalleşemez, bir yere gidip nefes alamaz olduk. Tek sosyal bağlantımız olan Instagram'a da engel koydunuz. Artık yakında nefes almamıza da engel gelir."

?"85 MİLYONUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYORSUNUZ"

"Neden Instagram sosyal medya erişimi kısıtlandı? 'Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.' demişsiniz. Hassasiyetinizi belli ettiniz ama eksiklikten söz etmemişsiniz. Burada 85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Lütfen doğru düzgün açıklama yapın ya da hiçbir şeye kalkışmayın."

"BU YAPTIĞINIZ BÜYÜK BİR HAK İHLALİDİR"

"Instagram erişimini kaldırın lütfen. İnsanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hakkınız yok. Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir. İnsanların özel ağına bu şekilde erişim kısıtlaması yapamazsınız. Yapmanız gereken, insanları tespit edip tek tek hesaplarına bloke koymak. Lakin tüm ülkeye erişimi kapatmak büyük bir hak ihlalidir."

"INSTAGRAM'DAN SATIŞ YAPIYORDUM. ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?"

"Instagram'ı kapattınız. Ben oradan para kazanıyorum, satış yapıyorum. Bu milletin zararını nasıl karşılayacaksınız? Reklam vermiştim, param gitti. Benim zararımın hesabını kime, nasıl vereceksiniz? 2 kuruş para kazanıyoruz. Sizin sayenizde o da gitti. Mağdur ettiğiniz bu kadar insanın resmen parasına el koydunuz. Size zahmet bizim milletin zararını karşılayın."

"MAĞDURİYET ÜSTÜNE MAĞDURİYET YAŞATIP DURUYORSUNUZ"

İnsanların stres attığı platforma nasıl erişim engeli koyabiliyorsunuz? Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp duruyorsunuz. Ona buna erişim engeli koyacağınıza altyapılarımıza destek çıkalım. Bu böyle olmaz, kesinlikle kabul etmiyorum, etmiyoruz."

"SORUNUNUZU DERHAL INSTAGRAM YÖNETİCİLERİYLE HALLETMENİZ GEREKLİ"

"Belirttikleri olayla ve yaptıkları açıklamayla hiçbir alakası olmayan insanların Instagram'a girememe sebebi olan kuruma sesleniyorum. Belirttiğiniz durumun cefasını biz çekmek zorunda değiliz. Sorununuzu Instagram yöneticileriyle derhal halletmeniz gerekli. Bahsettiğiniz şeyler yüzünden biz neden Instagram'ı açamıyoruz? Erişim engeli kaldırılmalı bir an önce."

"ÇOK ADALETSİZ İŞ YAPIYORSUNUZ"

"Instagram'a erişim engeli getirdiniz. Sebebi ne? Instagram mı tek sıkıntı? O kadar fotoğrafımız var, anılarımız var. Çok adaletsiz iş yapıyorsunuz. Instagram'ı geri istiyoruz. Yaptığınız ayıp. Biz tekrar Instagram'ı istiyoruz."

VPN'lerle ilgili gelen şikayet konuları ise şöyle sıralandı:

"VPN kullanımı sırasında ortaya çıkan güvenlik sorunları,

VPN bağlantısının sık sık kopması,

VPN hizmetinin yavaş olması,

VPN aboneliği ücretlerinin yüksekliği."

VPN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

"Güvenilir VPN Hizmeti Seçimi: Kullanıcılar öncelikle güvenilir ve saygın VPN hizmetlerini tercih etmeli. Ücretsiz VPN'ler her ne kadar cazip gelse de güvenlik ve gizlilik açısından riskli olabilir.?

Güvenlik Özellikleri: AES-256 şifreleme, otomatik kapatma anahtarı (kill switch), DNS sızıntı koruması ve sıkı bir kayıt tutmama politikası gibi özellikler, güvenliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların verilerini ve gizliliğini koruma konusunda kritik öneme sahip.

Hız ve Performans: VPN'in sağladığı hız ve performansı, internet deneyimini olumsuz etkileyebilir. Hız testleri ve kullanıcı yorumları, VPN hizmetinin performansı hakkında bilgi sağlayabilir.?

Sunucu Ağı: VPN hizmetinin sunduğu sunucu ağı genişliği, kullanıcıların çeşitli coğrafi kısıtlamaları aşabilmesi için önemli bir yere sahip. Farklı ülkelerde bulunan çok sayıda sunucu, kullanıcıların çeşitli bölgelere erişimini kolaylaştırır.

Müşteri Desteği ve Kullanıcı Deneyimi: İyi bir müşteri destek hizmeti, olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, VPN hizmetinin sunduğu müşteri destek seçeneklerini ve kullanıcı deneyimlerini araştırmalılar. Kullanıcı yorumları ve değerlendirmeler, hizmet kalitesi hakkında fikir verebilir.?"

Kaynak: DHA

Instagram, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram Yasaklaması Şikayetleri Yüzde 162 Arttı, VPN Kullanımı Yükseldi - Son Dakika

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