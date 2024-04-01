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ISPARTA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:56  Güncelleme: 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 517
Toplam Seçmen : 172.935
Açılan Sandık : 516
Açılan Sandık Oranı : % 99,81
Kullanılan Oy : 134.968
Geçerli Oy : 129.406
Katılım Oranı : % 78,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 41,9854.323
CHPATAKAN YAZGAN% 21,1227.330
İYİ PARTİAHMET TURAL% 17,6922.890
MHPYUSUF ZİYA GÜNAYDIN% 10,1113.080
ZAFER PARTİSİGÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU% 45.174
YENİDEN REFAHMUSTAFA AYDEMİR% 2,262.931
SAADETAYDIN APAYDIN% 0,961.245
DEM PARTİMERAL KARAKUŞ% 0,45578
DEVA PARTİSİTUNA TOKUÇ% 0,28364
DİĞER% 0,17216
HÜDA PARHASAN KOÇ% 0,16206
BTPABDURRAHMAN ŞİMŞEK% 0,16203
BAĞIMSIZMUSTAFA DOKUR% 0,11147
TKPÖZKAN BARAN OKTAY% 0,09122
YTPRAMAZAN AYTEKİN% 0,09118
MİLLİ YOLİSMAİL YUSUF ATASAGUN% 0,0795
DSPEFE BEDİRHAN ÖZBİLGE% 0,0684
MİLLETMEHMET ZEKİ ÖZEN% 0,0673
ABPSERHAT KOLBAŞI% 0,0451
HKPHAMZA PEHLİVAN% 0,0447
BAĞIMSIZSERKAN AĞARLI% 0,0340
HAK-PARYILDIZ TİMUR% 0,0334
TKHTAHSİN ERBAŞ% 0,0229
BAĞIMSIZÇETİN SAKAOĞLU% 0,0226
AKSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KAHRAMAN% 42,79516
CHPMEHMET ÇETİN% 42,71515
MHPAKSOY KARADUMAN% 11,36137
İYİ PARTİMEHMET DEMİRCİ% 2,3228
ZAFER PARTİSİBERAT DOĞAN% 0,334
HÜDA PARHAMDULLAH TUNÇ% 0,334
BTPHADİ ŞİMŞEK% 0,081
SAADETALİ SOYÇİÇEK% 0,081
ATABEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAR PEHLİVAN% 36,671.150
MHPAZİZ ERASLAN% 36,191.135
CHPMEHMET ATICI% 14,19445
YENİDEN REFAHEBU BEKİR TAŞKIRAN% 8,51267
İYİ PARTİBARIŞ ŞEVKET AYKUT% 2,8790
SAADETUĞUR TURAN% 0,6119
ZAFER PARTİSİHAYRİYE YILDIZ% 0,4514
BAĞIMSIZHAVVA AKYOL% 0,165
HKPÖNER ÖZYENGİNER% 0,134
HÜDA PARİSMAİL TEKNAL% 0,134
BTPFATMA YOLCU% 0,093
EĞİRDİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 32,053.205
MHPMEHMET DEMİREL% 25,542.554
DPÖMER ŞENGÖL% 24,422.442
CHPNECATİ SAVAŞ% 14,521.452
ZAFER PARTİSİERCAN YILMAZ% 1,51151
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF NALBAT% 0,6262
SAADETHASAN KAYA% 0,5959
DEM PARTİHATİCE UÇAR% 0,3737
BTPCAVİT ERTAP% 0,2323
HÜDA PARİSLAM ÇAKAR% 0,099
HKPYAŞAR ALİ AVCU% 0,066
GELENDOST

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA ÖZMEN% 56,981.902
AK PARTİMEHMET SEZGİN% 34,661.157
MHPHAKAN DEMİRTAŞ% 4,97166
SAADETALİ DEMİRBAĞ% 2,1672
HÜDA PARMURAT ŞAHİN% 0,620
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN YALÇIN% 0,3612
HKPDENİZ ÖZAYDIN% 0,186
BTPEMİNE YILDIZ% 0,093
GÖNEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN KESMEN% 45,741.073
AK PARTİMUSTAFA KAYA% 33,76792
MHPMETE ELCİM% 16,24381
İYİ PARTİİBRAHİM ETEM EREM% 3,275
BTPOSMAN ONUR ÜLGEN% 0,37
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN YENER% 0,266
DEVA PARTİSİMEHMET AKÇAY% 0,256
SAADETDAVUT MOL% 0,174
HKPHASAN TAKOLAR% 0,041
HÜDA PARMEHMET ŞERİF ŞİMŞEK% 0,041
KEÇİBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF MURAT PARLAK% 50,092.206
CHPMEHMET YILDIZ% 26,091.149
İYİ PARTİOSMAN AKOĞLAN% 14,01617
MHPİBRAHİM GÜNDÜZ% 8,27364
ZAFER PARTİSİSALİM ÖZMEN% 0,8236
SAADETFARUK YAVUZ% 0,4118
BTPZEYNEPGÜL BURDUR% 0,188
HKPOSMAN BOZBALAK% 0,115
HÜDA PARZAFER TEKMAN% 0,021
SENİRKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN BAYKAL% 44,671.341
AK PARTİKADİR HEYBELİ% 42,641.280
İYİ PARTİAHMET AYYILDIZ% 11,63349
ZAFER PARTİSİGÖKHAN ERİNKARLI% 0,5316
SAADETENES VEFA YÜRÜMEZ% 0,278
BTPÖZCAN TÜRKMEN% 0,237
HÜDA PARCEMİL TUNÇ% 0,031
SÜTÇÜLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL YURDABAK% 53,46781
MHPKASIM KUTLU% 40,86597
CHPZEYNEP KESİKTAŞ% 4,5967
SAADETOSMAN POYRAZ% 0,416
ZAFER PARTİSİMUHTEREM ARSLAN% 0,345
HÜDA PARHAFİZ KARADAŞ% 0,274
BTPŞEMSİ CELALETTİN YOLCU% 0,071
ŞARKİKARAAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÖÇER% 29,961.789
İYİ PARTİCEMİL ÇELİK% 22,161.323
MHPMEVLÜT KARATAŞ% 19,291.152
CHPKAMİL KAPCI% 18,441.101
YENİDEN REFAHRAMAZAN BAYRAM KABALAK% 7,77464
SAADETNAZMİYE GÜNDÜZ% 1,0261
ZAFER PARTİSİTAMER YALÇIN% 0,9657
HKPAHMET ENGİN GENÇER% 0,1710
HÜDA PARİSLAM DURMAZ% 0,138
BTPEMİRKAN ERÖZEN% 0,16
ULUBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET OĞUZ BAKIR% 41,321.235
İYİ PARTİMEHMET AZİZ TUNA% 32,02957
CHPHÜSEYİN PEHLİVAN% 16,49493
MHPGÜLER KÜÇÜKEROĞLU% 8,2245
YENİDEN REFAHRIZA DÖNEL% 1,4443
BTPŞÜKRÜ KAPLAN% 0,26
SAADETYAKUP NAZMİ KİMER% 0,26
HÜDA PARHAYREDDİN ÖZÇELİK% 0,134
YALVAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA KODAL% 35,784.424
AK PARTİSÜRMELİ YAĞCI% 31,113.847
MHPHALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ% 15,791.953
BAĞIMSIZTEKİN BAYRAM% 9,031.117
CHPHAKİ ALLAR% 3,61447
BTPAYŞENUR BİLGİ% 1,58195
YENİDEN REFAHİSMAİL KIVRAK% 1,46180
GELECEK PARTİSİALİ OSMAN METİN% 0,91112
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN YALVAÇ% 0,6277
HÜDA PARMEHMET MEMİŞ% 0,067
HKPSELÇUK EFE TAN% 0,056
YENİŞARBADEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZATA% 56,91877
CHPSELAMİ ÖZTAŞ% 41,08633
MHPMEVLÜT BAYSAL% 1,2319
İYİ PARTİHASAN BİROL GÜREL% 0,457
BTPAHMET OĞUZHAN AYDIN% 0,264
HÜDA PARİLYAS GÜNDÜZ% 0,071

Kaynak: AA

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