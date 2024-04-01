ISPARTA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|517
|Toplam Seçmen
|:
|172.935
|Açılan Sandık
|:
|516
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,81
|Kullanılan Oy
|:
|134.968
|Geçerli Oy
|:
|129.406
|Katılım Oranı
|:
|% 78,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|% 41,98
|54.323
|CHP
|ATAKAN YAZGAN
|% 21,12
|27.330
|İYİ PARTİ
|AHMET TURAL
|% 17,69
|22.890
|MHP
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|% 10,11
|13.080
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|% 4
|5.174
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AYDEMİR
|% 2,26
|2.931
|SAADET
|AYDIN APAYDIN
|% 0,96
|1.245
|DEM PARTİ
|MERAL KARAKUŞ
|% 0,45
|578
|DEVA PARTİSİ
|TUNA TOKUÇ
|% 0,28
|364
|DİĞER
|% 0,17
|216
|HÜDA PAR
|HASAN KOÇ
|% 0,16
|206
|BTP
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|% 0,16
|203
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DOKUR
|% 0,11
|147
|TKP
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|% 0,09
|122
|YTP
|RAMAZAN AYTEKİN
|% 0,09
|118
|MİLLİ YOL
|İSMAİL YUSUF ATASAGUN
|% 0,07
|95
|DSP
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|% 0,06
|84
|MİLLET
|MEHMET ZEKİ ÖZEN
|% 0,06
|73
|ABP
|SERHAT KOLBAŞI
|% 0,04
|51
|HKP
|HAMZA PEHLİVAN
|% 0,04
|47
|BAĞIMSIZ
|SERKAN AĞARLI
|% 0,03
|40
|HAK-PAR
|YILDIZ TİMUR
|% 0,03
|34
|TKH
|TAHSİN ERBAŞ
|% 0,02
|29
|BAĞIMSIZ
|ÇETİN SAKAOĞLU
|% 0,02
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KAHRAMAN
|% 42,79
|516
|CHP
|MEHMET ÇETİN
|% 42,71
|515
|MHP
|AKSOY KARADUMAN
|% 11,36
|137
|İYİ PARTİ
|MEHMET DEMİRCİ
|% 2,32
|28
|ZAFER PARTİSİ
|BERAT DOĞAN
|% 0,33
|4
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH TUNÇ
|% 0,33
|4
|BTP
|HADİ ŞİMŞEK
|% 0,08
|1
|SAADET
|ALİ SOYÇİÇEK
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERDAR PEHLİVAN
|% 36,67
|1.150
|MHP
|AZİZ ERASLAN
|% 36,19
|1.135
|CHP
|MEHMET ATICI
|% 14,19
|445
|YENİDEN REFAH
|EBU BEKİR TAŞKIRAN
|% 8,51
|267
|İYİ PARTİ
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|% 2,87
|90
|SAADET
|UĞUR TURAN
|% 0,61
|19
|ZAFER PARTİSİ
|HAYRİYE YILDIZ
|% 0,45
|14
|BAĞIMSIZ
|HAVVA AKYOL
|% 0,16
|5
|HKP
|ÖNER ÖZYENGİNER
|% 0,13
|4
|HÜDA PAR
|İSMAİL TEKNAL
|% 0,13
|4
|BTP
|FATMA YOLCU
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 32,05
|3.205
|MHP
|MEHMET DEMİREL
|% 25,54
|2.554
|DP
|ÖMER ŞENGÖL
|% 24,42
|2.442
|CHP
|NECATİ SAVAŞ
|% 14,52
|1.452
|ZAFER PARTİSİ
|ERCAN YILMAZ
|% 1,51
|151
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF NALBAT
|% 0,62
|62
|SAADET
|HASAN KAYA
|% 0,59
|59
|DEM PARTİ
|HATİCE UÇAR
|% 0,37
|37
|BTP
|CAVİT ERTAP
|% 0,23
|23
|HÜDA PAR
|İSLAM ÇAKAR
|% 0,09
|9
|HKP
|YAŞAR ALİ AVCU
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÖZMEN
|% 56,98
|1.902
|AK PARTİ
|MEHMET SEZGİN
|% 34,66
|1.157
|MHP
|HAKAN DEMİRTAŞ
|% 4,97
|166
|SAADET
|ALİ DEMİRBAĞ
|% 2,16
|72
|HÜDA PAR
|MURAT ŞAHİN
|% 0,6
|20
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN YALÇIN
|% 0,36
|12
|HKP
|DENİZ ÖZAYDIN
|% 0,18
|6
|BTP
|EMİNE YILDIZ
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN KESMEN
|% 45,74
|1.073
|AK PARTİ
|MUSTAFA KAYA
|% 33,76
|792
|MHP
|METE ELCİM
|% 16,24
|381
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ETEM EREM
|% 3,2
|75
|BTP
|OSMAN ONUR ÜLGEN
|% 0,3
|7
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN YENER
|% 0,26
|6
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET AKÇAY
|% 0,25
|6
|SAADET
|DAVUT MOL
|% 0,17
|4
|HKP
|HASAN TAKOLAR
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF MURAT PARLAK
|% 50,09
|2.206
|CHP
|MEHMET YILDIZ
|% 26,09
|1.149
|İYİ PARTİ
|OSMAN AKOĞLAN
|% 14,01
|617
|MHP
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|% 8,27
|364
|ZAFER PARTİSİ
|SALİM ÖZMEN
|% 0,82
|36
|SAADET
|FARUK YAVUZ
|% 0,41
|18
|BTP
|ZEYNEPGÜL BURDUR
|% 0,18
|8
|HKP
|OSMAN BOZBALAK
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ZAFER TEKMAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN BAYKAL
|% 44,67
|1.341
|AK PARTİ
|KADİR HEYBELİ
|% 42,64
|1.280
|İYİ PARTİ
|AHMET AYYILDIZ
|% 11,63
|349
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN ERİNKARLI
|% 0,53
|16
|SAADET
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|% 0,27
|8
|BTP
|ÖZCAN TÜRKMEN
|% 0,23
|7
|HÜDA PAR
|CEMİL TUNÇ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL YURDABAK
|% 53,46
|781
|MHP
|KASIM KUTLU
|% 40,86
|597
|CHP
|ZEYNEP KESİKTAŞ
|% 4,59
|67
|SAADET
|OSMAN POYRAZ
|% 0,41
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MUHTEREM ARSLAN
|% 0,34
|5
|HÜDA PAR
|HAFİZ KARADAŞ
|% 0,27
|4
|BTP
|ŞEMSİ CELALETTİN YOLCU
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÖÇER
|% 29,96
|1.789
|İYİ PARTİ
|CEMİL ÇELİK
|% 22,16
|1.323
|MHP
|MEVLÜT KARATAŞ
|% 19,29
|1.152
|CHP
|KAMİL KAPCI
|% 18,44
|1.101
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN BAYRAM KABALAK
|% 7,77
|464
|SAADET
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|% 1,02
|61
|ZAFER PARTİSİ
|TAMER YALÇIN
|% 0,96
|57
|HKP
|AHMET ENGİN GENÇER
|% 0,17
|10
|HÜDA PAR
|İSLAM DURMAZ
|% 0,13
|8
|BTP
|EMİRKAN ERÖZEN
|% 0,1
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET OĞUZ BAKIR
|% 41,32
|1.235
|İYİ PARTİ
|MEHMET AZİZ TUNA
|% 32,02
|957
|CHP
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|% 16,49
|493
|MHP
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|% 8,2
|245
|YENİDEN REFAH
|RIZA DÖNEL
|% 1,44
|43
|BTP
|ŞÜKRÜ KAPLAN
|% 0,2
|6
|SAADET
|YAKUP NAZMİ KİMER
|% 0,2
|6
|HÜDA PAR
|HAYREDDİN ÖZÇELİK
|% 0,13
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KODAL
|% 35,78
|4.424
|AK PARTİ
|SÜRMELİ YAĞCI
|% 31,11
|3.847
|MHP
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|% 15,79
|1.953
|BAĞIMSIZ
|TEKİN BAYRAM
|% 9,03
|1.117
|CHP
|HAKİ ALLAR
|% 3,61
|447
|BTP
|AYŞENUR BİLGİ
|% 1,58
|195
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL KIVRAK
|% 1,46
|180
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ OSMAN METİN
|% 0,91
|112
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN YALVAÇ
|% 0,62
|77
|HÜDA PAR
|MEHMET MEMİŞ
|% 0,06
|7
|HKP
|SELÇUK EFE TAN
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZATA
|% 56,91
|877
|CHP
|SELAMİ ÖZTAŞ
|% 41,08
|633
|MHP
|MEVLÜT BAYSAL
|% 1,23
|19
|İYİ PARTİ
|HASAN BİROL GÜREL
|% 0,45
|7
|BTP
|AHMET OĞUZHAN AYDIN
|% 0,26
|4
|HÜDA PAR
|İLYAS GÜNDÜZ
|% 0,07
|1
Son Dakika › Güncel › ISPARTA SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?