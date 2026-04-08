İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı

İsrail, İran ile ateşkes ilan ederken Lübnan'ın bu kapsamda olmadığını söyledi, saldırılarına devam etti.
Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu. Beyrut'un nüfus yoğunluğu bulunan noktaları da dahil Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan noktalar için saldırı uyarısı yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana düzenlenen "en büyük saldırı olduğu" ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu. Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti. Öte yandan, ABD tarafından bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
