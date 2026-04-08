İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı

08.04.2026 14:53
Orta Doğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail durmuyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı olarak 10 dakika içinde 100 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hizbullah'ın komuta merkezi ve askeri tesisleri hedef alındı. Bu, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği en büyük saldırı olarak ifade ediliyor.

İsrail, İran ile ateşkes ilan ederken Lübnan'ın bu kapsamda olmadığını söyledi, saldırılarına devam etti.

Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu. Beyrut'un nüfus yoğunluğu bulunan noktaları da dahil Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan noktalar için saldırı uyarısı yapılmadı.

10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedildi.

2 MART'TAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana düzenlenen "en büyük saldırı olduğu" ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.

LÜBNAN'LA İLGİLİ ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu. Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti. Öte yandan, ABD tarafından bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:10:54. #7.12#
