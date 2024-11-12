İsrail ile Ticaret ve Esnaf Sorunları TBMM'de Tartışıldı

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(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "İsrail saldırısı başladığı zaman TBMM, İsrail katliamına karşı öyle bir önlem aldı ki hakikaten dünyada çok ses getirdi. Nescafe'yi, Starbucks'ı yasakladı. Netanyahu bir korktu, bir korktu dizlerinin bağı çözüldü. Bunları yasaklayacağınıza İsrail'le ticareti yasaklamak neden aklınıza gelmedi" dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise "Yüzde 68 oranında Yunanistan'a yapılan ticarette artış var. Göstermelik olarak ticareti kestik diyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dış ticaret Türkiye'nin en önemli yapısal problemlerinden birini oluşturuyor. Tasarruflar yatırımlara denk olmalıdır. Yurt içi tasarruflarınız yatırımları karşılamıyorsa dışarıdan tasarruf alırsınız. Türkiye'nin yapısı budur. Türkiye dış tasarruf kullanan, istisnai yıllar dışında açık veren bir yapıya sahip. Orta vadeli programa ilişkin ilginç bir şey söylemek isterim; ihracat 2024 yılında 264 milyar dolar, 2027'de 319,6 milyar dolar olacakmış artış yüzde 21. İthalat ise 2024 yılında 345 milyar dolar iken 2027'de 417,5 milyar dolar. Artış yine aynı. İlginç olan şu; Orta Vadeli Program'la (OVP) Kalkınma Planı arasındaki ilişki koptu. OVP'deki büyüme hedeflerine ulaşılamayacağı düşünüldüğünde bu program da oldukça yetersiz kalıyor. Yani biz hem planı hem OVP'yi çöpe attık. Yol haritaları olmadan Türkiye'nin bir yere gitmesi mümkün değil. İddia sahibi olmak güzel ama onun altını doğru politikalarla doldurmadığınız zaman hiçbir anlamı yok. Şu an için döviz belki baskı altında tutuluyor ama OVP'ye baktığınızda her sene milli gelirin altında. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin toplam dış borcu 131 milyar dolarmış. 2024'ün ikinci çeyreğinde 512 milyar dolar. Dış borç öyle iç borç gibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1954 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğundan kalan borçları ödedi. Uygulanan bu yanlış politikalar Türkiye'yi bu günlere getirdi."

"Zarar gören esnafımız için destek paketi bekliyoruz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, esnafın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Malatya depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Esnaf perişan durumda, aynı anda hem evlerini hem iş yerlerini kaybetttiler. Esnaf, konteynerde yalnız bırakılmış durumda. Zarar gören esnafımız için destek paketi bekliyoruz. Her Bakanlıkta söylüyoruz talebimiz mücbir sebebin uzatılması. Deprem bölgesindeki esnafımız mutlaka desteklenmelidir. KOSGEB desteğinden ise çoğu esnafımız yararlanamamakta dolayısıyla burada da daha çok esnafımızın yararlanmasını bekliyoruz."

Marketlerin, küçük esnafı bitirdiğini belirten Ağbaba, "Türkiye'de üç harfli terörü var. Önü o kadar açılmış ki marketimiz, şarküterimiz yok oluyor. Satmadığı bir şey yok, buna da bir sınırlandırma getirilmeli" dedi.

"Biz hala yasakladığınızı düşünmüyoruz"

İsrail ile ticaret tartışmasına ilişkin ise Ağbaba şunları söyledi:

"İsrail saldırısı başladığı zaman TBMM, İsrail katliamına karşı öyle bir önlem aldı ki hakikaten Dünya'da çok ses getirdi. Nescafe'yi, Starbucks'ı yasakladı. Netanyahu bir korktu bir korktu dizlerinin bağı çözüldü. Bunları yasaklayacağınıza İsrail'le ticareti yasaklamak neden aklınıza gelmedi? Yasakladınız mı onu da bilmiyoruz biz hala yasakladığınızı düşünmüyoruz. Mayıs'tan bu yana Filistin'e tarihinde hiç olmadığı kadar artmış. Filistin'de insanlar ekmek bulmakta zorlanıyor ama demir çelik ihracatı iki kat artmış durumda."

İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği faciaya ilişkin ise Ağbaba, "Dün hepimizin utanması gereken bir durum yaşandı. En büyüğü 5 yaşında beş çocuk yoksulluktan hayatını kaybetti. Türkiye'de yoksulluğun ne olduğunu görebiliriz. Bunda en çok sizin sorumluluğunuz var" dedi.

"Göstermelik olarak ticareti kestik diyorsunuz"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da İsrail ile ticaretin devam ettiği iddialarına ilişkin, "Sizin iktidarınızın suçu var. Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapılmadığını söylemiştiniz ama aynı tarihte sevkiyatların Ceyhan dışında konumlardan yapıldığını gördük. Dolayısıyla Türkiye'den gümrük çıkışlarına 'Filistin'e teslim edilmek üzere' yazdığı halde İsrail'e gidiyor. İsrail'le ticareti askıya aldık dediniz ama TÜİK sizi yalanladı" dedi.

Çimentodaki, demir ve demir dışı malzemelerdeki artışa dikkat çeken Ocaklı, "Dolaylı olarak İsrail'e destek veren Azerbaycan'ın yakıt ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını biliyoruz. 'Biz buradan komisyonumuzu alıp otururuz, karışmayız' demeniz de ayrı bir ciddiyetsizlik. Yüzde 68 oranında Yunanistan'a yapılan ticarette artış var. Göstermelik olarak ticareti kestik diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bu marketlerin köylere kadar açılmasından rahtsızlık duymuyor musunuz?"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da "Siz esnafın ve iş dünyasının bakanısınız ancak maalesef ki AKP'nin geçmiş dönemlerinde olduğu gibi sizin döneminizde debüyük sıkıntılar yaşamaya devam etmekteler. Küçük esnaf perakende yasasının çıkabilmesi için her yerde gündeme taşıdı ancak anlayış itibarıyla özellikle büyük marketleri ve AVM'leri öncelediğiniz için perakende yasası bugüne kadar çıkmadı. Zincir marketlerin esnafımızı haksız rekabete kurban ettiği ve bu marketlerin bir düzene tabi olmaksızın her yere açıldığını görüyoruz. Artık köylere kadar açıldı, ara sokaklara kadar girdi. Siz bir bakan olarak bundan hiç rahatsız olmuyor musunuz" eleştirisinde bulundu.