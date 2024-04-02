İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü

Güncel

Sinan Oğan\'ın malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı. Saldırıda ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetti.

ZIRHLI ARACIN İÇİNDE HEDEF OLDULAR

Yardım kuruluşundan yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUYLA İLETİŞİM OLMASINA RAĞMEN SALDIRI YAŞANDI

Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ifade edilen açıklamada, gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtildi.

"İNSANI KURULUŞLARA KARŞI SALDIRI"

Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, saldırı için "Bu sadece WCK'ye yönelik değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı acil durumlarda gönüllü olan insani kuruluşlara karşı bir saldırı." ifadesini kullandı.

Gore, İsrail ordusunca yapılan saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle üzgün ve dehşet içinde olduğunu vurgulayarak, WCK çalışanlarının "insanlığın her şeyin üzerinde olduğunu gösterme" kararlılığının her zaman hatırlanacağını kaydetti.

TÜRKİYE'YE DEPREM SIRASINDA GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.