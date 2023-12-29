 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da 'Fergio House' isimli villada büyük bir parti vererek müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Fergio House'un kurucusunun iç mimar Ferhat G. olduğu ve maske kullanarak tanınmamaya çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle daha fazla kişiyi bu gruplara üye olmaya teşvik ettikleri de belirlendi. Operasyon kapsamında 4'ü kadın 19 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

29.12.2023 - 18:16,
Abone Ol

İSTANBUL'da 'Fergio House' ismini verdikleri villada yakın tarihte büyük bir parti vererek buradan da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G. yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda

Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi

Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyükçekmece, İstanbul, Mimar, Antalya, İzmir, Adliye, İstanbul, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika


19:21
Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı

Son Dakika
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:29:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement