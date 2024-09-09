İstanbul\'da Okulların Açılmasıyla Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Güncel

09.00-09.15 - Okulların açılması dolayısıyla İstanbul'da06.00-16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Trafik yoğunluğunun önlenmesi için okullarda eğitim 10.00'da başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

09.00 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çankaya Arjantin İlkokulu'nda düzenlenecek törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

09.00 - 10.00- 10.30 - 11.15 - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlamaları İzmir Valiliği tarafından "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayacak. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılacak. İzmir Valiliğinde temsili bayrak töreni gerçekleştirilecek. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

09.30-10.30-15.30-19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Özel, daha sonra Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın mezarlarına ziyarette bulunacak. Özel, MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, ağustos ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00- CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasa dolayısıyla Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- "Artık Yeter Geçinemiyoruz" eylemi Tekirdağ'da düzenlenecek. Trakya işçi buluşmasına DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/TEKİRDAĞ)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül toplantısı başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

14.15- CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşunun 101'inci ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümleri dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve kutlama töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

15.00 - Veli-Der "Okulda Bir Öğün Yemek, İçilebilir Sağlıklı Su" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

15.30 - Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) öğrencilere "Bir öğün okul yemeği" talebiyle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

16.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

19.30 - İzmir'de sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşamını yitirmiş olarak bulunan Narin Güran ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

20.15/ 21.00- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı kutlama programı düzenlenecek fener alayı ve Haluk Levent konseriyle devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

21.45 - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İZMİR)

- Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ- DİYARBAKIR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...