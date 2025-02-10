İstanbul'da Sanat Dolu Bir Haftasonu

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi ve tiyatro sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün ve 15 Şubat'ta "Carmina Burana" bale gösterisi, yarın "Troya" dans gösterisi, 12 Şubat'ta "La Traviata" operası sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 10-13 Şubat'ta "Kutsal İncir'in Tohumu" ve "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 14-17 Şubat'ta "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filmleri gösterilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali" kapsamında AKM'de bugün "Yaftalı Tabut", yarın "Hesperidlerin Bahçesi", 12 Şubat'ta "Dokuz Beş Müzikali", 13 Şubat'ta "Beyaz Gül: Susturulamaz", 14 Şubat'ta "Siyahlı Kadın", 16 Şubat'ta "Kayboluş" oyunları izleyiciye sunulacak.

Üsküdar Stüdyo Sahnede bugün "Hikayesinde Senden Bahsetti", yarın "Nora Bir Bebek Evi Masalı", 12 Şubat'ta "Köprüden Önce Son Çıkış", 14 Şubat'ta "Manolito Gafotos", 15 Şubat'ta "Mağara Kadını" oyunları sahnelenecek. Mecidiyeköy Büyük Sahne'de bugün "Gökyüzü", 12 Şubat'ta "Benim Dilim Öfke", 13 Şubat'ta "Trendeki Kız", 15 Şubat'ta "Mana" ve 16 Şubat'ta "Üç Jokerli Konken" oyunları izlenebilecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, bugün "Rose: Kusurlu Bir Kız", yarın "Havada Yüzmek", 15 Şubat'ta "Sivrisinekler", 16 Şubat'ta "Prisonwood" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca 16 Şubat'a kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 12-15 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yenilmez", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ise "Savaş ve Barış" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de bugün ve yarın "Terapi", 16 Şubat'ta "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Konserler

AKM'de 13 Şubat'ta "Evgeny Grinko Sevgililer Günü Özel Konseri", 14 Şubat'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Sevgililer Günü Konseri", 15 Şubat'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Bach'a Saygı" ve "Devran-ı Şerif", 16 Şubat'ta da "Viva Puccini" ve "Viyana Valsleri ve Türk Valsleri" konserleri dinleyiciye sunulacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 12 Şubat'ta "Piano Duo EnsariSchuch", 14 Şubat'ta "90'larda Aşk", 15 Şubat'ta "KidConcerts ile Bir Kış Masalı: Notaların Dansı" ve "Trio Ran", 16 Şubat'ta ise Cristina Branco müzikseverlerle buluşacak.

Hüsnü Şenlendirici "Sezen Aksu Şarkıları" konseriyle 14 Şubat'ta Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahne alırken Emir Can İğrek, 15 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

Sergiler

Tarihin izlerini, unutulmuş hikayeleri ve yapıların inşa edildiği dönemin ruhunu yansıtan "Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" sergisi, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun "Sevgili Tatbiki" adlı karma sergisi, Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Mutasavvıf, müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı sebebiyle düzenlenen "Bursevi'nin Kaleminden" hüsnühat sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, İsmail Hakkı Bursevi'nin kaleminden çıkan ve hüsnühat sanatının nadide örnekleri arasında gösterilen eserlere yer verildi.

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür alanında çalışmalara imza atan Zaliha Erdoğan Peçe'nin İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergisi "Kusurlu Bağlantı", 16. yüzyıldan kalma Kurşunlu Han içerisindeki Arthan Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Ödüllü su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin küratörlüğünde hazırlanan "Okyanusların Mirası" sergisi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi'nde açıldı.

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 16 Şubat'a kadar "Sahnede Bir Dünya" sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik tarafından gerçekleştirildi.

Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın, Türkiye'deki ilk sergisi "Interior Monument", 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Galeri'de ziyarete açık olacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları, 23 Şubat'a kadar Dirimart Dolapdere'de sergilenecek. Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye'de çektiği portrelerden oluşuyor.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, AKM Müzik Platformu'nda görülebilecek.

" Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda "Koleksiyoner Onur Ödülü"ne layık görülen koleksiyonlarının ikinci bölümünün yer aldığı "Boyut Farkı" sergisi, 28 Mart'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde izleyicilerin ilgisine sunulacak.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi "Hakikat Öncesi-Pre-Truth", 22 Şubat'a kadar Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sergileniyor.