İSTANBUL-İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: İSTANBUL\'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'nda açıklama yaptı. Kurum, "Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, bizim rakibimizdir ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz, algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğizö dedi.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. İstanbul'un adayı Murat Kurum oldu. Kurum, Programın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilere 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HER SOKAĞININ KIYMETİNİN BİLİNDİĞİ BİR İSTANBUL'U ARZULUYORUZ"

İBB Adayı Murat Kurum, "Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul'u arzuluyoruz. Şimdi İstanbul sadece İstanbul diyoruz. Buradaki yol arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun, hayırlı bir yolculuğun ilk adımını bugün hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Davamızın lideri cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildik. En başta, böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Cumhur İttifakımızın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım ifade ettiler, aylar öncesinden yeniden İstanbul diyerek İstanbul teşkilatımız tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Başta il Başkanımız ve ekibi olmak üzere ana kademimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatımıza, mahalle teşkilatlarımıza ve aşkla gönülle çalışan tüm dava arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama, her zaman yanımda olan ve buna destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Başta İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, yine geçmişten bu yana bu güzel şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sevgili başkanımız merhum Kadir Topbaş ağabeyimize yine buradan selamlarımı sunuyorum ve kendisini rahmetle yad ediyorumö diye konuştu.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK ÖNCE VATANDAŞIMIZIN HANESİNDE OLMAKTIR"

Kurum, "İstanbul'a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada eşi benzeri yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var, Kudüs'ün ruhu var, Saraybosna'nın yeşili var. Bağdat'ın, Şam'ın, Endülüs'ün, Semerkant'ın ilmi var irfanı var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını burada almışız. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbul'umuz. İstanbul'umuz, bizim tarihimiz, bugünümüz, yarınımız. Böyle bir şehir nasıl iftihar tablosu olmasın? Biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve inanın sorumluluğumuzu tüm arkadaşlarımızla birlikte çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın yolunda Cumhuriyet'ten aldığımız güçle, al bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da onun yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. AK Parti kadrolarıdır. Buradaki değerli arkadaşlarım ve sizlersinizö dedi.

"YARIN SABAHTAN İTİBAREN VATANDAŞIMIZA SEVDAMIZ İSTANBUL'U, HEYECANIMIZI, HEDEFLERİMİZİ, HAYALLERİMİZİ HEP BİRLİKTE ANLATACAĞIZ"

Kurum, "İnşallah yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, heyecanımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim, tüm arkadaşlarımla bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de yine Anadolu'nun ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Yüzlerce millet bahçesi, vatandaşımızın tapu ve mülkiyet çözümleri, kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüz binlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk, beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır bu 25 yıllık birikimle bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz var, terimiz var, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde, teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal'da Kağıthane'de Marmara Denizi'nde, Haliç'te, Silivri'de Avcılar'da ekip olarak biz vardık. Çatalca'da, Sultanbeyli'de, Beykoz'da biz vardık. Ümraniye'de, Üsküdar'da, Esenler'de biz, Tuzla'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de, Pendik'te biz vardık. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu, müsilajın giderilmesi için bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz kollarımızı mülkiyet sorunların çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için sıvadık. Biz İstanbul'un ekonomisine katkı sunduk. İstanbul ekonominin, finansın, bereketin merkezi olmalı dedik. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul Finans Merkezimizi bu şehrimize armağan ettik. Biz İstanbul'un kültüründe de sanatında da vardık. Türlü eleştiriler yaptılar hatırlayın ama biz sessizce çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. Biz İstanbul'umuzun yeşilinde de vardık. İstanbul'da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Biz, hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa'da, Güngören Tozkoparan'da, Zeytinburnu Beştelsiz'de, yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başlattık. Biz, bahanelerin arkasına sığınmadık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek İstanbullu hemşerilerime söylüyorum, bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile inanın mevcut büyükşehir belediye yönetimini 5 yılda yaptığı işlerin kat be kat fazlasını yaptığımızı göreceksinizö diye konuştu.

"BİZİM RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI İLGİSİZLİKTİR, BİZİM RAKİBİMİZDİR İHMALKARLIKTIR"

Kurum, "Bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek, sevda ister. Aşk ister, heyecan ister, biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla, hep birlikte İstanbul'da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz, altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, bizim rakibimizdir ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz, algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın başkanımın da ifade ettiği gibi İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş yeniden yükseliş dönemi başlayacaktırö dedi.

"İBB BAŞKANININ AYAĞINA ŞANTİYE ÇAMURU DEĞECEK"

Kurum, "İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul'un yarınları için hareket ederken, kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi olacak. Gençlik hareketi olacak. Enerjimizi, bizi ilgilendirmeyen konulara değil İstanbul için çalışmaya harcayacağız. Özverisizlik dönemi bitecek, bizim -mişle, -mışla, -cekle, -cakla işimiz yok. Ak belediyeciliğin üç büyük kelimesi vardır. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz, keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağım. İstanbul'da hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de, sözü de İstanbul olacak. İstanbul Belediye Başkanı'nın ayağına, ben 5 yıllık bakanlık döneminde hep öyle çalıştım, ayağıma şantiye çamuru değdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına, İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur değecek, kar değecek, daima işte, daima sokakta, daima milletimizle, aziz İstanbullularla birlikte olacağızö dedi.

"ALGIDA USTA OLANLARIN DEĞİL, ALIN TERİYLE USTA OLANLARIN DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Kurum, "İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Gencecik, dinamik, hareketli ve 7 24 yaşayan bir şehrimiz. Gençliğimizle, enerjimizle, buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte, laf değil iş üreteceğiz. İcrasız İstanbul son bulacak. İstanbul Belediye Başkanı tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. Biz 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin dostu olacağız, yoldaşı olacağız. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz ve vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla şeffaflığa, katılımcılığa, hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte İstanbul diyeceğiz, birlikte İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla, İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız ve İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın en ihtişamlı ön sözünü İstanbul'da yazacağız. Biz, tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Bu dostlarımızla beraber 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımızı hazırlıyoruz, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi de sevgili İstanbullulara vereceğizö dedi.

KABAKTEPE: MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE İNŞALLAH 1 NİSAN'DA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün burada biz İstanbul Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı değil sadece, aynı zamanda 1 Nisan'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ilan etmiş bulunuyoruz. AK Partimiz yerel yönetimlerde bir marka, hizmet ve eserin adresi ve odağı. Maalesef İstanbul'umuzun 5 yıldır yoksun olduğu bu hizmet ve eser odaklılığı inşallah 1 Nisan'da tekrar milletimizin teveccühüyle kazanacağız. Yeniden İstanbul diyerek kazanacağız. Yeniden AK Parti diyerek kazanacağız. Murat Başkanımız sadece İstanbul diyerek kazanacağız, İstanbullular için kazanacağız. Milletvekilliği sürecinde de yaşadık, tüm milletvekilleri adaylarımızla beraber değerli başkanımızla birlikte İstanbul'da çalmadık kapı dokunmadık gönül bırakmadık. Bu seçim sürecinde de kalan yaklaşık 3 aylık zaman sürecinde de İstanbul'da her zaman herkesle, her yerde olarak gönül belediyeciliğini sadece yaptığımızı göstermekle değil, gönüllerin inşasını da yaparak milletimizin teveccühüne inşallah 1 Nisan'da kavuşmuş olacağız. AK Parti demek üretkenlik demek, AK Parti demek çalışkanlık demek, AK Parti demek gayret demek, AK Parti demek birlikte demek, AK Parti demek kardeşlik demek, AK Parti demek Türkiye demek, AK Parti demek Türkiye Yüzyılı demek. AK Parti demek İstanbul' tarihiyle, kimliğiyle, geçmişiyle, karakteriyle, olması gerektiği haliyle buluşturacak belediye başkanını milletimizin önüne takdim etmek demektirö diye konuştu.