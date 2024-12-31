İstanbul ve Antalya, 2024\'te Dünyanın En Çok Ziyaretçi Alan Şehirleri Arasında

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DÜNYADA sektörler, ülkeler ve tüketicilerle ilgili global stratejik istihbarat sağlayan, önde gelen bağımsız kuruluşlardan Euromonitor'un 2024 yılı doğrudan veya transit geçişle en çok ziyaretçi alan şehirler listesinde; İstanbul 2'nci, Antalya 6'ncı sırada yer aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pazar araştırma kuruluşu Euromonitor, Data Bank ve Lighthouse ile ortaklaşa yapılan çalışmaya göre, 2024 yılında dünyanın en çok ziyaretçi alan 10 turizm merkezi listesinde İstanbul'un 2'nci, Antalya'nın ise 6'ncı sırada olduğunu açıkladı. Dünyadaki 100 turizm destinasyonu incelenerek 2024 yılına dair 2 liste yayımladığını belirten Yavuz, ilkinin dünyanın en cazip 10 turizm merkezi, 2'ncisinin dünyanın en çok ziyaretçi alan 10 turizm merkezi olduğunu kaydetti. Bu çalışmanın turizm destinasyonlarına yurt dışından direkt ve transit gelişleri de kapsadığını açıklayan Recep Yavuz, bu yüzden sayıların tahmin edilenin biraz üzerinde çıktığını belirtti. Yavuz, Euromonitor'un 2023'e göre artış oranları ve 2024 yılının en çok ziyaretçi alan 10 turizm şehri listesini şöyle sıraladı:

İlk sırada yüzde 37 artış ve 32,4 milyon kişiyle Bangkok bulunuyor. 2'nci yüzde 14 artış ve 23 milyon turistle İstanbul. 3'üncü yüzde 7 artış ve 21,7 milyon turistle Londra. 4'üncü yüzde 19 artış ve 20,5 milyon turistle Hong Kong. 5'inci yüzde 20 artışla Mekke, 19,3 milyon ziyaretçi. 6'ncı Antalya, yüzde 17 artışla 19,3 milyon. 7'nci Dubai, yüzde 8 artış ve 18,2 milyon ziyaretçi. 8'inci Macau yüzde 26 artış ve 18 milyon ziyaretçi. 9'uncu Paris yüzde 2 artış ile 17,4 milyon ziyaretçi. 10'uncu Kuala Lumpur yüzde 73 artış ve 16,5 milyon ziyaretçi.

'PERÇİNLENMİŞ BİR BAŞARI'

Listede Türkiye'den iki şehrin olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Recep Yavuz, İstanbul'un 23 milyon, Antalya'nın 19,3 milyon olarak toplamda doğrudan veya transit gelen yolcularla 40 milyonu aştıklarını söyledi. Yavuz, "Bu sayısal anlamda artık sadece bir rekor değil, dünya turizminde perçinlemiş bir başarıdır. Top 10'da 2 şehre sahip tek ülke de Türkiye oldu. Klasik sahil destinasyonu olarak listedeki tek şehir Antalya, bana göre bundan sonra İstanbul ile yarışır. İstanbul geçtiğimiz yıl bu tabloda 1'inci sıradaydı" dedi.

TURİZM DEVLERİNDEN ŞEHİR YOK

Listede dünya turizm devleri İspanya ve İtalya'dan hiç şehir olmadığına değinen Yavuz, "Olimpiyatların yapıldığı Paris, 9'uncu sırada. Son yılların parlayan yıldızları Mısır ve Portekiz listede yok. Bizim sürekli serzenişte bulunduğumuz, gereksiz polemikler yarattığımız Yunanistan da listede yok. Rodos yok, Kos yok, Midilli yok. Listede Avrupa'dan 4, Asya'dan 6 şehir var. Dünya turizminin 1,5 milyara yaklaşması genel olarak tatil bölgelerinde artışları da beraberinde getirdi" diye konuştu.

EN POPÜLER BÖLGE AVRUPA

Euromonitor analizcilerine göre dünya genelinde 2024 yılında turizmde yüzde 19'luk artış gerçekleştiğini, turizm harcamalarının 1,9 trilyon ABD dolarına ulaştığını belirten Yavuz, "Avrupa 794 milyon uluslararası seyahatle yine en popüler bölge olmaya devam etti. Avrupa'dan çok az pay aldığımızı üstüne basarak bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 32 milyondan fazla ziyaretçiyle 1'inciliği alan Bangkok şaşırttı, bu sayısal anlamda yılın sürprizi oldu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki yüzde 73 artış dikkat çekici ama mutlaka bir nedeni olmalı. Mekke hac ziyaretlerinden, Macau casino ziyaretçilerinden dolayı bu sayılara ulaşıyor. Listedeki bazı şehirler de transit geçişlerden dolayı yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşıyor" dedi.

EN ÇOK ARTIŞ OLACAK LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Türkiye'nin 2024 yılı kişi başı turizm gelirinin Fransa ve Yunanistan'ın üzerinde olacağını aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Araştırmada 2030 yılına kadar, yani önümüzdeki 5 yıl içinde en çok turist artışının ABD, Türkiye ve Çin'de yaşanacağının altını özellikle çiziyorlar. Bu, pandemi ertesi Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporlarından da analiz edilebilir. 5 yıl sonra turizm harcamasının ortalama 1264 dolar olacağını öngörüyorlar (2023 yılında 1171 dolar). Yani kişi başı turizm harcamasının önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10'un altında kalacağı öngörülüyor. 2024-2030 yıllarında seyahat harcamalarının en çok olacağı ülkeler Hollanda, Çin ve Polonya tahmin ediliyor. Yani en çok turist gönderen ülkeler artışında bu ülkeler önde çıkacak. Hollanda ve Polonya Antalya'nın ilk 5'inde. Demek ki doğru yoldayız. Bütün bunlar diyor ki, turizm önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli sektörlerinden biri olmaya devam edecek ve Türkiye ekonomisindeki en büyük sektör olma yolunda hızla ilerleyecek."