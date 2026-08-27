İTÜ, Karabağ Üniversitesi'nde Mühendislik Birimleri Kuracak - Son Dakika
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İTÜ, Karabağ Üniversitesi'nde Mühendislik Birimleri Kuracak

İTÜ, Karabağ Üniversitesi\'nde Mühendislik Birimleri Kuracak
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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim iş birliği kapsamında İTÜ, Karabağ Üniversitesi bünyesinde mühendislik ağırlıklı akademik birimler oluşturacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, modelin Karabağ'a taşındığını ve iş birliğinin genişletileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim iş birliğinde yeni bir adım atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi bünyesinde mühendislik ağırlıklı akademik birimler kuracak.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile hayata geçirdiği yükseköğretim iş birliği modeli, İTÜ'nün Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler oluşturmasıyla Karabağ'a taşınmış oldu. Yeni yapılanmayla Türkiye'nin mühendislik alanındaki akademik birikiminin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yükseköğretim kapasitesine aktarılması hedefleniyor.

ÖZVAR: KARABAĞ'IN GELECEĞİNE BİLİM VE YÜKSEKÖĞRETİMLE KATKI SUNACAĞIZ

YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile iki ülkenin güçlü üniversitelerini ortak bir akademik hedef etrafında buluşturduklarını, bu modeli şimdi Karabağ'a taşıdıklarını ifade etti.

Özvar, iki ülke arasındaki güçlü bağları yükseköğretimde kalıcı kurumlara ve ortak bilimsel kapasiteye dönüştürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Karabağ'ın geleceğini inşa edecek gençlerin yetişmesine Türkiye'nin güçlü üniversitelerinin bilgi ve tecrübesiyle destek vereceklerini kaydetti.

"YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ TECRÜBEMİZİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYORUZ"

Türkiye'nin yükseköğretimde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaştığına işaret eden Özvar, YÖK tarafından geliştirilen uluslararasılaşma modelinin farklı coğrafyalara yayıldığını ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin güçlü oldukları alanlarda farklı ülkelerde ortak üniversiteler, akademik birimler ve programlar açtığını bildiren Özvar, "Yükseköğretimdeki tecrübemizi uluslararası arenaya taşıyoruz" dedi.

Geliştirilen modelin genişletileceğini belirten Özvar, "Karabağ Üniversitesinde mühendislik ağırlıklı birimler açacağız" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİ OCAK AYINDA ATILDI

İTÜ ile Karabağ Üniversitesi arasındaki iş birliğinin temeli 21 Ocak 2026'da YÖK'te atıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in katıldığı toplantıda, İTÜ ile Karabağ Üniversitesi arasında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iş birliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve mühendislik alanında ortak laboratuvar çalışmalarını kapsıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması ve daha önce üzerinde mutabakata varılan akademik birimlerin faaliyete geçirilmesinin önü açıldı.

KARABAĞ ÜNİVERSİTESİNDE 7 FAKÜLTE VE 27 PROGRAM BULUNUYOR

Bölgenin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlenen üniversitede 7 fakülte ve 27 program bulunuyor. Üniversitede 2 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor.

İTÜ tarafından mühendislik alanında kurulacak akademik birimlerle Karabağ Üniversitesinin eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İş birliğinin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin yanı sıra Karabağ'ın yeniden inşa sürecine bilimsel ve akademik katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ, Karabağ Üniversitesi'nde Mühendislik Birimleri Kuracak - Son Dakika

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