İzmir\'de 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde binlerce kişi Konak Meydanı\'nda andı

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde binlerce kişi Konak Meydanı'nda toplandı.

Terör örgütü FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 10'uncu yılında İzmir'de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nda düzenlenen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik; Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu kapsamında taşınan bayrak teslim edildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

'TARİHİMİZİN EN KARANLIK TEMMUZ GECELERİNDEN BİRİSİYDİ

Programda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "15 Temmuz 2016 tarihimizin en karanlık Temmuz gecelerinden birisiydi. Milletimiz kendi içinde, sureti haktan görünen, kendileri gibi yaşadığını düşündüğümüz bu milletin kaynaklarıyla, imkanlarıyla, yardımlarıyla, sadakalarıyla, hayırlarıyla sinsi bir şekilde büyümüş, devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş ve bu milletin dişinden, tırnağından her türlü imkanlarından artırarak ordusuna aldığı tanklarla, toplarla, F-16'larla yine bu milletin üzerine toplar, mermiler, kurşunlar yağdırdılar. Bu millet, tarihinde olduğu gibi güçlü bir liderlik görürse o iradenin söylediği her şeyi emir sayar ve onu uygulamaktan asla çekinmez. Bu millet, vatanı, devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda canını ve hiçbir varlığını gözünü kırpmadan feda eder. O gece karanlıklar aydınlığa, sıkıntılar ferahlığa, gecenin zifiri karanlığı nura ve güzelliğe, gece sabaha bu iradeyle, bu fedakarlıkla kavuştu. O gece 253 canımız, 253 kahramanımız, 253 yiğidimiz şehit oldu. 2 binin üzerinde, şehadete yürüyen, 'Ben de şehit olmak istiyorum, o şerefle ben de şereflenmek istiyorum' diyen kahramanımız da gazilik rütbesine eriştiler. Rabbimizden bir daha böyle büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamamız konusunda niyazda bulunuyoruz" dedi.

'RABBİM BİR DAHA BÖYLE GECELER YAŞATMASIN'

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "15 Temmuz'un 10'uncu yılı kutlu olsun desem, diyemiyorum. Bir şey eksik kalıyor. Ama 29 Ekim kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun, 19 Mayıs kutlu olsun, 30 Ağustos kutlu olsun diyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun, Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun diyorum. Bir taraftan evet, zafer bizim. Ama öbür taraftan bir burukluk var. 15 Temmuz anma töreni desem, o da değil. Anma töreni de tam olarak değil. Evet, şehitlerimizi anıyoruz. 15 Temmuz hem bir taraftan bize ders niteliği taşıyan özelliği var. Öbür taraftan 253 şehidimizi andığımız, burada olmayanların yanı sıra buradaki gazilerimiz ile de kucaklaştığımız bir gün. Hem de gecenin ikinci yarısında da zafer günü. Milletle devletin kol kola verdiği, milletimizin meydanlarda, devletimizin o azınlık olan gruba, diğer unsurlarıyla hem askeriyede, hem mülkiyede, hem adliyede, 'Durun kardeşim, size bu imkanı vermeyeceğiz' diyenlerin, milletle devlet kucaklaşmasının gecenin ikinci yarısında zaferdir. İşte onun için irade bizimdir. Bundan sonra Rabbim bir daha böyle geceler yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

'SONUNDA TANKLAR DEĞİL, MİLLET KAZANDI'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün burada, tarih yazanların evlatları olarak, tarihe sahip çıkmak için buradayız. Milletler geleceği inşa eder. 15 Temmuz, bir milletin imanının, cesaretinin ve bağımsızlık karakterinin adıdır. Onlar silahlarına güvendiler. Millet yüreğine güvendi. Onlar okyanus ötesindeki terör baronuna güvendiler. Millet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi. Onlar karanlığa güvendiler. Bu aziz millet Allah'a güvendi. Sonunda tanklar değil, millet kazandı" diye konuştu.

Bayrağını alarak Konak Meydanı'na gelen Türkiye Gelişim ve Gençlik Vakfı Kadın Kolları Genel Başkanı Nilgün Kasap, "2016 yılında olduğu gibi yine alanlardayız. 10 senedir alanları boş bırakmadık, bırakmayacağız da. Başaramadılar, hiçbir zamanda başaramayacaklar. Bizler Türk kadınları olarak, Türk milleti olarak Türk anaları olarak; Nene Hatunlar gibi, Çarşaflı Makbule Bacılar gibi Topuklu Efeler gibi hep vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkacağız" dedi.

Alandaki etkinliğe katılan Cibuti vatandaşı Muhammed Faris Abdullah ise "Darbe zamanı Türkiye'de değildim. 2021 yılında Türkiye'ye okumak için geldim. Duyduğum kadarıyla çok kötü bir şeydi" diye konuştu.

TÜM CAMİLERDEN SELA OKUNACAK

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde saat 00.13'te kentteki tüm camilerden sela okunacak.