İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

(İZMİR) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı. Kutlamalarda halk oyunları gösterileri ve geçit töreni düzenlendi.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan ve Ednan Arslan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın ve törene katılanların bayramını kutladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

"MİLLETİMİZ ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in en uygun yönetim biçimi olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını vurguladı. Elban, şunları kaydetti:

"103 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i ilan ettiler. Milletimizin karakterine, şanına, şerefine en uygun rejim, Cumhuriyet rejimidir. Bu rejimle birlikte milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah, aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada ve bu topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz.

Ben güzel Cumhuriyet'i, bu vatanı bizlere vatan olarak, bu güzel devleti devlet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eylemiş tüm gazilerimizin, bu ülke için çaba sarf etmiş, bu devletin kuruluşunda harcı olan tüm kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah, Cumhuriyet'imiz, devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. Milletimiz de Cumhuriyet ve bu güzel vatanla birlikte kıyamete kadar bahtiyar olacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

KUTLAMALAR GEÇİT TÖRENİYLE SONA ERDİ

Konuşmanın ardından Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Ceren ile Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bedirhan Furkan Subaşı şiir okudu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TUGAY'A PROTESTO

Öte yandan, törenin başlangıcında protokol bölümünde dikkati çeken bir olay yaşandı. YENİ Parti İzmir milletvekilleri, protokol üyeleriyle selamlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın elini sıkmayıp yerlerine oturarak protesto etti.