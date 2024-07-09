İzmir'de silahlı saldırı sonucu ölen esnafın katili tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de silahlı saldırı sonucu ölen esnafın katili tutuklandı

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu ölen esnafın katili tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir esnafın iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Zanlının daha önce iş yerinde çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilmiştir.

09.07.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gümüşçü esnafının dükkanına elinde pompalı tüfekle gelen Burak T., gözünü kırpmadan dükkan sahibi Hasan Çınar'ı katletmişti. Çınar'ın eniştesi Murat Zengin, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiğini belirterek, "Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Öyle aralarında iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

DÜKKANA GELEREK POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Semti Menderes Caddesi numara 236'daki gümüşçü dükkanında dün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Burak T., pompalı tüfekle Hasan Çınar'ın dükkanına gelip ateş etti. Çınar yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

GÜMÜŞÇÜ ESNAFI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, elinde pompalı tüfekle bekleyen Burak T.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çınar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

"UZAKTAN BAKIP, BİR ŞEYLER MIRILDANINCA SİNİRLENDİM"

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burak T.'nin atölyesinin olduğu daha önce Hasan Çınar'la birlikte iş yaptıkları belirtildi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve psikolojik destek gördüğü ileri sürülen Burak T.'nin polisteki ifadesi sırasında 'dengesiz hareketlerde' bulunduğu, Çınar'ın uzaktan kendisine bakıp, bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Cinayeti uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Burak T., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Hasan Çınar için bugün öğlen Işıkkent Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çınar'ın babası Mehmet Çınar ve diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Hasan Çınar'ın cenazesi Işıkkent Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Hasan Çınar'ın eniştesi Murat Zengin (47), "Hasan, kendini hunharca öldüren bu kişiye yıllarca yardım etmiş, iş vermiş, ekmek vermiş. Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Hasan yardımcı oluyor, dükkanda kalmasına bile izin veriyormuş. Evinden yemek götürüyormuş buna. Öyle iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu. Çünkü Hasan, namazında, orucunda bir kişiydi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burak T.'nin hak ettiği en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Hasan Çınar, Çınar, İzmir, Buca, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı sonucu ölen esnafın katili tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
16:03 Özel’in “Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum“ sözü CHP ve DEM’i karşı karşıya getirdi Özel'in "Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum" sözü CHP ve DEM'i karşı karşıya getirdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 20:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de silahlı saldırı sonucu ölen esnafın katili tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement