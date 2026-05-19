İzmir'de suya indirim: 1 Haziran'dan itibaren geçerli

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 Mayıs Ayı Genel Kurulu'nda kurumun 2025 faaliyet raporu, kesin hesabı ve yeni dönem yatırımları görüşüldü. Kurulda, İzmir genelinde maliyeti 12 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarının sürdüğü açıklandı. Kabul edilen su ve atık su tarifeleri kapsamında ise 1 Haziran 2026'dan itibaren konut abonelerinin ücretlerinde indirime gidildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir adım adım en ucuz su kullanan şehir olmaya gidiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkan Cemil Tugay'ın yönetiminde yapıldı.

Genel Kurul'da, İZSU'nun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı, bilançosu ve teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler ele alındı, kurumun özellikle iklim krizi, kuraklık, Körfez temizliği ve altyapı dönüşümü konusunda yürüttüğü yatırımlar gündeme geldi.

Kurulda ayrıca 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni su tarifesi de oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı İZSU bütçesinin kesin hesapları ile bütçesi de tek tek okunarak onaylandı. 2025 yılında İZSU Genel Müdürlüğü'nün gelirleri, uzun yıllar sonra ilk kez giderlerinin üzerine çıktı.

TUGAY: "GÖREVE GELDİĞİMİZDE İNDİRİM YAPMIŞTIK HALA ZAM YAPMADIK"

İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen su ve atık su tarifeleri kapsamında, 1 Haziran 2026'dan itibaren konut abonelerinde 0-4 metreküp olan indirimli ilk kademe 6 metreküpe çıkarıldı. Fiyatında da indirim yapılan bu tarifenin metreküpü 25 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeleri değerlendiren Başkan Cemil Tugay, "Göreve geldiğimiz ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yapmış, o günden beri zam yapmamıştık. Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye'nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Yurttaşlarımızın temel hakkı olan suya erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"TÜM YÜK İZSU'DA, HÜKÜMET HİÇBİR ŞEY YAPMASIN"

Muhalefet grubunun eleştirilerini de yanıtlayan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Sanki biz Türkiye Cumhuriyeti'nin değil de başka ülkenin şehriyiz gibi davranıyorsunuz. İZSU'ya vatandaşımıza daha fazla indirim yapmak üzere elektrikte indirim verirler mi? Tüm giderler yükseliyor. Sizi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Dikili'nin, Aliağa'nın arıtma tesislerinin kredilerini onaylamadınız. 2 seneden fazladır bekliyor. Bunları İZSU kendi kaynaklarıyla yapıyor. Biz bu şartlar altında alacağımız karar ile indirim yapıyoruz. Tek ricamız fazla su tüketilmesin istiyoruz. İzmir adım adım en ucuz su kullanan şehir olmaya gidiyor. Amacımız iyi ama Türkiye'nin gerçeği var. İZSU araçları mazot yakıyor. Pompaları elektrik kullanıyor. Sendikacılar az önce bu kürsüde iyi bir toplu iş sözleşmesi istedi. Personel giderleri var. Neden İZSU'dan tek taraflı iyilik bekleniyor. Tüm yükü İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi çeksin. Hükumet hiçbir şey yapmasın."

Türkiye'de her şey bu kadar kötüye giderken onlara bakmıyorsunuz. Kaynak nereden gelecek? Koca şehirde dünya kadar iş yapılıyor. İnsaflı olun. Türkiye'de turizm tesislerine yüzde 50 indirim yapan başka bir şehir yok. Ben bu suyu bedavaya da vermek isterim ama İZSU'nun malzeme ve personel gideri ne olacak, nasıl yatırım yapacak bu insanlar, Dikili'nin, Şakran'ın kanalizasyonu nasıl yapılacak? İzmir tarihinde 2 sene içinde yapılmamış altyapı çalışması yaptık. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırdık. Torbalı'ya 2 tane arıtma kazandırdık. Fazla su tüketene kademe uygulaması yapacağız diyoruz. Temel tüketimlere ise indirim uyguladık."

İZSU'DA YENİ TARİFE DÖNEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifesine göre, konut abonelerinde 0-4 metreküp olan indirimli ilk kademe 6 metreküpe çıkarıldı.

Fiyatında da indirim yapılan bu tarifenin metreküpü 25 TL olarak belirlendi. 0-10 metreküp arası kullanımda su ve atık su dahil toplam bedel 60 TL olarak uygulanacak. Kademeli sistemin devam ettiği tarifede tüketim arttıkça birim fiyat da yükselirken, kırsal aboneler, engelliler, şehit yakını ve gaziler için indirim uygulamaları sürdürüldü.

11-20 metreküp arası kullanımda toplam bedel 99,83 TL'ye, 21-40 metreküpte 145 TL'ye, indi. 41 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise 201,90 TL'de sabit kaldı. İş yeri abonelerinde ise ilk kademe toplam bedeli 120 TL olarak açıklandı, 41 metreküp üzeri kullanımda bu rakam 403,79 TL'ye kadar yükseldi.

TARIMSAL SULAMADA İNDİRİMLİ TARİFE

Yeni tarifede, tarımsal sulama ve hayvancılık aboneleri için indirimli uygulama devam etti. Buna göre 0-25 metreküp kullanımda toplam bedel 17,96 TL olarak uygulanacak. Ayrıca geri kazanım suyunun tarımsal amaçlı kullanımında metreküp başına 0,33 TL, kamusal park ve mezarlık kullanımında 8,96 TL, endüstriyel kullanımda ise 11,95 TL bedel belirlendi.

SOSYAL DESTEKLER SÜRÜYOR

Tarifede, sosyal destek uygulamaları da korundu. Engelli abonelere ilk 20 metreküpte merkez ilçelerdeki konut tarifesinin yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtilirken, şehit yakını ve gazi aboneler için de aynı oranda indirim devam edecek. Kırsal konut abonelerine konut tarifesinde yüzde 75, kırsal iş yeri tarifesinde ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Öte yandan sosyal nakdi yardım alan konut abonelerinin aylık tüketimlerinin beşte birlik kısmından su ve atık su bedeli alınmayacak. Bu miktar ise aylık 2 metreküpü geçemeyecek.

5 YILDA İLK KEZ GELİR FAZLASI

Genel kurulda açıklanan faaliyet raporuna göre, İZSU'nun 2025 yılı gider bütçesi 25 milyar 92 milyon TL olarak gerçekleşti, gelir bütçesi 25 milyar 743 milyon TL'ye ulaştı. Böylece kurum, 2020 yılından bu yana ilk kez 651 milyon TL gelir fazlası verdi. İZSU'nun bütçesinin yüzde 81'i yatırım, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerine ayrıldı. Kurumun özellikle altyapı yatırımlarına öncelik verdiği, personel giderlerinin de yasal sınır olan yüzde 30'un altına düşürüldüğü ifade edildi.

KURAKLIKLA MÜCADELE

Gördes ve Tahtalı barajlarında su seviyelerinin kritik seviyelere düşmesi üzerine İZSU'nun 110 yeni su kuyusu açtığı ve PETKİM'e ait barajdan su temin ederek arz güvenliğini sağladığı açıklandı.

Tasarruf kampanyaları ve planlı gece kesintileriyle tüketimin dengelenmesinin hedeflendiği, alınan önlemler sayesinde kuraklığın günlük yaşamı ciddi ölçüde etkilemesinin önüne geçildiği belirtildi. Kent genelinde 260 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılırken, 122 kilometrelik hatta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İzmir'de 2000 yılında yüzde 58 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranının, bugün yüzde 24,74'e kadar düşürüldüğü açıklandı. Böylece İzmir'in, büyükşehirler arasında Türkiye'nin en iyi 5 şehrinden biri olduğu ifade edildi. Konak, Gaziemir-Sarnıç, Çeşme, Urla, Seferihisar, Kiraz, Menemen ve Ödemiş'te altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğü de raporda yer aldı.

ARITMA KAPASİTESİNDE YÜZDE 27 ARTIŞ

İZSU'nun 2025 yılı içerisinde İzmir'in en büyük üç atık su arıtma tesisinde kapasite artırımı yaptığı açıklandı. Çiğli 4. Faz 2. İkmal, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap ve Torbalı Yazıbaşı-Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap projelerinin tamamlanmasıyla günlük toplam 268 bin 660 metreküplük ilave kapasite sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde İzmir'in toplam arıtma kapasitesi yüzde 27 arttı.

Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde ön arıtma revizyonunun da tamamlandığı belirtildi, tüm bu yatırımların toplam bedelinin 1 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı.

Dış kredi onayı bekleyen Dikili ve Aliağa-Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin öz kaynaklarla yapılması kararı alındı. Her biri yaklaşık 900 milyon TL'lik iki büyük yatırımın temelinin nisan ayında atıldığı ve çalışmaların başladığı belirtildi. Bu yatırımlarla, iki ilçede toplam 4 milyar TL'yi bulan altyapı dönüşümünün gerçekleştirileceği ifade edildi.

KÖRFEZ İÇİN HAMLE

Genel kurulun başlıklarından biri de yağmur suyu ayrıştırma projeleri oldu. 2025 yılı içerisinde 36 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı, 26 kilometrelik hatta bakım ve onarım yapıldı. Atık su yönetimi kapsamında ise 63 kilometre yeni atıksu hattı imalatı ile 62 kilometre kanalizasyon hattının bakım-onarımı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar için toplam 1 milyar 261 milyon TL yatırım yapıldı.

Bornova Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana mahallelerinde toplam 50 kilometrelik yağmur suyu ve atıksu hattı tamamlandı. Buca'da sel ve taşkınların önüne geçmek amacıyla ayrık sistem altyapı çalışmaları yapıldı. Bayraklı Tepekule ve Sevgi Yolu bölgesinde yeni yağmur suyu ve atık su hatları devreye alındı. Konak Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde ise taşkın ve koku sorununu çözmek için yeni hatlar ve ızgara sistemleri kuruldu.

İZSU'nun Dünya Bankası destekli TEFWER Projesi kapsamındaki çalışmaları da genel kurul gündeminde yer aldı. Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi kapsamında İller Bankası ile yapılan anlaşmayla 110 milyon avro kredi sağlandığı açıklandı. Bu kapsamda Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma projeleri başlatıldı. Ayrıca kalan kredi limitinin değerlendirilmesi amacıyla Bornova, Buca ve Karşıyaka'da yeni projelerin de kredi kapsamına alınması yönünde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Raporda, kent merkezindeki ayrıştırma çalışmalarının Körfez temizliği açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

KÖRFEZDE 1 MİLYON 250 BİN TON DİP ÇAMURU TARANDI

İzmir Körfezi'nde sürdürülen dip tarama çalışmaları kapsamında 2025 yılı içinde toplam 1 milyon 250 bin ton dip çamurunun temizlendiği açıklandı. Tamamı öz kaynaklarla yürütülen çalışmaların Körfez'in su kalitesini artırmak ve ekolojik iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

İZSU'nun yenilenebilir enerji yatırımları da genel kurulda dikkati çeken başlıklardan oldu. Yıl içerisinde toplam 15 yenilenebilir enerji santralinin projesi tamamlandı, 6,9 MW kapasiteli 10 tesisin kurulumu gerçekleştirildi. Devreye alınan projelerle yılda yaklaşık 12,5 milyon kWh elektrik üretileceği ve toplam elektrik tüketiminin yüzde 3'ünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı açıklandı. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 50 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor. Menemen Emiralem'de 3,75 MW kapasiteli güneş enerji santralinin devreye alındığı, Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa, Bornova, Buca ve Karabağlar'daki tesislerde de yeni güneş enerji santrallerinin kurulum süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Genel kurulda paylaşılan verilere göre İZSU, yalnızca 2025 yılı içerisinde; 1 milyar 600 milyon TL içme suyu hattı yatırımı, 158 milyon TL yeni su kuyusu yatırımı, 1 milyar 700 milyon TL atıksu arıtma tesisi yatırımı, 663 milyon TL atık su hattı yatırımı, 598 milyon TL yağmur suyu ayrıştırma yatırımı, 318 milyon TL Körfez tarama yatırımı, 108 milyon TL yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirdi. Faaliyet raporunda, 85 performans göstergesinin yüzde 79'unun "iyi ve üstü" seviyede gerçekleştiği, İZSU'nun İzmir genelinde maliyeti 12 milyar lirayı aşan yatırımlarla altyapıyı güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.