İZMİR \'İzmir Körfezi için navigasyon kanalını hızlandırıyoruz\'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki yerel yönetimler ve diğer gündemlerin paylaşıldığı 'Gündem İzmir' başlıklı basın toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe değinip, Bilimin ışığında, Körfez kirliliğinin karasal olduğu ortaya kondu. Körfez'e temiz suyun girmesi gerektiği belirlendi. Navigasyon kanalını hızlandırıyoruz. Şu an kapasiteyi arttırdık, Bakanlık acil bir şekilde ÇED ile birlikte kasım ya da aralık ayında, navigasyon kanalı ile ilgili taramaya başlıyor dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki yerel yönetimler ve diğer gündemlerin paylaşılacağı 'Gündem İzmir' başlıklı basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, İl Yerel Yönetimler Başkanı Tansu Kaya, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Çölmekçi, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak katıldı. Toplantıda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hususiyetle üzerinde durduğu İsrail'in, küresel barış ve huzurun gemisine her gün yeni bir gedik açtığını söyledi. Saygılı, Bu hain emellerle hareket eden katil şebekesi, işgalci Siyonist kafa Ortadoğu başta olmak üzere tüm yerküreyi bir ateş çemberinin içine almak istemektedir. Ama unutulmasın ki ateş çemberinin içinde kalan her akrep gibi İsrail de kendi sonunu hazırlamakta, bu eylemleriyle sonun başlangıcına davetiye çıkarmaktadır. İsrail, işgalci bir suç çetesidir dedi.

'BAŞARISIZ ÇEVRE YÖNETİMİ İZMİR KÖRFEZİ'Nİ ADETA BİR ZEHİR ÇUKURUNA ÇEVİRDİ'

Saygılı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe de değindi. İzmir'in yerel ölçekli en önemli konusu Körfez'deki çevre krizi olduğuna dikkati çeken Saygılı, Körfez'deki çevre felaketini, taşıdığı riskleri hep birlikte değerlendirdik, tartıştık. Her yerde eylem yapan birçok hayvansever, körfezdeki toplu balık ölümlerine ses çıkardı mı Neden bir eylem, bir farkındalık protestosu yapmadılar Biz ise, bu felaket geliyor diyerek bu konuyla ilgili önceki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sayısız kere uyardık. 'Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. fazını devreye sokun' diye diye dilimizde tüy bitti. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki 4. fazın 9 yıldır bitirilememiş olmasının İzmir Körfezi'ni her geçen gün daha da kirlettiğini defalarca söyledik. Körfeze akan ve temizlenmeyen derelerin körfezi kirlettiğini defalarca dile getirdik. Ancak bu uyarılar karşısında belediyeden gelen tek yanıt, sessizlik oldu. Bilim insanlarının dahi 'Son 25 yılın en kirli dönemi' olarak nitelendirdiği bu süreçte, CHP'li belediyenin başarısız çevre yönetimi İzmir Körfezi'ni adeta bir zehir çukuruna çevirdi. Önceki İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi ipe un sere sere, ayağını sürüye sürüye İzmir'i bugünkü felaketle karşı karşıya bıraktı.

'KÖRFEZ KİRLİLİĞİNİN KARASAL OLDUĞU ORTAYA KONDU'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın İzmir'e gelip körfezi yerinde incelediğini hatırlatan Saygılı, Bakanımız buradayken, Körfez'e kıyısı olan ilçe belediye başkanları davet edildi. Ancak sadece iki belediye başkanı katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüşme talebinde bulunan, uzattığım eli tutana kadar bekleyeceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanımızla bir araya getirdik. Bilim insanları ile oluşturulan Bilim Kurulu çalışma yaptı ve bir rapor ortaya çıktı. Bilimin ışığında, Körfez kirliliğinin karasal olduğu ortaya kondu. Körfez'e temiz suyun girmesi gerektiği belirlendi. 2016'da imzalanmış protokol noktasında, bakanlık bugüne kadar 600 bin metreküp temizlik yaptı. Navigasyon kanalını hızlandırıyoruz. Şu an kapasiteyi arttırdık, bakanlık acil bir şekilde ÇED ile birlikte kasım ya da aralık ayında, navigasyon kanalı ile ilgili taramaya başlıyor. Biz siyaset üstü yaklaştık, yaklaşmaya devam edeceğiz. Üzerimizi düşeni yapıyoruz diye konuştu.

'KÖRFEZ 25 YILDIR O KADAR KÖTÜ YÖNETİLDİ Kİ ÇÖPLÜK HALİNE GELDİ'

Bilim Kurulu'nun hazırladığı 15 maddeyi tek tek incelediğini söyleyen Saygılı, şöyle devam etti 15 maddelik bir rapordakilerden, 13'ü Büyükşehir'in sorumluluğu ile ilgili. Bugünden itibaren bakanlıkların sorumlusu olduğu alanları takibe başlıyorum. Ama bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de sorumlusu olduğu alanların geçmişte olduğu gibi yapılıp, yapılmadığını takip etmeye devam edeceğim. Körfez kirliliğinin temizlenmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar koyduğu iradenin bir işe yaramadığı ortada ve hepimiz gördük. Körfezin ana kirliliğinin karasal olduğunu, evsel atık olduğunu ve bununla ilgili Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin yetersiz olduğunu bir kez daha Bilim Kurulu ortaya koymuştur. Bundan da kimsenin kaçma şansı yoktur. Bunun da en temel örneği birinci madde. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yetersizliği. Bu tesisin şu an çevre faaliyet belgesi bile yok. Yılda 102 milyon TL elektrik tasarrufu alması gerekirken, devletten teşvik almasına engel oluyor. Yani enerji teşviği bile alamıyor. Oradaki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) her gün düzenli, standartlara uygun deşarj ettiğini belgelemesi lazım, belgeleyemediği için sistem kapalı. Bundan dolayı da ceza yemiş durumdalar. Bilim Kurulu'un hazırladığı maddelerden 15'incisine içeren 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri gibi konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek' hükmüne dikkat etmek istediğini vurgulayan Saygılı, Körfez 25 yıldır o kadar kötü yönetildi ki çöplük haline geldi. Vatandaşlarımız artık buraya çöp atmayı normal görür hale geldi. Tüm İzmirli hemşehrilerimden bu hassasiyeti bekliyorum dedi.

'TOPLAM 3 BİN KİŞİLİK BİR MAĞDUR ORDUSU SÖZ KONUSU'

Türkiye'nin ve İzmir'in deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Saygılı, konuşmasının devamında şunları söyledi İzmir'de Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili çok üzülerek ve büyük bir hayal kırıklığıyla ifade ediyorum ki hiçbir şey yapmıyor. Kooperatifler üzerinden bu şehirde bir vurgun yapıldı. İzmirlinin parası ceplerinden çalındı. Kooperatiflerin başında o dönem kimin olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir'de CHP siyaseti şaibenin gölgesinde kalırken, İzmirli de deprem korkusunun gölgesinde kaldı. Binlerce vatandaşımız helal alın terlerini, paralarını verdi ama ne bir ev gördüler ne de tapuları teslim edildi. Kooperatif oyunları ile mağdur edilenlerin başlangıcı ilk önce arsa sahipleri. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenen arsa sahibi 1430 kişi, kat karşılığı daire almak için tapularını Büyükşehir'e devretti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gitti yetkiyi İZBETON'a verdi. CHP'nin siyasi elitleri o dönemde kooperatiflerini kurdu. İZBETON da kooperatiflere devretti. Arsa sahipleri evlerinden çıkıp kiraya geçerken, bu 1430 kişiye konut vermek adına, 1500 kooperatif üyesi buldular. Bunlardan aldıkları para ile 4 bin 500 tane konut yapacaklardı. Kooperatiflere 1500 kişinin üye olduğu kayıtlarda var. Üyelerden yaklaşık 1,5 milyon ile 2 milyon TL arasında para alındığı söyleniyor. Günün sonunda da belediyenin tespitlerine göre şu an inşaat seviyeleri toplamda yüzde 10'ları bulmuş durumda. Bunun da bugünkü değer ile harcanan para, maalesef toplanan paraların 3'te 1'i. Ortada milyarları bulan bir kayıp var. Bu da savcılığa intikal etmiş ve incelenecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi eli ile CHP'nin siyasal elitlerinin oluşturduğu mağduriyette; 1500 kişiden para toplanırken, yaklaşık 1500 kişi tapusunu belediyeye devretti. Toplam 3 bin kişilik bir mağdur ordusu söz konusu. Kentsel dönüşümde yokları ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP yönetimindeki 25 yıllık süre içerisinde yani Cemil Tugay'a kadar, toplamda 30 bin konut vaat etti. Yapa yapa bin 150 tane konut yaptılar. Bunların üzerine Cemil Tugay 25 bin konut yapmayı vaat ediyor. Bunu nasıl yapacağını merak ediyoruz.

'İLÇELERİMİZİN MEYDANLARINA ŞEFFAF SANDIKLAR KURACAĞIZ'

Her daim sahada ve İzmirlinin yanında olduklarını ifade eden Saygılı, Vatandaşımızın taleplerini dinliyor, sorunlarını not alıyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu minvalde yenilenecek ya da güven tazeleyerek yoluna devam edecek kadrolarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Kongre süreçlerine ilerlerken, şehrimizin ve ilçelerimizin meydanlarına şeffaf sandıklar kuracağız. Hemşehrilerimiz özel iletişim alanları olarak tasarlanan bu noktalarda bizzat partimize ve Cumhurbaşkanımıza; görüş, öneri, talep ve gerekirse eleştirilerini yazıp bu sandıklara atacaklar. Hiçbir surette ilçe ya da il sınırları içinde açılmayacak olan bu sandıklar Genel Merkezimize iletilecek. Cumhurbaşkanımız bu mektuplarla bizzat ilgilenecek. Vatandaşlarımıza yazdıklarıyla alakalı dönüşler ivedilikle yapılacak. Bu Türkiye'nin siyasi tarihinde interaktif siyasal iletişim çalışması olarak bir ilk olacak dedi.

'KREDİNİN ONAYLANMASI KONUSUNDA BİR SIKINTI YOK'

Toplantı sonrası Cemil Tugay'ın eylem planına ilişkin sitemine yönelik soruyu cevaplayan Saygılı, Körfez ile ilgili hiçbir temizlik yapılmadı. Acil eylem planının ne olduğunu başkanın bilmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadeli çözümler için zemin hazırlanması gerekiyor. 9 yıldır beklettikleri 4. fazı yapmış olmaları gerekiyordu. Acil eylem planı, sorunların net ortaya koyup, görevlerin ele alınıp, boşluklar tamamlanarak orta ve uzun vadeli çözümler için hazırlık yapmaktır. Tugay'a 4. fazın mart ayının sonuna kadar tamamlamasını söyledik. Ancak kendisi 'Nisan sonuna kadar yapabiliriz' dedi. Ancak 9 yıldır beklettiği bir konuydu. Acil eylem planında 15 maddenin içerisinde hangi konu hatalı ki 'Hayır' diyor. Acil eylem planları ortaya konulmuştur. Herkes görevini yapacaktır. Bakanlığın da Büyükşehir'in de görevi vardır. Bakanımız, 'İller Bankası'nın krediyi onaylanması konusunda bir sıkıntı yok' dedi. Acil eylem planı dediğimiz konuyla, 4. fazın yapılması konusundaki verilecek kredinin onaylanması farklı şeyler. 4. fazı, daha önceden yapmış oldunuz çalışmaların da krediye sokulmasını isterseniz ticaret kurnazlığı yaparsınız. Şimdi yapmanız gereken konularla ilgili krediyi oraya kaydırsanız kabul edilemez. Tüm bunların yanı sıra 4. fazın kredisi onaylanıyor dedi.

