İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Açıklanıyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Açıklanıyor

İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Açıklanıyor

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine karşı 14 maddelik acil eylem planı yarın açıklanacak.

06.10.2024 14:22
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İZMİR Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri ve kirliliği araştırmak, çözüm önerileri sunmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kurulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nca hazırlanan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı, yarın açıklanacak.

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede inceleme başlattı. Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu, ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. İzmir Körfezi'nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı.

14 MADDELİK PLAN YOL GÖSTERECEK

Kirliliğe bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle canlı ekosisteminin durma noktasına geldiği Körfez'e acil ve kısa vadede yapılacakları içeren 14 maddelik eylem planı, yerel yöneticilere yol gösterecek. Bilim Kurulu üyelerinin araştırmaları sonucu kirlilik kaynaklarının önlenmesi öncelik olarak belirlendi. Bilim Kurulu'nca belirlenen teknik ve bilimsel çalışmaları, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, hayata geçirecek. Eylem planında yerel yöneticilerin acil yapmaları gerekenler tek tek anlatıldı. Eylem planı, 7 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Bilim Kurulu'nca, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden 'Orta ve Uzun Vadeli Eylem Planı'nı da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

BELEDİYE BAŞKANLARI DAVET EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın katılımıyla yapılacak toplantıya, Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Deniz Temiz Derneği yetkilileri davet edildi.

'İZMİR KÖRFEZİ CAN ÇEKİŞİYOR'

Bakan Kurum, 5 Eylül'de Bilim Kurulu üyeleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu gemisi ile İzmir Körfezi'ne açılarak incelemelerde bulundu. Kurum, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgedeki kirliliğe neden olan en önemli iki faktör olduğunun altını çizerek, "İzmir Körfezi can çekişiyor. Denizde oksijen kalmamıştır. Şu anda Körfezimizin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır. Balıklarımız oksijensiz kaldıkları için ölmüştür. Bugün derelerdeki su, organik kirlilik açısından tarihin en kötü durumundadır. İzmir Körfezi'nin ekosistemi artık tamamen durma noktasına gelmiştir. Körfez ölmektedir. İzmir Körfezi, bugün yapıldığı gibi kaderine terk edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

İzmir Körfezi Bilim Kurulu ise 'İklim Değişikliği Modelleme Çözümleri Çalışma Grubu', 'Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu' ve 'Deniz Ekosisteminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Çalışma Grubu' olarak 3 çalışma grubu oluşturdu. Bilim Kurulu'nun çalışma grubu ilk toplantıları, 17-18 Eylül'de İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında gerçekleşti. Üyeler ayrıca Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Körfez'e akan derelerde ve deniz alanında incelemelerde bulundu. Eylem planı bu araştırmalar sonrası hazırlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Açıklanıyor - Son Dakika

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