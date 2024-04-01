BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|10.697
|Toplam Seçmen
|:
|3.459.970
|Açılan Sandık
|:
|10.002
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,50
|Kullanılan Oy
|:
|2.527.294
|Geçerli Oy
|:
|2.464.663
|Katılım Oranı
|:
|% 78,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL TUGAY
|% 48,74
|1.201.217
|AK PARTİ
|HAMZA DAĞ
|% 37,03
|912.543
|DEM PARTİ
|AKIN BİRDAL
|% 3,7
|91.101
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÖZLALE
|% 3,41
|84.096
|DİĞER
|% 2,85
|70.317
|ZAFER PARTİSİ
|NAŞİT BİRGÜVİ
|% 1,7
|41.992
|YENİDEN REFAH
|CEMAL ARIKAN
|% 0,69
|17.123
|DP
|BURCU BOSTANCIOĞLU
|% 0,28
|6.854
|SAADET
|MUSTAFA ERDURAN
|% 0,26
|6.441
|MEMLEKET
|CÜNEYT OĞUZ
|% 0,25
|6.147
|TKP
|SAVAŞ SARI
|% 0,23
|5.712
|BTP
|YÜKSEL ODABAŞI
|% 0,2
|4.818
|DEVA PARTİSİ
|SERAP KARAOSMANOĞLU
|% 0,14
|3.383
|EMEP
|KEMAL KÖROĞLU
|% 0,1
|2.554
|VATAN PARTİSİ
|SERHAN BOLLUK
|% 0,07
|1.766
|DSP
|KEMAL CEM PÜLTEN
|% 0,06
|1.597
|HKP
|ÖZLER ÇAKIR
|% 0,06
|1.534
|ANAP
|ALİ SUNGUR
|% 0,04
|1.067
|TKH
|DENİZ ÇELİK
|% 0,04
|975
|HAK-PAR
|SAİT DEMİR
|% 0,03
|844
|ABP
|HÜSEYİN HAN
|% 0,03
|689
|AB PARTİ
|AYPERİ KÖSEOĞLU
|% 0,03
|676
|BAĞIMSIZ
|BARIŞ ÜRKMEYEN
|% 0,01
|286
|BAĞIMSIZ
|EGE ÖNCÜ
|% 0,01
|249
|BAĞIMSIZ
|YASİN DEMİRKIRAN
|% 0,01
|215
|BAĞIMSIZ
|CÜNEYT AKER
|% 0,01
|169
|BAĞIMSIZ
|MENDERES BOZKURT
|% 0,01
|167
|BAĞIMSIZ
|UMUT CESURER
|% 0,01
|131
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,16
|Katılım Oranı
|:
|% 82,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERKAN ACAR
|% 46,58
|27.103
|CHP
|ÇAĞATAY GÜÇ
|% 44,35
|25.802
|DEM PARTİ
|GÜL EKİCİ
|% 3,24
|1.883
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
|% 1,18
|687
|ZAFER PARTİSİ
|ERDİNÇ TAHTACI
|% 1,02
|595
|YENİDEN REFAH
|HÜR ERDEM ÜNAL
|% 0,82
|478
|DİĞER
|% 0,79
|459
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,5
|291
|HÜDA PAR
|İSLAM ASLAN
|% 0,36
|212
|MEMLEKET
|TOLGA KORKUT
|% 0,25
|143
|BTP
|GÜRCAN ALKAN
|% 0,17
|99
|BAĞIMSIZ
|ERSİN DOĞAN
|% 0,16
|93
|TKP
|ATİLLA IŞIK
|% 0,15
|87
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN ERÖRS
|% 0,14
|79
|OCAK
|COŞKUN ATİKOL
|% 0,11
|63
|DSP
|HATİCE SÜNER
|% 0,08
|44
|VATAN PARTİSİ
|HASAN ŞAHİN
|% 0,05
|31
|TKH
|CEM GÖZÜAÇIK
|% 0,05
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,92
|Katılım Oranı
|:
|% 77,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ONUR YİĞİT
|% 60,85
|27.705
|AK PARTİ
|EROL EROĞLU
|% 22,66
|10.317
|İYİ PARTİ
|HİCRAN HELEZÜR
|% 5,03
|2.289
|ZAFER PARTİSİ
|ORHUN BENLİCAN
|% 2,89
|1.315
|TİP
|ERAY SEVİNDİRİCİ
|% 2,71
|1.233
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN ÇELİK
|% 2,7
|1.228
|DİĞER
|% 0,64
|290
|MEMLEKET
|NİLGÜN BUZAN
|% 0,46
|211
|TKP
|ZEYNEP MERT YALÇIN
|% 0,46
|208
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM EMRE AKBAŞ
|% 0,41
|187
|BTP
|SEVİNÇ BAYSAL
|% 0,25
|114
|SAADET
|SEYFULLAH ÖZBEK
|% 0,2
|92
|DEVA PARTİSİ
|BURCU MUZAFFER YERELİ
|% 0,2
|91
|HÜDA PAR
|CANER ÜREYİL
|% 0,12
|53
|DSP
|KÜBRA KARADEMİR
|% 0,11
|48
|VATAN PARTİSİ
|BETÜL KAYA
|% 0,08
|38
|HKP
|AYSUN SERBEST
|% 0,07
|34
|ANAP
|YILDIZ NİĞDELİ
|% 0,07
|32
|DP
|YAVUZ AYNACI
|% 0,06
|29
|MİLLET
|ŞÜKRÜ CEBECİ
|% 0,03
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,39
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DAVUT SAKARSU
|% 56,57
|13.960
|AK PARTİ
|UĞUR DEMİREZEN
|% 36,23
|8.941
|DEM PARTİ
|ROJDA TANMAN
|% 2,43
|599
|DİĞER
|% 1,53
|378
|İYİ PARTİ
|KENAN GÖKÇEN
|% 1,43
|353
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER SARIBAŞ
|% 0,39
|96
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL ARAS
|% 0,28
|70
|MEMLEKET
|ALİ SAİP ERİŞEN
|% 0,26
|64
|BTP
|HALİL TANI
|% 0,25
|61
|SAADET
|FATMA DÜNDAR
|% 0,17
|43
|HÜDA PAR
|YUNUS ŞANİ
|% 0,13
|33
|TKP
|ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
|% 0,09
|22
|DP
|SÜLEYMAN EREKOĞLU
|% 0,09
|22
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAMİL ŞENSES
|% 0,07
|18
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KERET
|% 0,05
|12
|DSP
|CEM KARAPO
|% 0,03
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,62
|Katılım Oranı
|:
|% 74,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İRFAN ÖNAL
|% 48,1
|74.485
|AK PARTİ
|BİLAL KIRKPINAR
|% 39,9
|61.786
|DEM PARTİ
|PERVİN POLAT
|% 3,8
|5.889
|İYİ PARTİ
|MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
|% 2,39
|3.698
|DİĞER
|% 2,08
|3.222
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH AYDEMİR
|% 1,54
|2.381
|YENİDEN REFAH
|MURAT KAN
|% 0,85
|1.320
|SAADET
|VEDAT KOLUKISA
|% 0,29
|450
|TKP
|ALİ KILINÇ
|% 0,2
|318
|BTP
|AYŞE KELEPİR
|% 0,17
|270
|MEMLEKET
|ŞEVKET SALMAN
|% 0,15
|236
|DEVA PARTİSİ
|REFİK HAKAN TUFAN
|% 0,15
|230
|DP
|ETHEM İZMİRLİ
|% 0,08
|122
|EMEP
|KEMAL AYDIN
|% 0,06
|93
|AP
|BUSE NUR TAŞKIRAN
|% 0,06
|87
|DSP
|DİZEM DURMAZ
|% 0,05
|79
|VATAN PARTİSİ
|NURTEN KURNAZ
|% 0,05
|74
|HÜDA PAR
|İLHAN DALĞIÇ
|% 0,04
|58
|ANAP
|FATMA SÖZER
|% 0,03
|43
|MİLLET
|İBRAHİM MERT CEBECİ
|% 0,01
|19
|OCAK
|KADER ÜRENTAY
|% 0
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,57
|Katılım Oranı
|:
|% 84,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANJU ÇELİK
|% 51,15
|28.993
|AK PARTİ
|SADIK DOĞRUER
|% 43,37
|24.585
|DİĞER
|% 2,36
|1.339
|İYİ PARTİ
|NEZİH ÖZUYAR
|% 0,98
|558
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR PAÇALI
|% 0,59
|337
|DP
|KEMAL AYRİÇ
|% 0,39
|223
|YENİDEN REFAH
|MUTLU METİN
|% 0,32
|182
|DEM PARTİ
|ROJBİN TUFAN
|% 0,28
|158
|SAADET
|HALİT GÜL
|% 0,21
|116
|BTP
|CANER YATAR
|% 0,11
|63
|HÜDA PAR
|REŞAT UŞAR
|% 0,07
|38
|TKP
|NURCAN TABAN
|% 0,06
|34
|DSP
|BERK OYAR
|% 0,05
|28
|AB PARTİ
|YILMAZ SEÇKİNER
|% 0,05
|28
|VATAN PARTİSİ
|ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,57
|Katılım Oranı
|:
|% 85,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞAKİR BAŞARAN
|% 56,52
|3.522
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AY
|% 33,77
|2.104
|İYİ PARTİ
|YASİN KIRMIZI
|% 8,2
|511
|YENİDEN REFAH
|ÖZGÜR ÇOLAK
|% 0,37
|23
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN ÖZTÜRK
|% 0,19
|12
|BTP
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,19
|12
|DP
|TUĞBA DEMİREL
|% 0,16
|10
|SAADET
|MUSTAFA BEKAR
|% 0,15
|9
|BAĞIMSIZ
|SONGÜL MELİKLER
|% 0,11
|7
|DSP
|HÜSEYİN KİREÇ
|% 0,1
|6
|TKP
|MELİS ÖZYOL
|% 0,08
|5
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN ÇAKICI
|% 0,08
|5
|DEVA PARTİSİ
|TOLUNAY KARAVAR
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET GÖKTAŞ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,95
|Katılım Oranı
|:
|% 81,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER EŞKİ
|% 47,9
|113.179
|AK PARTİ
|CEVDET ÇAYIR
|% 32,57
|76.958
|DİĞER
|% 7,67
|18.115
|ZAFER PARTİSİ
|BELGİN ÇİÇEKSEVER
|% 2,92
|6.889
|DEM PARTİ
|SAKİ GÖK
|% 2,88
|6.816
|İYİ PARTİ
|UĞUR URAY
|% 2,51
|5.923
|YENİDEN REFAH
|ÖMER KARASU
|% 0,87
|2.060
|TİP
|BARAN KÖSEOĞLU
|% 0,48
|1.136
|MEMLEKET
|MEHMET ALİ ARTUNCA
|% 0,3
|709
|SAADET
|HASAN CEYLAN
|% 0,3
|700
|BTP
|ADEM ÖZTÜRK
|% 0,28
|671
|TKP
|MEHMET DÜŞÜNCELİ
|% 0,26
|621
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET YILMAZ
|% 0,24
|571
|DP
|OSMAN KOCATÜRK
|% 0,14
|334
|DSP
|SERAP İLTER
|% 0,13
|319
|EMEP
|İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
|% 0,13
|306
|HKP
|BİRSEN ADEKA
|% 0,09
|218
|VATAN PARTİSİ
|ZUHAL OF
|% 0,08
|193
|HÜDA PAR
|VEDAT AKİZ
|% 0,07
|171
|ANAP
|BERK ALBAYRAK
|% 0,07
|155
|BAĞIMSIZ
|FURKAN UYSAL
|% 0,04
|87
|AB PARTİ
|BİLAL YILMAZ
|% 0,03
|67
|MİLLET
|EMİR ALKIN TUNCAY
|% 0,02
|59
|OCAK
|HASAN CANYILDIRAN
|% 0,02
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,31
|Katılım Oranı
|:
|% 72,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÖRKEM DUMAN
|% 41,89
|104.372
|AK PARTİ
|ADNAN ÖZTEKİN
|% 38,17
|95.092
|İYİ PARTİ
|SUAT NEZİR
|% 8,5
|21.176
|DEM PARTİ
|HURŞİ ATAMAN
|% 4,94
|12.301
|DİĞER
|% 2,31
|5.752
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA DİNÇER
|% 1,63
|4.069
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT TOKER
|% 0,82
|2.036
|TİP
|ÖZLEM AVCI
|% 0,28
|696
|SAADET
|SELÇUK KAVUŞAN
|% 0,25
|624
|TKP
|HAMZA FIRAT KULA
|% 0,16
|394
|MEMLEKET
|GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
|% 0,14
|365
|BTP
|MELEK ÇELİK
|% 0,14
|345
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET AYBAR UYGUR
|% 0,13
|339
|BAĞIMSIZ
|MEHMET VEFA DEMİR
|% 0,13
|324
|EMEP
|NEFİZE SELÇUK
|% 0,11
|273
|DSP
|TAHSİN İLİK
|% 0,08
|209
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ŞANİ
|% 0,08
|204
|SOL PARTİ
|ERKAL GÜNEL
|% 0,08
|193
|VATAN PARTİSİ
|RAMAZAN ÇALIŞKAN
|% 0,05
|119
|DP
|DERYA YENTÜR
|% 0,05
|118
|ANAP
|RECEP ÇAKILKAYA
|% 0,04
|106
|MİLLET
|NALAN EMİR
|% 0,01
|22
|OCAK
|NUR ASLAN
|% 0,01
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,47
|Katılım Oranı
|:
|% 75,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LAL DENİZLİ
|% 53,77
|15.400
|MHP
|ESAT TANIK
|% 34,43
|9.860
|DEM PARTİ
|ABDULLAH DOKCU
|% 4,15
|1.188
|ZAFER PARTİSİ
|CAN YAMAN
|% 2,36
|675
|BAĞIMSIZ
|ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG
|% 1,63
|468
|İYİ PARTİ
|HAVVA EVCİ
|% 1,61
|460
|TKP
|ENVER YASER KÜÇÜKGÜL
|% 0,59
|169
|DİĞER
|% 0,4
|116
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENER
|% 0,33
|94
|YENİDEN REFAH
|AHMET BİLER
|% 0,18
|52
|HÜDA PAR
|AHMET YILMAZ
|% 0,15
|43
|DEVA PARTİSİ
|OSMAN KEREM ENGİN
|% 0,11
|31
|SAADET
|AHMET HAZIRBULAN
|% 0,11
|31
|VATAN PARTİSİ
|HASAN EROL ASLANOĞLU
|% 0,07
|20
|HKP
|TUBA KAYA
|% 0,07
|19
|DSP
|METİN YILMAZ DOĞUIŞIK
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,00
|Katılım Oranı
|:
|% 79,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ONUR EMRAH YILDIZ
|% 47,52
|52.283
|AK PARTİ
|MURAT GÖKÇEKAYA
|% 37,49
|41.240
|DİĞER
|% 2,78
|3.056
|ZAFER PARTİSİ
|SELAHATTİN ERNİŞ
|% 2,53
|2.789
|İYİ PARTİ
|ÖZGÜR DOĞAN
|% 2,47
|2.713
|DEM PARTİ
|AHMET ŞANCİ
|% 2,1
|2.312
|TİP
|ORHAN AKINCI
|% 2
|2.195
|TKP
|EMEL DİRİL
|% 1,09
|1.200
|YENİDEN REFAH
|SALİM AY
|% 0,52
|572
|MEMLEKET
|ETHEM UYSAL
|% 0,22
|239
|DP
|HASAN CAN AKAY
|% 0,18
|196
|SAADET
|HÜSEYİN AYIN
|% 0,17
|182
|EMEP
|BARIŞ İPEK
|% 0,16
|181
|GELECEK PARTİSİ
|ATEŞ ERTOŞİ
|% 0,16
|175
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP ATEŞ
|% 0,15
|169
|BTP
|GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
|% 0,12
|136
|BAĞIMSIZ
|HIDIR DOĞAN
|% 0,07
|78
|DSP
|AYTEKİN KARAGÜZEL
|% 0,06
|64
|HKP
|SEMRA DALICI
|% 0,05
|60
|VATAN PARTİSİ
|BÜLENT ŞAHİN
|% 0,05
|55
|HÜDA PAR
|EMRULLAH KAPAR
|% 0,05
|53
|BAĞIMSIZ
|HİLAL SUSUZ
|% 0,03
|33
|MİLLET
|ERGÜN BOYACIOĞLU
|% 0,02
|23
|OCAK
|MUSTAFA DEMİREL
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 76,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL KIRGÖZ
|% 39,14
|11.390
|BAĞIMSIZ
|KEMAL DOYURAN
|% 36,14
|10.518
|MHP
|SEMA AKINCI
|% 15,76
|4.585
|DEM PARTİ
|SİNAN ÖZER
|% 2,4
|698
|BTP
|AHMET YUSUF MUHCU
|% 1,98
|577
|İYİ PARTİ
|GÜNEY TANER ŞEN
|% 1,54
|449
|ZAFER PARTİSİ
|SEDAT BATU
|% 0,6
|173
|YENİDEN REFAH
|ADNAN ÇAM
|% 0,52
|151
|VATAN PARTİSİ
|BAİTTİN ERBEY
|% 0,38
|110
|TKP
|MEHMET AKİF ALPSAR
|% 0,32
|93
|SAADET
|MUSTAFA İNAN
|% 0,31
|91
|BAĞIMSIZ
|TUĞÇE ACAROĞLU
|% 0,22
|64
|DP
|FATİH SELEN
|% 0,21
|60
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYA
|% 0,16
|47
|DEVA PARTİSİ
|AYŞEGÜL PABUŞÇU
|% 0,15
|44
|DSP
|BARKIN KESİCİ
|% 0,12
|36
|DİĞER
|% 0,05
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SANİYE FIÇI
|% 50,06
|10.212
|MHP
|TANER ACAR
|% 39,8
|8.120
|DEM PARTİ
|ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
|% 2,51
|511
|TİP
|OYLUN ERCAN
|% 2,03
|415
|İYİ PARTİ
|DERYA KALE ERDEMLİ
|% 1,43
|292
|ZAFER PARTİSİ
|YASİN KAYA
|% 1,34
|274
|BAĞIMSIZ
|SİNEM ATAN
|% 0,83
|169
|YENİDEN REFAH
|NAZİF TUNAHAN ŞEN
|% 0,36
|73
|TKP
|CEM GÖNENÇ
|% 0,34
|69
|DİĞER
|% 0,25
|51
|SAADET
|İSMET TOPAL
|% 0,21
|42
|BTP
|MUSTAFA ERDOĞAN
|% 0,19
|39
|MEMLEKET
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 0,17
|34
|HÜDA PAR
|BAKİ GİNİGEN
|% 0,12
|25
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
|% 0,09
|19
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜLTEKİN
|% 0,08
|16
|VATAN PARTİSİ
|MESUT ÇALIŞKAN
|% 0,07
|14
|HKP
|VEDAT AŞIKOĞLU
|% 0,06
|13
|DSP
|DUYGU ÖLÇAR ATICI
|% 0,06
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,09
|Katılım Oranı
|:
|% 78,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜNAL IŞIK
|% 44,64
|34.429
|AK PARTİ
|DENİZ DOĞAN
|% 40,06
|30.899
|DEM PARTİ
|İSMAİL BAŞÇI
|% 3,96
|3.053
|İYİ PARTİ
|SEDAT DAĞ
|% 2,94
|2.266
|ZAFER PARTİSİ
|SEMA AYATAR
|% 2,75
|2.122
|DİĞER
|% 2,73
|2.105
|YENİDEN REFAH
|MURAT BİÇER
|% 0,72
|554
|MEMLEKET
|ALPHAN KOLAŞİNLİLER
|% 0,43
|328
|BAĞIMSIZ
|SEVİNÇ GÜLEÇ
|% 0,3
|231
|TİP
|SELDA SALMAN
|% 0,27
|212
|DEVA PARTİSİ
|KEMAL GÖKALP AKPİR
|% 0,25
|189
|SAADET
|HANİFE BOZDAĞ
|% 0,24
|187
|TKP
|İSMAİL OKCU
|% 0,18
|142
|BTP
|BÜLENT TAŞ
|% 0,18
|136
|HÜDA PAR
|MEVLÜT BALKI
|% 0,13
|99
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET DENİZMEN
|% 0,1
|76
|DSP
|ZELİHA MELTEM YİĞİT
|% 0,05
|38
|DP
|AHMET NEDİM TURBİL
|% 0,04
|34
|MİLLET
|SEFA PİŞKİN
|% 0,02
|19
|OCAK
|HALUK ŞARMAN
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,51
|Katılım Oranı
|:
|% 78,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜNAY
|% 49,82
|10.658
|İYİ PARTİ
|GİZEM ALBAŞ
|% 20,79
|4.447
|AK PARTİ
|GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
|% 12,34
|2.640
|TİP
|FİKRET SAPMAZ
|% 8,52
|1.822
|MEMLEKET
|NECLA ÜREMİŞ
|% 2,69
|576
|ZAFER PARTİSİ
|SENEM ÖCAL
|% 2,19
|469
|DEM PARTİ
|ÖZLEM AYDINALP
|% 1,28
|273
|TKP
|CEREN ÜLÜŞ
|% 0,6
|129
|BAĞIMSIZ
|OSMAN SERKAN ÇAĞLASA
|% 0,36
|76
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
|% 0,28
|61
|YENİDEN REFAH
|MELİH BAŞYİĞİT
|% 0,21
|44
|DEVA PARTİSİ
|METİN AVCI
|% 0,2
|43
|SAADET
|OSMAN TUNÇ
|% 0,19
|41
|BTP
|ÖZLEM KALEM
|% 0,18
|39
|DSP
|MUHAMMET MERT AKIN
|% 0,15
|33
|HÜDA PAR
|ALAATTİN AĞIRMAN
|% 0,09
|19
|HKP
|BUSE KAYAN
|% 0,07
|14
|ANAP
|AYŞE FİDAN
|% 0,04
|8
|DİĞER
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,80
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMİNE HELİL İNAY KINAY
|% 46,13
|120.178
|AK PARTİ
|MEHMET SADIK TUNÇ
|% 38,9
|101.333
|DEM PARTİ
|OZAN HASAN YILDIRIM
|% 5,38
|14.020
|ZAFER PARTİSİ
|SEDAT ÜZEN
|% 2,33
|6.075
|İYİ PARTİ
|GÖKHAN UZUN
|% 2,11
|5.501
|DİĞER
|% 1,98
|5.161
|YENİDEN REFAH
|EVREN ŞAHİN
|% 1
|2.613
|SAADET
|MÜMİN BAŞTÜRK
|% 0,42
|1.104
|TİP
|BAYRAM BABATUTMAZ
|% 0,3
|789
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH KAYA
|% 0,3
|774
|MEMLEKET
|HATİCE ÇEVİK YALLI
|% 0,26
|671
|TKP
|ADEM DİLLİ
|% 0,17
|433
|HÜDA PAR
|YAKUP ÇEVİK
|% 0,16
|410
|BTP
|FURKAN MERCAN
|% 0,12
|319
|GELECEK PARTİSİ
|ÖZGÜR CİHAN TURAN
|% 0,1
|261
|DP
|ALİ ŞENOL
|% 0,1
|255
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH KARŞILAYAN
|% 0,08
|197
|DSP
|SEDAT ATAK
|% 0,07
|181
|ANAP
|AYŞEN KILINÇ
|% 0,05
|129
|MİLLET
|ZEKİ KOÇAK
|% 0,02
|52
|ADP
|SALİH KUTLU
|% 0,02
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|% 51,36
|4.454
|AK PARTİ
|EYÜP KAYKAÇ
|% 43,63
|3.784
|TİP
|MUSTAFA TOSUNLAR
|% 1,84
|160
|TKP
|ŞADAN TÜTÜNCÜ
|% 0,81
|70
|İYİ PARTİ
|ZAFER SEVİNÇ
|% 0,66
|57
|DEM PARTİ
|ERTUĞRUL BARKA
|% 0,66
|57
|ZAFER PARTİSİ
|MELİH TUNCER YOLDAŞ
|% 0,3
|26
|DSP
|NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
|% 0,21
|18
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ELMAS
|% 0,17
|15
|VATAN PARTİSİ
|ORHAN BULUNMAZ
|% 0,14
|12
|BTP
|YAVUZ ERDOĞAN
|% 0,06
|5
|HÜDA PAR
|FAYSAL ALAK
|% 0,06
|5
|SAADET
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 0,05
|4
|DP
|VOLKAN ŞAHİN
|% 0,03
|3
|DEVA PARTİSİ
|OLCAY ÖZTEMEL
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,31
|Katılım Oranı
|:
|% 79,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|% 63,02
|130.115
|AK PARTİ
|İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
|% 21,66
|44.712
|DİĞER
|% 7,48
|15.446
|İYİ PARTİ
|YETKİN HAFIZOĞLU
|% 3,65
|7.543
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKBAYRAK
|% 1,42
|2.935
|DEM PARTİ
|OYA KIZILKAYA ZEYREK
|% 1,1
|2.267
|TİP
|ALP İÇEN
|% 0,7
|1.447
|TKP
|SEVDA KIRAN
|% 0,16
|322
|YENİDEN REFAH
|ERCAN GÜÇ
|% 0,15
|306
|BTP
|MAKBULE ÜNVERİCİ
|% 0,14
|295
|MEMLEKET
|OSMAN ZEKİ ERGİN
|% 0,14
|282
|DEVA PARTİSİ
|PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
|% 0,1
|209
|SAADET
|OZAN GANİÜSMEN
|% 0,07
|135
|GELECEK PARTİSİ
|MURAD İDİKURT
|% 0,06
|120
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CEM ZEREN
|% 0,05
|111
|HÜDA PAR
|MEHMET SÖĞÜT
|% 0,02
|51
|DSP
|YASEMİN TOPÇU
|% 0,02
|50
|DP
|HÜSEYİN METİNLER
|% 0,02
|47
|HKP
|SENGÜL SÖGÜT
|% 0,02
|43
|MİLLET
|İSMAİL YASSIKAYA
|% 0,01
|17
|AB PARTİ
|AYKUT İZZET TENLİ
|% 0,01
|11
|OCAK
|SERKAN ATİKOL
|% 0
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,59
|Katılım Oranı
|:
|% 82,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET TÜRKMEN
|% 44
|30.992
|AK PARTİ
|GALİP ATAR
|% 40,94
|28.841
|YENİDEN REFAH
|ALAETTİN YILMAZ
|% 6,53
|4.598
|SAADET
|GAMZE YILDIZ
|% 2,36
|1.666
|DEM PARTİ
|ELBİRAN YAŞAR
|% 1,57
|1.109
|İYİ PARTİ
|NİZAMETTİN YILMAZ
|% 1,22
|861
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER BAŞKAPAN
|% 0,97
|681
|DİĞER
|% 0,95
|671
|HÜDA PAR
|ERCAN DURMUŞ
|% 0,26
|186
|BTP
|BARIŞ ŞAHİN
|% 0,26
|183
|TİP
|SÜLEYMAN ŞENCAN
|% 0,24
|166
|TKP
|RECEP AŞKINGİL
|% 0,13
|92
|DSP
|AZMİ YAMAÇ
|% 0,13
|91
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET AKİF ÖPÖZ
|% 0,11
|81
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BENLİCE
|% 0,09
|63
|VATAN PARTİSİ
|TURAN KAYGUSUZ
|% 0,06
|39
|BAĞIMSIZ
|GÜLAY IŞIKCAN
|% 0,04
|26
|AB PARTİ
|LEVENT UĞUR ASKER
|% 0,04
|25
|AP
|ÖZKAN ÇALIKLI
|% 0,03
|23
|MİLLET
|ÜLKÜ ÇOBAN
|% 0,03
|20
|OCAK
|MUHAMMED DEMİR
|% 0,02
|11
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KANDİL
|% 0,01
|10
|MİLLİ YOL
|DUYGU DAĞ
|% 0,01
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEMA BODUR
|% 55,99
|10.547
|AK PARTİ
|SAMİ MOLLAAHMET
|% 40,05
|7.544
|İYİ PARTİ
|OLCAY ORAL
|% 0,8
|151
|DEM PARTİ
|EBUBEKİR TURAN
|% 0,8
|150
|YENİDEN REFAH
|HASAN HÜSEYİN LEVENT
|% 0,62
|116
|BTP
|SERDAR GÜNAY
|% 0,28
|53
|TİP
|SEFA KÖKEN
|% 0,26
|50
|DP
|ENVER KIRMIZI
|% 0,21
|39
|HÜDA PAR
|ŞEHMUS SUNA
|% 0,2
|37
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR BOYALICI
|% 0,19
|36
|DİĞER
|% 0,18
|35
|SAADET
|SUAT SAVUT
|% 0,16
|30
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL AYKAN CERAN
|% 0,09
|17
|TKP
|YILDIZ BİLDİK
|% 0,08
|15
|DSP
|AYHAN VURANEL
|% 0,06
|12
|VATAN PARTİSİ
|ONUR İSMET DAL
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 87,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NASUH COŞKUN
|% 54,61
|14.474
|AK PARTİ
|SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
|% 43,21
|11.453
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇOKGÜLER
|% 0,49
|130
|YENİDEN REFAH
|YUSUF ŞİMŞEK
|% 0,32
|85
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE COŞKUN
|% 0,26
|69
|SAADET
|MESUT SERTKAYA
|% 0,17
|46
|ZAFER PARTİSİ
|ŞEHMUZ KIZILKAYA
|% 0,17
|45
|DP
|SONER ALMAZ
|% 0,17
|44
|BTP
|ADEM YILDIRIM
|% 0,16
|43
|HÜDA PAR
|AHMET AYMELEK
|% 0,16
|41
|DSP
|MEHMET ÖKÇECİ
|% 0,14
|38
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AKİF CERİT
|% 0,07
|19
|TKP
|NAGİHAN ÇAKIR
|% 0,06
|17
|DİĞER
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,93
|Katılım Oranı
|:
|% 68,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|% 53,82
|75.748
|AK PARTİ
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|% 33,68
|47.407
|DEM PARTİ
|FARAŞİN GÜMÜŞ
|% 5,82
|8.194
|İYİ PARTİ
|HURİYE SERTER
|% 2
|2.815
|DİĞER
|% 1,69
|2.383
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ŞENOL
|% 1,05
|1.477
|YENİDEN REFAH
|SELİM TAŞKIN
|% 0,44
|627
|BTP
|ERKAN ANGIN
|% 0,27
|375
|TİP
|GÜLHAN ATIŞ
|% 0,24
|335
|SAADET
|TURHAN TUTUMLU
|% 0,15
|212
|MEMLEKET
|DİLEK ETE
|% 0,13
|184
|TKP
|HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
|% 0,13
|179
|HÜDA PAR
|CUMA ÖZEL
|% 0,11
|152
|DEVA PARTİSİ
|ALİ RIZA UYGUR
|% 0,11
|152
|DSP
|FATMA PINAR ATAK
|% 0,1
|135
|DP
|UĞUR KÜL
|% 0,06
|82
|ABP
|ENGİN ŞENGÜLER
|% 0,05
|75
|VATAN PARTİSİ
|BÜLENT KARAGÖZ
|% 0,05
|75
|HKP
|ADNAN GÜRCAN DALICI
|% 0,03
|41
|ANAP
|HÜLYA TÜMTÜRK
|% 0,03
|38
|MİLLET
|ALPER ÇAĞRI CEBECİ
|% 0,01
|19
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAHİNCİOĞLU
|% 0,01
|17
|OCAK
|SADETTİN HASBİL
|% 0,01
|16
|BAĞIMSIZ
|MÜSLÜM BENLİ
|% 0,01
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,70
|Katılım Oranı
|:
|% 81,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLKAY ÇİÇEK
|% 45,16
|29.746
|AK PARTİ
|SİNAN AKDENİZ
|% 41,05
|27.040
|İYİ PARTİ
|ERGUN ÖZGÜN
|% 4,96
|3.266
|DİĞER
|% 4,6
|3.031
|DEM PARTİ
|HANDE AYDOĞDU
|% 2,74
|1.802
|ZAFER PARTİSİ
|CENK CEM ŞAHİN
|% 0,56
|367
|YENİDEN REFAH
|HAMZA TAÇYILDIZ
|% 0,29
|190
|BTP
|CAN BÜYÜKAŞIK
|% 0,11
|71
|TİP
|ZEKİ GÜNAYDIN
|% 0,11
|71
|SAADET
|AHMET ALKAN
|% 0,1
|69
|TKP
|ULAŞ ERDOĞAN
|% 0,07
|47
|DP
|DURSUN KIZILTAŞ
|% 0,07
|46
|DEVA PARTİSİ
|GÜLHAN AKYOL
|% 0,06
|42
|DSP
|BERNA AYKAÇ
|% 0,04
|30
|HÜDA PAR
|ÖMER BOZKURT
|% 0,04
|25
|VATAN PARTİSİ
|ARMAĞAN GÖRENEL
|% 0,02
|13
|MİLLET
|İBRAHİM OKTAY
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,12
|Katılım Oranı
|:
|% 80,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYDIN PEHLİVAN
|% 48,28
|53.746
|CHP
|DENİZ KARAKURT
|% 37,57
|41.824
|DEM PARTİ
|FUAT ŞENGÜL
|% 6,66
|7.418
|DİĞER
|% 2,73
|3.037
|İYİ PARTİ
|TANZER SUCU
|% 1,81
|2.018
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN TAŞ
|% 1,39
|1.545
|YENİDEN REFAH
|YUSUF AYDOĞAN
|% 0,49
|543
|SAADET
|TEKİN ALPTEKİN
|% 0,24
|263
|TKP
|MAHİR ADIGÜZEL
|% 0,19
|214
|BTP
|YILMAZ GÖKCE
|% 0,15
|168
|DEVA PARTİSİ
|ŞEYHMUS DAL
|% 0,11
|124
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH KALKAN
|% 0,09
|105
|EMEP
|FERHAT GÜRKAN
|% 0,09
|96
|DSP
|TÜLİN ÖZ
|% 0,07
|82
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÖZGÜN
|% 0,04
|49
|VATAN PARTİSİ
|RAMAZAN HAYRİ ARACI
|% 0,04
|46
|OCAK
|MEHMET KESKİN
|% 0,03
|30
|BAĞIMSIZ
|ERSAN SEVİN
|% 0,01
|10
|BAĞIMSIZ
|TURGUT KOÇMAN
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,24
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERMAN UZUN
|% 59,59
|20.877
|AK PARTİ
|MURAT SARMAN
|% 13,45
|4.713
|BAĞIMSIZ
|ERGİN DEMİR
|% 11,57
|4.055
|DEM PARTİ
|HASAN DİKİCİ
|% 3,85
|1.350
|BAĞIMSIZ
|METİN YILDIRIM
|% 3,31
|1.161
|ZAFER PARTİSİ
|BATUHAN BARUT
|% 2,24
|785
|İYİ PARTİ
|FEZA GENİŞOĞLU
|% 2,01
|704
|TİP
|GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
|% 1,23
|431
|BTP
|NAİL DİNLER
|% 0,73
|255
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA AKKUŞ
|% 0,63
|221
|TKP
|MEDİHA ŞULE TANSAL
|% 0,41
|143
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN DURAN
|% 0,27
|93
|VATAN PARTİSİ
|GAZİ KENDİGELEN
|% 0,16
|56
|DİĞER
|% 0,13
|45
|SAADET
|SERHAT AFŞAR
|% 0,11
|40
|DSP
|ŞAHİN ARSLANOĞLU
|% 0,1
|35
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ÇEVİK
|% 0,09
|30
|HKP
|SUAT ŞAHİN
|% 0,07
|23
|MİLLET
|ALİ DEĞER
|% 0,05
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,28
|Katılım Oranı
|:
|% 79,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURAN
|% 41,94
|31.510
|AK PARTİ
|ALİ HADİM
|% 34,18
|25.685
|DP
|DİLEK ACAR GÜLEÇ
|% 18,33
|13.775
|DİĞER
|% 1,2
|900
|İYİ PARTİ
|GÜVEN KILIÇ
|% 1,19
|896
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BAYINDIR
|% 0,7
|522
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DAĞLI
|% 0,45
|340
|DSP
|SEVDA İNANLI
|% 0,45
|339
|DEM PARTİ
|MEHMET NEZİR KABAK
|% 0,43
|321
|YENİDEN REFAH
|ORHAN HALICI
|% 0,27
|203
|BTP
|KAZIM ÇETİN
|% 0,15
|115
|SAADET
|MUSTAFA YORUCU
|% 0,14
|106
|DEVA PARTİSİ
|CANSU AĞARTAN
|% 0,13
|98
|MEMLEKET
|ERDAL GÜMÜŞTEKİN
|% 0,12
|89
|HÜDA PAR
|NEDİM DÖNER
|% 0,11
|85
|TİP
|FİRDES MURSALLI
|% 0,09
|63
|MİLLET
|KAMİL PINAR
|% 0,05
|38
|VATAN PARTİSİ
|HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
|% 0,04
|30
|TKP
|SİMGE SÖNMEZ
|% 0,03
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,96
|Katılım Oranı
|:
|% 80,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSMAİL YETİŞKİN
|% 42,68
|14.236
|MEMLEKET
|HAMİT NİŞANCI
|% 27,61
|9.208
|AK PARTİ
|AHMET AYDIN
|% 17,86
|5.956
|DİĞER
|% 3,53
|1.179
|DEM PARTİ
|CANAN KILIÇ
|% 2,74
|914
|İYİ PARTİ
|ERMAN ÇIKAR
|% 1,13
|376
|ZAFER PARTİSİ
|İNCİ PAKSOY
|% 0,98
|326
|BAĞIMSIZ
|SALİH TURAN
|% 0,78
|260
|TİP
|DİLBER SEVAY AKER
|% 0,63
|210
|ANAP
|ŞÜKRÜ TUNÇDELEN
|% 0,36
|122
|TKP
|EKİN ŞEN ÖNOĞLU
|% 0,32
|106
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL BUDAK
|% 0,28
|93
|YENİDEN REFAH
|TANER VURAL
|% 0,26
|88
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|% 0,18
|59
|DEVA PARTİSİ
|EMİN YÜCE
|% 0,17
|57
|BTP
|OSMAN AZBAY
|% 0,16
|53
|SAADET
|ZEHRA ÇAKAR
|% 0,14
|47
|HÜDA PAR
|NEDİM ÖZTÜNÇ
|% 0,07
|25
|DSP
|SEDA ÇAKIR
|% 0,06
|20
|DP
|BERKANT İNCEKARA
|% 0,06
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,21
|Katılım Oranı
|:
|% 80,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|% 35,71
|7.101
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR
|% 33,52
|6.665
|AK PARTİ
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|% 21,73
|4.320
|DEM PARTİ
|AYŞE ÖZDAMAR
|% 2,86
|569
|BAĞIMSIZ
|GÜRKAN USANMAZ
|% 2,19
|436
|İYİ PARTİ
|ASLAN SEZGİN
|% 1,06
|211
|DİĞER
|% 0,75
|149
|BTP
|ERDEM ÇONKARA
|% 0,57
|114
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN ESEN
|% 0,41
|82
|TİP
|UĞUR FIRAT
|% 0,21
|42
|VATAN PARTİSİ
|İNCİLAY ESEN
|% 0,19
|37
|DEVA PARTİSİ
|RABİA BEYAZ
|% 0,17
|33
|YENİDEN REFAH
|EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
|% 0,15
|30
|TKP
|AYŞE CEREN YAZICI
|% 0,15
|29
|HÜDA PAR
|CELALETTİN ÇINAR
|% 0,13
|25
|SAADET
|HÜSEYİN GÜNAYDIN
|% 0,12
|24
|DSP
|ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
|% 0,08
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,84
|Katılım Oranı
|:
|% 81,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYATİ OKUROĞLU
|% 47,76
|23.364
|MHP
|ARİF DEMİRKAN
|% 27,16
|13.290
|İYİ PARTİ
|SALİH ATAKAN DURAN
|% 21,07
|10.308
|DEM PARTİ
|SEDAT TURAN
|% 1,31
|643
|ZAFER PARTİSİ
|TURHAN GÜRAKSIN
|% 0,62
|305
|YENİDEN REFAH
|HASAN HARMANKAYA
|% 0,44
|214
|DEVA PARTİSİ
|FATMA YILDIRIM
|% 0,28
|135
|TİP
|MEMET ALİ ÖZTÜRK
|% 0,26
|127
|SAADET
|HALİL YALÇINKAYA
|% 0,25
|125
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DAL
|% 0,21
|101
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ÖZTÜRK
|% 0,19
|91
|BTP
|BAYRAM UZUNAY
|% 0,14
|67
|VATAN PARTİSİ
|HASAN CAN
|% 0,12
|58
|TKP
|NEJLA SAL
|% 0,1
|51
|DSP
|UĞUR KAYA
|% 0,09
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,95
|Katılım Oranı
|:
|% 80,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖVÜNÇ DEMİR
|% 45,74
|50.038
|AK PARTİ
|ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
|% 40,27
|44.056
|DEM PARTİ
|ADEM AYDIN
|% 6,31
|6.906
|İYİ PARTİ
|MELİH TERZİOĞLU
|% 2,17
|2.377
|ZAFER PARTİSİ
|EMİNE GÖÇAY
|% 1,45
|1.584
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL TANAS
|% 1,29
|1.415
|DİĞER
|% 1,17
|1.275
|SAADET
|CANER DİRLİK
|% 0,36
|394
|HÜDA PAR
|MEHMET HANİFİ AVCI
|% 0,24
|257
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN YAŞAR
|% 0,19
|203
|TKP
|SERDAR ÖZ
|% 0,16
|178
|TİP
|EYYÜP ÇİÇEK
|% 0,15
|162
|GELECEK PARTİSİ
|ZEYNEL ABİDİN FİDANER
|% 0,14
|148
|DP
|ÖZALP TÖR
|% 0,12
|127
|BTP
|GÖKHAN KÜÇÜKER
|% 0,1
|108
|VATAN PARTİSİ
|ENGİN US
|% 0,05
|59
|DSP
|HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
|% 0,05
|57
|MİLLET
|DUDU ŞAHİN
|% 0,02
|26
|BAĞIMSIZ
|MİTHAT MENDEŞ
|% 0,02
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,89
|Katılım Oranı
|:
|% 77,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELÇUK BALKAN
|% 71,14
|28.160
|AK PARTİ
|TARKAN BAKIRLI
|% 18,11
|7.169
|ZAFER PARTİSİ
|F. BELMA CAMCI
|% 2,13
|845
|TİP
|AYTEKİN AKTAŞ
|% 1,93
|763
|DEM PARTİ
|SAİM SERİN
|% 1,71
|678
|İYİ PARTİ
|ERTUNÇ TEZCAN
|% 1,62
|640
|TKP
|TUĞBA ÇEKİCİ
|% 1,15
|456
|MEMLEKET
|JÜLİDE GENÇER
|% 0,41
|164
|DİĞER
|% 0,38
|151
|YENİDEN REFAH
|SAMET KOÇLU
|% 0,36
|142
|BTP
|AHMET ALİ BAŞÇIL
|% 0,33
|129
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE GÜL BATIGÜN
|% 0,16
|62
|SAADET
|MEHMET ORAKÇI
|% 0,14
|55
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN ÇETİN
|% 0,12
|46
|HKP
|ONUR KUZUCU
|% 0,11
|43
|HÜDA PAR
|ALİ CAN RÜZGAR
|% 0,1
|40
|DSP
|OYA KAHRAMAN
|% 0,07
|27
|ANAP
|DİLAN DAĞ
|% 0,03
|14
Son Dakika › Güncel › İZMİR SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?