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01.04.2024 01:18  Güncelleme: 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 10.697
Toplam Seçmen : 3.459.970
Açılan Sandık : 10.002
Açılan Sandık Oranı : % 93,50
Kullanılan Oy : 2.527.294
Geçerli Oy : 2.464.663
Katılım Oranı : % 78,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL TUGAY% 48,741.201.217
AK PARTİHAMZA DAĞ% 37,03912.543
DEM PARTİAKIN BİRDAL% 3,791.101
İYİ PARTİÜMİT ÖZLALE% 3,4184.096
DİĞER% 2,8570.317
ZAFER PARTİSİNAŞİT BİRGÜVİ% 1,741.992
YENİDEN REFAHCEMAL ARIKAN% 0,6917.123
DPBURCU BOSTANCIOĞLU% 0,286.854
SAADETMUSTAFA ERDURAN% 0,266.441
MEMLEKETCÜNEYT OĞUZ% 0,256.147
TKPSAVAŞ SARI% 0,235.712
BTPYÜKSEL ODABAŞI% 0,24.818
DEVA PARTİSİSERAP KARAOSMANOĞLU% 0,143.383
EMEPKEMAL KÖROĞLU% 0,12.554
VATAN PARTİSİSERHAN BOLLUK% 0,071.766
DSPKEMAL CEM PÜLTEN% 0,061.597
HKPÖZLER ÇAKIR% 0,061.534
ANAPALİ SUNGUR% 0,041.067
TKHDENİZ ÇELİK% 0,04975
HAK-PARSAİT DEMİR% 0,03844
ABPHÜSEYİN HAN% 0,03689
AB PARTİAYPERİ KÖSEOĞLU% 0,03676
BAĞIMSIZBARIŞ ÜRKMEYEN% 0,01286
BAĞIMSIZEGE ÖNCÜ% 0,01249
BAĞIMSIZYASİN DEMİRKIRAN% 0,01215
BAĞIMSIZCÜNEYT AKER% 0,01169
BAĞIMSIZMENDERES BOZKURT% 0,01167
BAĞIMSIZUMUT CESURER% 0,01131
ALİAĞA

Açılan Sandık Oranı : % 99,16
Katılım Oranı : % 82,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERKAN ACAR% 46,5827.103
CHPÇAĞATAY GÜÇ% 44,3525.802
DEM PARTİGÜL EKİCİ% 3,241.883
İYİ PARTİMUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN% 1,18687
ZAFER PARTİSİERDİNÇ TAHTACI% 1,02595
YENİDEN REFAHHÜR ERDEM ÜNAL% 0,82478
DİĞER% 0,79459
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,5291
HÜDA PARİSLAM ASLAN% 0,36212
MEMLEKETTOLGA KORKUT% 0,25143
BTPGÜRCAN ALKAN% 0,1799
BAĞIMSIZERSİN DOĞAN% 0,1693
TKPATİLLA IŞIK% 0,1587
DEVA PARTİSİHAKAN ERÖRS% 0,1479
OCAKCOŞKUN ATİKOL% 0,1163
DSPHATİCE SÜNER% 0,0844
VATAN PARTİSİHASAN ŞAHİN% 0,0531
TKHCEM GÖZÜAÇIK% 0,0530
BALÇOVA

Açılan Sandık Oranı : % 98,92
Katılım Oranı : % 77,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPONUR YİĞİT% 60,8527.705
AK PARTİEROL EROĞLU% 22,6610.317
İYİ PARTİHİCRAN HELEZÜR% 5,032.289
ZAFER PARTİSİORHUN BENLİCAN% 2,891.315
TİPERAY SEVİNDİRİCİ% 2,711.233
DEM PARTİHÜSEYİN ÇELİK% 2,71.228
DİĞER% 0,64290
MEMLEKETNİLGÜN BUZAN% 0,46211
TKPZEYNEP MERT YALÇIN% 0,46208
YENİDEN REFAHİBRAHİM EMRE AKBAŞ% 0,41187
BTPSEVİNÇ BAYSAL% 0,25114
SAADETSEYFULLAH ÖZBEK% 0,292
DEVA PARTİSİBURCU MUZAFFER YERELİ% 0,291
HÜDA PARCANER ÜREYİL% 0,1253
DSPKÜBRA KARADEMİR% 0,1148
VATAN PARTİSİBETÜL KAYA% 0,0838
HKPAYSUN SERBEST% 0,0734
ANAPYILDIZ NİĞDELİ% 0,0732
DPYAVUZ AYNACI% 0,0629
MİLLETŞÜKRÜ CEBECİ% 0,0315
BAYINDIR

Açılan Sandık Oranı : % 93,39
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDAVUT SAKARSU% 56,5713.960
AK PARTİUĞUR DEMİREZEN% 36,238.941
DEM PARTİROJDA TANMAN% 2,43599
DİĞER% 1,53378
İYİ PARTİKENAN GÖKÇEN% 1,43353
YENİDEN REFAHMUAMMER SARIBAŞ% 0,3996
ZAFER PARTİSİCEMİL ARAS% 0,2870
MEMLEKETALİ SAİP ERİŞEN% 0,2664
BTPHALİL TANI% 0,2561
SAADETFATMA DÜNDAR% 0,1743
HÜDA PARYUNUS ŞANİ% 0,1333
TKPELİF DOĞAN ÇİFTÇİ% 0,0922
DPSÜLEYMAN EREKOĞLU% 0,0922
DEVA PARTİSİHASAN KAMİL ŞENSES% 0,0718
VATAN PARTİSİMEHMET KERET% 0,0512
DSPCEM KARAPO% 0,037
BAYRAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 91,62
Katılım Oranı : % 74,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİRFAN ÖNAL% 48,174.485
AK PARTİBİLAL KIRKPINAR% 39,961.786
DEM PARTİPERVİN POLAT% 3,85.889
İYİ PARTİMEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU% 2,393.698
DİĞER% 2,083.222
ZAFER PARTİSİFATİH AYDEMİR% 1,542.381
YENİDEN REFAHMURAT KAN% 0,851.320
SAADETVEDAT KOLUKISA% 0,29450
TKPALİ KILINÇ% 0,2318
BTPAYŞE KELEPİR% 0,17270
MEMLEKETŞEVKET SALMAN% 0,15236
DEVA PARTİSİREFİK HAKAN TUFAN% 0,15230
DPETHEM İZMİRLİ% 0,08122
EMEPKEMAL AYDIN% 0,0693
APBUSE NUR TAŞKIRAN% 0,0687
DSPDİZEM DURMAZ% 0,0579
VATAN PARTİSİNURTEN KURNAZ% 0,0574
HÜDA PARİLHAN DALĞIÇ% 0,0458
ANAPFATMA SÖZER% 0,0343
MİLLETİBRAHİM MERT CEBECİ% 0,0119
OCAKKADER ÜRENTAY% 06
BERGAMA

Açılan Sandık Oranı : % 84,57
Katılım Oranı : % 84,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANJU ÇELİK% 51,1528.993
AK PARTİSADIK DOĞRUER% 43,3724.585
DİĞER% 2,361.339
İYİ PARTİNEZİH ÖZUYAR% 0,98558
ZAFER PARTİSİUĞUR PAÇALI% 0,59337
DPKEMAL AYRİÇ% 0,39223
YENİDEN REFAHMUTLU METİN% 0,32182
DEM PARTİROJBİN TUFAN% 0,28158
SAADETHALİT GÜL% 0,21116
BTPCANER YATAR% 0,1163
HÜDA PARREŞAT UŞAR% 0,0738
TKPNURCAN TABAN% 0,0634
DSPBERK OYAR% 0,0528
AB PARTİYILMAZ SEÇKİNER% 0,0528
VATAN PARTİSİÖZGÜR DOĞU SAYMAZ% 0,016
BEYDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 85,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞAKİR BAŞARAN% 56,523.522
AK PARTİHÜSEYİN AY% 33,772.104
İYİ PARTİYASİN KIRMIZI% 8,2511
YENİDEN REFAHÖZGÜR ÇOLAK% 0,3723
ZAFER PARTİSİERKAN ÖZTÜRK% 0,1912
BTPİSMAİL ÇEVİK% 0,1912
DPTUĞBA DEMİREL% 0,1610
SAADETMUSTAFA BEKAR% 0,159
BAĞIMSIZSONGÜL MELİKLER% 0,117
DSPHÜSEYİN KİREÇ% 0,16
TKPMELİS ÖZYOL% 0,085
VATAN PARTİSİHÜSEYİN ÇAKICI% 0,085
DEVA PARTİSİTOLUNAY KARAVAR% 0,053
HÜDA PARMEHMET GÖKTAŞ% 0,032
BORNOVA

Açılan Sandık Oranı : % 87,95
Katılım Oranı : % 81,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER EŞKİ% 47,9113.179
AK PARTİCEVDET ÇAYIR% 32,5776.958
DİĞER% 7,6718.115
ZAFER PARTİSİBELGİN ÇİÇEKSEVER% 2,926.889
DEM PARTİSAKİ GÖK% 2,886.816
İYİ PARTİUĞUR URAY% 2,515.923
YENİDEN REFAHÖMER KARASU% 0,872.060
TİPBARAN KÖSEOĞLU% 0,481.136
MEMLEKETMEHMET ALİ ARTUNCA% 0,3709
SAADETHASAN CEYLAN% 0,3700
BTPADEM ÖZTÜRK% 0,28671
TKPMEHMET DÜŞÜNCELİ% 0,26621
DEVA PARTİSİMUHAMMET YILMAZ% 0,24571
DPOSMAN KOCATÜRK% 0,14334
DSPSERAP İLTER% 0,13319
EMEPİSMAİL HAKKI ŞİMŞEK% 0,13306
HKPBİRSEN ADEKA% 0,09218
VATAN PARTİSİZUHAL OF% 0,08193
HÜDA PARVEDAT AKİZ% 0,07171
ANAPBERK ALBAYRAK% 0,07155
BAĞIMSIZFURKAN UYSAL% 0,0487
AB PARTİBİLAL YILMAZ% 0,0367
MİLLETEMİR ALKIN TUNCAY% 0,0259
OCAKHASAN CANYILDIRAN% 0,0245
BUCA

Açılan Sandık Oranı : % 89,31
Katılım Oranı : % 72,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÖRKEM DUMAN% 41,89104.372
AK PARTİADNAN ÖZTEKİN% 38,1795.092
İYİ PARTİSUAT NEZİR% 8,521.176
DEM PARTİHURŞİ ATAMAN% 4,9412.301
DİĞER% 2,315.752
ZAFER PARTİSİMUSTAFA DİNÇER% 1,634.069
YENİDEN REFAHÜMİT TOKER% 0,822.036
TİPÖZLEM AVCI% 0,28696
SAADETSELÇUK KAVUŞAN% 0,25624
TKPHAMZA FIRAT KULA% 0,16394
MEMLEKETGÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK% 0,14365
BTPMELEK ÇELİK% 0,14345
DEVA PARTİSİMEHMET AYBAR UYGUR% 0,13339
BAĞIMSIZMEHMET VEFA DEMİR% 0,13324
EMEPNEFİZE SELÇUK% 0,11273
DSPTAHSİN İLİK% 0,08209
HÜDA PARHÜSEYİN ŞANİ% 0,08204
SOL PARTİERKAL GÜNEL% 0,08193
VATAN PARTİSİRAMAZAN ÇALIŞKAN% 0,05119
DPDERYA YENTÜR% 0,05118
ANAPRECEP ÇAKILKAYA% 0,04106
MİLLETNALAN EMİR% 0,0122
OCAKNUR ASLAN% 0,0121
ÇEŞME

Açılan Sandık Oranı : % 98,47
Katılım Oranı : % 75,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLAL DENİZLİ% 53,7715.400
MHPESAT TANIK% 34,439.860
DEM PARTİABDULLAH DOKCU% 4,151.188
ZAFER PARTİSİCAN YAMAN% 2,36675
BAĞIMSIZESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG% 1,63468
İYİ PARTİHAVVA EVCİ% 1,61460
TKPENVER YASER KÜÇÜKGÜL% 0,59169
DİĞER% 0,4116
BTPSÜLEYMAN ŞENER% 0,3394
YENİDEN REFAHAHMET BİLER% 0,1852
HÜDA PARAHMET YILMAZ% 0,1543
DEVA PARTİSİOSMAN KEREM ENGİN% 0,1131
SAADETAHMET HAZIRBULAN% 0,1131
VATAN PARTİSİHASAN EROL ASLANOĞLU% 0,0720
HKPTUBA KAYA% 0,0719
DSPMETİN YILMAZ DOĞUIŞIK% 0,0412
ÇİĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 86,00
Katılım Oranı : % 79,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPONUR EMRAH YILDIZ% 47,5252.283
AK PARTİMURAT GÖKÇEKAYA% 37,4941.240
DİĞER% 2,783.056
ZAFER PARTİSİSELAHATTİN ERNİŞ% 2,532.789
İYİ PARTİÖZGÜR DOĞAN% 2,472.713
DEM PARTİAHMET ŞANCİ% 2,12.312
TİPORHAN AKINCI% 22.195
TKPEMEL DİRİL% 1,091.200
YENİDEN REFAHSALİM AY% 0,52572
MEMLEKETETHEM UYSAL% 0,22239
DPHASAN CAN AKAY% 0,18196
SAADETHÜSEYİN AYIN% 0,17182
EMEPBARIŞ İPEK% 0,16181
GELECEK PARTİSİATEŞ ERTOŞİ% 0,16175
DEVA PARTİSİYAKUP ATEŞ% 0,15169
BTPGÜNEŞ BAŞIBÜYÜK% 0,12136
BAĞIMSIZHIDIR DOĞAN% 0,0778
DSPAYTEKİN KARAGÜZEL% 0,0664
HKPSEMRA DALICI% 0,0560
VATAN PARTİSİBÜLENT ŞAHİN% 0,0555
HÜDA PAREMRULLAH KAPAR% 0,0553
BAĞIMSIZHİLAL SUSUZ% 0,0333
MİLLETERGÜN BOYACIOĞLU% 0,0223
OCAKMUSTAFA DEMİREL% 0,018
DİKİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 76,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL KIRGÖZ% 39,1411.390
BAĞIMSIZKEMAL DOYURAN% 36,1410.518
MHPSEMA AKINCI% 15,764.585
DEM PARTİSİNAN ÖZER% 2,4698
BTPAHMET YUSUF MUHCU% 1,98577
İYİ PARTİGÜNEY TANER ŞEN% 1,54449
ZAFER PARTİSİSEDAT BATU% 0,6173
YENİDEN REFAHADNAN ÇAM% 0,52151
VATAN PARTİSİBAİTTİN ERBEY% 0,38110
TKPMEHMET AKİF ALPSAR% 0,3293
SAADETMUSTAFA İNAN% 0,3191
BAĞIMSIZTUĞÇE ACAROĞLU% 0,2264
DPFATİH SELEN% 0,2160
HÜDA PARMEHMET KAYA% 0,1647
DEVA PARTİSİAYŞEGÜL PABUŞÇU% 0,1544
DSPBARKIN KESİCİ% 0,1236
DİĞER% 0,0514
FOÇA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSANİYE FIÇI% 50,0610.212
MHPTANER ACAR% 39,88.120
DEM PARTİÖZGÜL TURUNÇOĞLU% 2,51511
TİPOYLUN ERCAN% 2,03415
İYİ PARTİDERYA KALE ERDEMLİ% 1,43292
ZAFER PARTİSİYASİN KAYA% 1,34274
BAĞIMSIZSİNEM ATAN% 0,83169
YENİDEN REFAHNAZİF TUNAHAN ŞEN% 0,3673
TKPCEM GÖNENÇ% 0,3469
DİĞER% 0,2551
SAADETİSMET TOPAL% 0,2142
BTPMUSTAFA ERDOĞAN% 0,1939
MEMLEKETMUSTAFA KARAKAYA% 0,1734
HÜDA PARBAKİ GİNİGEN% 0,1225
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR% 0,0919
BAĞIMSIZAHMET GÜLTEKİN% 0,0816
VATAN PARTİSİMESUT ÇALIŞKAN% 0,0714
HKPVEDAT AŞIKOĞLU% 0,0613
DSPDUYGU ÖLÇAR ATICI% 0,0612
GAZİEMİR

Açılan Sandık Oranı : % 97,09
Katılım Oranı : % 78,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜNAL IŞIK% 44,6434.429
AK PARTİDENİZ DOĞAN% 40,0630.899
DEM PARTİİSMAİL BAŞÇI% 3,963.053
İYİ PARTİSEDAT DAĞ% 2,942.266
ZAFER PARTİSİSEMA AYATAR% 2,752.122
DİĞER% 2,732.105
YENİDEN REFAHMURAT BİÇER% 0,72554
MEMLEKETALPHAN KOLAŞİNLİLER% 0,43328
BAĞIMSIZSEVİNÇ GÜLEÇ% 0,3231
TİPSELDA SALMAN% 0,27212
DEVA PARTİSİKEMAL GÖKALP AKPİR% 0,25189
SAADETHANİFE BOZDAĞ% 0,24187
TKPİSMAİL OKCU% 0,18142
BTPBÜLENT TAŞ% 0,18136
HÜDA PARMEVLÜT BALKI% 0,1399
VATAN PARTİSİMEHMET DENİZMEN% 0,176
DSPZELİHA MELTEM YİĞİT% 0,0538
DPAHMET NEDİM TURBİL% 0,0434
MİLLETSEFA PİŞKİN% 0,0219
OCAKHALUK ŞARMAN% 0,014
GÜZELBAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 95,51
Katılım Oranı : % 78,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜNAY% 49,8210.658
İYİ PARTİGİZEM ALBAŞ% 20,794.447
AK PARTİGÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU% 12,342.640
TİPFİKRET SAPMAZ% 8,521.822
MEMLEKETNECLA ÜREMİŞ% 2,69576
ZAFER PARTİSİSENEM ÖCAL% 2,19469
DEM PARTİÖZLEM AYDINALP% 1,28273
TKPCEREN ÜLÜŞ% 0,6129
BAĞIMSIZOSMAN SERKAN ÇAĞLASA% 0,3676
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CENGİZ ERŞEN% 0,2861
YENİDEN REFAHMELİH BAŞYİĞİT% 0,2144
DEVA PARTİSİMETİN AVCI% 0,243
SAADETOSMAN TUNÇ% 0,1941
BTPÖZLEM KALEM% 0,1839
DSPMUHAMMET MERT AKIN% 0,1533
HÜDA PARALAATTİN AĞIRMAN% 0,0919
HKPBUSE KAYAN% 0,0714
ANAPAYŞE FİDAN% 0,048
DİĞER% 01
KARABAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,80
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMİNE HELİL İNAY KINAY% 46,13120.178
AK PARTİMEHMET SADIK TUNÇ% 38,9101.333
DEM PARTİOZAN HASAN YILDIRIM% 5,3814.020
ZAFER PARTİSİSEDAT ÜZEN% 2,336.075
İYİ PARTİGÖKHAN UZUN% 2,115.501
DİĞER% 1,985.161
YENİDEN REFAHEVREN ŞAHİN% 12.613
SAADETMÜMİN BAŞTÜRK% 0,421.104
TİPBAYRAM BABATUTMAZ% 0,3789
DEVA PARTİSİABDULLAH KAYA% 0,3774
MEMLEKETHATİCE ÇEVİK YALLI% 0,26671
TKPADEM DİLLİ% 0,17433
HÜDA PARYAKUP ÇEVİK% 0,16410
BTPFURKAN MERCAN% 0,12319
GELECEK PARTİSİÖZGÜR CİHAN TURAN% 0,1261
DPALİ ŞENOL% 0,1255
VATAN PARTİSİABDULLAH KARŞILAYAN% 0,08197
DSPSEDAT ATAK% 0,07181
ANAPAYŞEN KILINÇ% 0,05129
MİLLETZEKİ KOÇAK% 0,0252
ADPSALİH KUTLU% 0,0241
KARABURUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLKAY GİRGİN ERDOĞAN% 51,364.454
AK PARTİEYÜP KAYKAÇ% 43,633.784
TİPMUSTAFA TOSUNLAR% 1,84160
TKPŞADAN TÜTÜNCÜ% 0,8170
İYİ PARTİZAFER SEVİNÇ% 0,6657
DEM PARTİERTUĞRUL BARKA% 0,6657
ZAFER PARTİSİMELİH TUNCER YOLDAŞ% 0,326
DSPNESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE% 0,2118
YENİDEN REFAHYAŞAR ELMAS% 0,1715
VATAN PARTİSİORHAN BULUNMAZ% 0,1412
BTPYAVUZ ERDOĞAN% 0,065
HÜDA PARFAYSAL ALAK% 0,065
SAADETZEKERİYA YILMAZ% 0,054
DPVOLKAN ŞAHİN% 0,033
DEVA PARTİSİOLCAY ÖZTEMEL% 0,022
KARŞIYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 94,31
Katılım Oranı : % 79,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBEHİCE YILDIZ ÜNSAL% 63,02130.115
AK PARTİİSMAİL ÇİFTÇİOĞLU% 21,6644.712
DİĞER% 7,4815.446
İYİ PARTİYETKİN HAFIZOĞLU% 3,657.543
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKBAYRAK% 1,422.935
DEM PARTİOYA KIZILKAYA ZEYREK% 1,12.267
TİPALP İÇEN% 0,71.447
TKPSEVDA KIRAN% 0,16322
YENİDEN REFAHERCAN GÜÇ% 0,15306
BTPMAKBULE ÜNVERİCİ% 0,14295
MEMLEKETOSMAN ZEKİ ERGİN% 0,14282
DEVA PARTİSİPINAR GÜNGÖR ÖZİNAN% 0,1209
SAADETOZAN GANİÜSMEN% 0,07135
GELECEK PARTİSİMURAD İDİKURT% 0,06120
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CEM ZEREN% 0,05111
HÜDA PARMEHMET SÖĞÜT% 0,0251
DSPYASEMİN TOPÇU% 0,0250
DPHÜSEYİN METİNLER% 0,0247
HKPSENGÜL SÖGÜT% 0,0243
MİLLETİSMAİL YASSIKAYA% 0,0117
AB PARTİAYKUT İZZET TENLİ% 0,0111
OCAKSERKAN ATİKOL% 07
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 98,59
Katılım Oranı : % 82,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET TÜRKMEN% 4430.992
AK PARTİGALİP ATAR% 40,9428.841
YENİDEN REFAHALAETTİN YILMAZ% 6,534.598
SAADETGAMZE YILDIZ% 2,361.666
DEM PARTİELBİRAN YAŞAR% 1,571.109
İYİ PARTİNİZAMETTİN YILMAZ% 1,22861
ZAFER PARTİSİÖMER BAŞKAPAN% 0,97681
DİĞER% 0,95671
HÜDA PARERCAN DURMUŞ% 0,26186
BTPBARIŞ ŞAHİN% 0,26183
TİPSÜLEYMAN ŞENCAN% 0,24166
TKPRECEP AŞKINGİL% 0,1392
DSPAZMİ YAMAÇ% 0,1391
DEVA PARTİSİMEHMET AKİF ÖPÖZ% 0,1181
BAĞIMSIZMEHMET BENLİCE% 0,0963
VATAN PARTİSİTURAN KAYGUSUZ% 0,0639
BAĞIMSIZGÜLAY IŞIKCAN% 0,0426
AB PARTİLEVENT UĞUR ASKER% 0,0425
APÖZKAN ÇALIKLI% 0,0323
MİLLETÜLKÜ ÇOBAN% 0,0320
OCAKMUHAMMED DEMİR% 0,0211
BAĞIMSIZMUSTAFA KANDİL% 0,0110
MİLLİ YOLDUYGU DAĞ% 0,019
KINIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMA BODUR% 55,9910.547
AK PARTİSAMİ MOLLAAHMET% 40,057.544
İYİ PARTİOLCAY ORAL% 0,8151
DEM PARTİEBUBEKİR TURAN% 0,8150
YENİDEN REFAHHASAN HÜSEYİN LEVENT% 0,62116
BTPSERDAR GÜNAY% 0,2853
TİPSEFA KÖKEN% 0,2650
DPENVER KIRMIZI% 0,2139
HÜDA PARŞEHMUS SUNA% 0,237
ZAFER PARTİSİKADİR BOYALICI% 0,1936
DİĞER% 0,1835
SAADETSUAT SAVUT% 0,1630
DEVA PARTİSİİSMAİL AYKAN CERAN% 0,0917
TKPYILDIZ BİLDİK% 0,0815
DSPAYHAN VURANEL% 0,0612
VATAN PARTİSİONUR İSMET DAL% 0,035
KİRAZ

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 87,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNASUH COŞKUN% 54,6114.474
AK PARTİSALİHA ÖZÇINAR KUTLU% 43,2111.453
İYİ PARTİHALİL ÇOKGÜLER% 0,49130
YENİDEN REFAHYUSUF ŞİMŞEK% 0,3285
DEVA PARTİSİHATİCE COŞKUN% 0,2669
SAADETMESUT SERTKAYA% 0,1746
ZAFER PARTİSİŞEHMUZ KIZILKAYA% 0,1745
DPSONER ALMAZ% 0,1744
BTPADEM YILDIRIM% 0,1643
HÜDA PARAHMET AYMELEK% 0,1641
DSPMEHMET ÖKÇECİ% 0,1438
VATAN PARTİSİMEHMET AKİF CERİT% 0,0719
TKPNAGİHAN ÇAKIR% 0,0617
DİĞER% 0,013
KONAK

Açılan Sandık Oranı : % 79,93
Katılım Oranı : % 68,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİLÜFER ÇINARLI MUTLU% 53,8275.748
AK PARTİCEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI% 33,6847.407
DEM PARTİFARAŞİN GÜMÜŞ% 5,828.194
İYİ PARTİHURİYE SERTER% 22.815
DİĞER% 1,692.383
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ŞENOL% 1,051.477
YENİDEN REFAHSELİM TAŞKIN% 0,44627
BTPERKAN ANGIN% 0,27375
TİPGÜLHAN ATIŞ% 0,24335
SAADETTURHAN TUTUMLU% 0,15212
MEMLEKETDİLEK ETE% 0,13184
TKPHAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER% 0,13179
HÜDA PARCUMA ÖZEL% 0,11152
DEVA PARTİSİALİ RIZA UYGUR% 0,11152
DSPFATMA PINAR ATAK% 0,1135
DPUĞUR KÜL% 0,0682
ABPENGİN ŞENGÜLER% 0,0575
VATAN PARTİSİBÜLENT KARAGÖZ% 0,0575
HKPADNAN GÜRCAN DALICI% 0,0341
ANAPHÜLYA TÜMTÜRK% 0,0338
MİLLETALPER ÇAĞRI CEBECİ% 0,0119
BAĞIMSIZMUSTAFA TAHİNCİOĞLU% 0,0117
OCAKSADETTİN HASBİL% 0,0116
BAĞIMSIZMÜSLÜM BENLİ% 0,0111
MENDERES

Açılan Sandık Oranı : % 97,70
Katılım Oranı : % 81,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLKAY ÇİÇEK% 45,1629.746
AK PARTİSİNAN AKDENİZ% 41,0527.040
İYİ PARTİERGUN ÖZGÜN% 4,963.266
DİĞER% 4,63.031
DEM PARTİHANDE AYDOĞDU% 2,741.802
ZAFER PARTİSİCENK CEM ŞAHİN% 0,56367
YENİDEN REFAHHAMZA TAÇYILDIZ% 0,29190
BTPCAN BÜYÜKAŞIK% 0,1171
TİPZEKİ GÜNAYDIN% 0,1171
SAADETAHMET ALKAN% 0,169
TKPULAŞ ERDOĞAN% 0,0747
DPDURSUN KIZILTAŞ% 0,0746
DEVA PARTİSİGÜLHAN AKYOL% 0,0642
DSPBERNA AYKAÇ% 0,0430
HÜDA PARÖMER BOZKURT% 0,0425
VATAN PARTİSİARMAĞAN GÖRENEL% 0,0213
MİLLETİBRAHİM OKTAY% 0,0212
MENEMEN

Açılan Sandık Oranı : % 95,12
Katılım Oranı : % 80,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYDIN PEHLİVAN% 48,2853.746
CHPDENİZ KARAKURT% 37,5741.824
DEM PARTİFUAT ŞENGÜL% 6,667.418
DİĞER% 2,733.037
İYİ PARTİTANZER SUCU% 1,812.018
ZAFER PARTİSİGÖKHAN TAŞ% 1,391.545
YENİDEN REFAHYUSUF AYDOĞAN% 0,49543
SAADETTEKİN ALPTEKİN% 0,24263
TKPMAHİR ADIGÜZEL% 0,19214
BTPYILMAZ GÖKCE% 0,15168
DEVA PARTİSİŞEYHMUS DAL% 0,11124
HÜDA PARMEHMET ŞAH KALKAN% 0,09105
EMEPFERHAT GÜRKAN% 0,0996
DSPTÜLİN ÖZ% 0,0782
MİLLETYUNUS EMRE ÖZGÜN% 0,0449
VATAN PARTİSİRAMAZAN HAYRİ ARACI% 0,0446
OCAKMEHMET KESKİN% 0,0330
BAĞIMSIZERSAN SEVİN% 0,0110
BAĞIMSIZTURGUT KOÇMAN% 0,018
NARLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 93,24
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERMAN UZUN% 59,5920.877
AK PARTİMURAT SARMAN% 13,454.713
BAĞIMSIZERGİN DEMİR% 11,574.055
DEM PARTİHASAN DİKİCİ% 3,851.350
BAĞIMSIZMETİN YILDIRIM% 3,311.161
ZAFER PARTİSİBATUHAN BARUT% 2,24785
İYİ PARTİFEZA GENİŞOĞLU% 2,01704
TİPGİZEM AYRANCI DEMİRHAN% 1,23431
BTPNAİL DİNLER% 0,73255
DEVA PARTİSİMUSTAFA AKKUŞ% 0,63221
TKPMEDİHA ŞULE TANSAL% 0,41143
YENİDEN REFAHRAMAZAN DURAN% 0,2793
VATAN PARTİSİGAZİ KENDİGELEN% 0,1656
DİĞER% 0,1345
SAADETSERHAT AFŞAR% 0,1140
DSPŞAHİN ARSLANOĞLU% 0,135
HÜDA PARİBRAHİM ÇEVİK% 0,0930
HKPSUAT ŞAHİN% 0,0723
MİLLETALİ DEĞER% 0,0518
ÖDEMİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 93,28
Katılım Oranı : % 79,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURAN% 41,9431.510
AK PARTİALİ HADİM% 34,1825.685
DPDİLEK ACAR GÜLEÇ% 18,3313.775
DİĞER% 1,2900
İYİ PARTİGÜVEN KILIÇ% 1,19896
BAĞIMSIZMEHMET BAYINDIR% 0,7522
ZAFER PARTİSİMEHMET DAĞLI% 0,45340
DSPSEVDA İNANLI% 0,45339
DEM PARTİMEHMET NEZİR KABAK% 0,43321
YENİDEN REFAHORHAN HALICI% 0,27203
BTPKAZIM ÇETİN% 0,15115
SAADETMUSTAFA YORUCU% 0,14106
DEVA PARTİSİCANSU AĞARTAN% 0,1398
MEMLEKETERDAL GÜMÜŞTEKİN% 0,1289
HÜDA PARNEDİM DÖNER% 0,1185
TİPFİRDES MURSALLI% 0,0963
MİLLETKAMİL PINAR% 0,0538
VATAN PARTİSİHASAN ATİLLA TÜRKÖZ% 0,0430
TKPSİMGE SÖNMEZ% 0,0325
SEFERİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 92,96
Katılım Oranı : % 80,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSMAİL YETİŞKİN% 42,6814.236
MEMLEKETHAMİT NİŞANCI% 27,619.208
AK PARTİAHMET AYDIN% 17,865.956
DİĞER% 3,531.179
DEM PARTİCANAN KILIÇ% 2,74914
İYİ PARTİERMAN ÇIKAR% 1,13376
ZAFER PARTİSİİNCİ PAKSOY% 0,98326
BAĞIMSIZSALİH TURAN% 0,78260
TİPDİLBER SEVAY AKER% 0,63210
ANAPŞÜKRÜ TUNÇDELEN% 0,36122
TKPEKİN ŞEN ÖNOĞLU% 0,32106
GELECEK PARTİSİHALİL BUDAK% 0,2893
YENİDEN REFAHTANER VURAL% 0,2688
VATAN PARTİSİABDULLAH ÖZOĞLU% 0,1859
DEVA PARTİSİEMİN YÜCE% 0,1757
BTPOSMAN AZBAY% 0,1653
SAADETZEHRA ÇAKAR% 0,1447
HÜDA PARNEDİM ÖZTÜNÇ% 0,0725
DSPSEDA ÇAKIR% 0,0620
DPBERKANT İNCEKARA% 0,0619
SELÇUK

Açılan Sandık Oranı : % 84,21
Katılım Oranı : % 80,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFİLİZ CERİTOĞLU SENGEL% 35,717.101
BAĞIMSIZHÜSEYİN VEFA ÜLGÜR% 33,526.665
AK PARTİDAHİ ZEYNEL BAKICI% 21,734.320
DEM PARTİAYŞE ÖZDAMAR% 2,86569
BAĞIMSIZGÜRKAN USANMAZ% 2,19436
İYİ PARTİASLAN SEZGİN% 1,06211
DİĞER% 0,75149
BTPERDEM ÇONKARA% 0,57114
ZAFER PARTİSİSERKAN ESEN% 0,4182
TİPUĞUR FIRAT% 0,2142
VATAN PARTİSİİNCİLAY ESEN% 0,1937
DEVA PARTİSİRABİA BEYAZ% 0,1733
YENİDEN REFAHEDA YAZGAÇ DEMİRAYAK% 0,1530
TKPAYŞE CEREN YAZICI% 0,1529
HÜDA PARCELALETTİN ÇINAR% 0,1325
SAADETHÜSEYİN GÜNAYDIN% 0,1224
DSPŞERİFE ŞULE ÜNLÜ% 0,0816
TİRE

Açılan Sandık Oranı : % 88,84
Katılım Oranı : % 81,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYATİ OKUROĞLU% 47,7623.364
MHPARİF DEMİRKAN% 27,1613.290
İYİ PARTİSALİH ATAKAN DURAN% 21,0710.308
DEM PARTİSEDAT TURAN% 1,31643
ZAFER PARTİSİTURHAN GÜRAKSIN% 0,62305
YENİDEN REFAHHASAN HARMANKAYA% 0,44214
DEVA PARTİSİFATMA YILDIRIM% 0,28135
TİPMEMET ALİ ÖZTÜRK% 0,26127
SAADETHALİL YALÇINKAYA% 0,25125
BAĞIMSIZMEHMET DAL% 0,21101
HÜDA PARRAMAZAN ÖZTÜRK% 0,1991
BTPBAYRAM UZUNAY% 0,1467
VATAN PARTİSİHASAN CAN% 0,1258
TKPNEJLA SAL% 0,151
DSPUĞUR KAYA% 0,0943
TORBALI

Açılan Sandık Oranı : % 90,95
Katılım Oranı : % 80,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖVÜNÇ DEMİR% 45,7450.038
AK PARTİÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR% 40,2744.056
DEM PARTİADEM AYDIN% 6,316.906
İYİ PARTİMELİH TERZİOĞLU% 2,172.377
ZAFER PARTİSİEMİNE GÖÇAY% 1,451.584
YENİDEN REFAHİSMAİL TANAS% 1,291.415
DİĞER% 1,171.275
SAADETCANER DİRLİK% 0,36394
HÜDA PARMEHMET HANİFİ AVCI% 0,24257
DEVA PARTİSİSERKAN YAŞAR% 0,19203
TKPSERDAR ÖZ% 0,16178
TİPEYYÜP ÇİÇEK% 0,15162
GELECEK PARTİSİZEYNEL ABİDİN FİDANER% 0,14148
DPÖZALP TÖR% 0,12127
BTPGÖKHAN KÜÇÜKER% 0,1108
VATAN PARTİSİENGİN US% 0,0559
DSPHÜSEYİN ENES GÜNGÖR% 0,0557
MİLLETDUDU ŞAHİN% 0,0226
BAĞIMSIZMİTHAT MENDEŞ% 0,0223
URLA

Açılan Sandık Oranı : % 87,89
Katılım Oranı : % 77,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELÇUK BALKAN% 71,1428.160
AK PARTİTARKAN BAKIRLI% 18,117.169
ZAFER PARTİSİF. BELMA CAMCI% 2,13845
TİPAYTEKİN AKTAŞ% 1,93763
DEM PARTİSAİM SERİN% 1,71678
İYİ PARTİERTUNÇ TEZCAN% 1,62640
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 1,15456
MEMLEKETJÜLİDE GENÇER% 0,41164
DİĞER% 0,38151
YENİDEN REFAHSAMET KOÇLU% 0,36142
BTPAHMET ALİ BAŞÇIL% 0,33129
VATAN PARTİSİAYŞE GÜL BATIGÜN% 0,1662
SAADETMEHMET ORAKÇI% 0,1455
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇETİN% 0,1246
HKPONUR KUZUCU% 0,1143
HÜDA PARALİ CAN RÜZGAR% 0,140
DSPOYA KAHRAMAN% 0,0727
ANAPDİLAN DAĞ% 0,0314

Kaynak: AA

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    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

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    02:47 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

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    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

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22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
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