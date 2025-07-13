Kaçak Villada Şaşırtan Kiralama İddiası

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in pandemi döneminde denize sıfır inşa edilen, yıkım kararı Danıştay tarafından da onanan kaçak villanın yıkım ihalesini alan firmanın SGK borcu nedeniyle sözleşme imzalanamadı. Mühürlü olması gereken villanın turizm amaçlı kiraya verildiği ortaya çıktı.

Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda, 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki 2 katlı yapı, yaklaşık 15 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı. İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı, Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen 'Eighty Five Ninety Five' adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni ve lüks bir villa inşa edilmeye başlandı.

SADECE TEKNEYLE ULAŞILIYOR

Pandemi döneminde inşaatının büyük bölümü de tamamlanan villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu. Su, elektrik ve kara yolu olmayan villanın bulunduğu yarımadaya sadece tekneyle ulaşım sağlanabildiğinden elektrik enerjisi için güneş enerji sistemi, su ihtiyacı için de depo oluşturuldu. Yapı kayıt belgesine göre 169 kapı numaralı bina 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleden oluştu.

PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ

Pandemide inşa edilen villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet sonrası Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi, ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Hem şikayetler hem de Demre Belediyesi'nin başvurusu sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş istedi.

BAKANLIK YIKIM KARARI VERDİ

Bakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek yıkım için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kararının ulaştığı Demre Belediyesi de 2020 yılı Ekim ayında hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verdi, hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ

Yıkım kararı ve para cezalarına karşın villanın sahibi firma, yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açtı. Antalya 2'nci Bölge İdare Mahkemesi, şirketin bu talebini oy birliğiyle reddetti. Bu karara karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. 2'nci İdari Dava Dairesi de yürütmeyi durdurmanın iptali isteminin reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi. Şirket, ikinci kez Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması isteminde bulundu. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, oy birliğiyle aldığı kararda, istemi yine reddetti. İkinci ret kararı sonrası Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz da reddedildi. Son olarak Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin ret kararına karşı Danıştay'a yapılan itiraz da reddedildi. Geçen yıl Danıştay'ın kararıyla kaçak villanın yıkım kararı ve para cezası kesinleşti.

SEÇİM DÖNEMİ MÜHÜR KIRILMIŞ

Kaçak villanın Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay'daki itiraz süreçleri devam ederken 2023 ve 2024 seçim dönemlerinde belediye tarafından uygulanan mührün kırıldığı ve inşaatının tamamlandığı ortaya çıktı. O dönemden bugüne kullanılmaya da başlanan kaçak villanın, bu yaz turizm sezonu ile birlikte kiralandığı belirtildi. Bölgede faaliyet gösteren tur teknecileri, her gün bölgedeki koylara yönelik turistik turlar düzenlediklerini, sadece tekneyle ulaşılabilen bu villanın olduğu bölgeden geçerken sürekli farklı insanlar tarafından kullanıldığını, turistik amaçlı villanın kiraya verildiğini dile getirdi.

İHALEYİ ALAN FİRMANIN BORCU ÇIKMIŞ

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Danıştay'ın kesinleşen yıkım kararı sonrasında bir ihale yaptıklarını, yıkım ihalesini kazanan firmanın SGK borcu çıktığı için henüz sözleşme imzalayamadıklarını dile getirdi.

HABER: MEHMET ÇINAR