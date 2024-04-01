KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:07  Güncelleme: 01:09
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.409
Açılan Sandık Oranı : % 90,80
Kullanılan Oy : 559.068
Geçerli Oy : 529.554
Katılım Oranı : % 78,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 42222.432
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,53177.586
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,1880.389
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,5118.586
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,467.734
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,593.111
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,512.693
DİĞER% 0,442.327
BTPALİ TÜRK% 0,381.997
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,361.893
DSPAHMET ARSLAN% 0,31.586
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,211.140
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,21.067
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.050
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,18929
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,14723
DPAHMET GEBEL% 0,11609
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,11599
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09457
TKPEREN LADİKLİ% 0,08432
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,08414
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07384
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07372
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,07362
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04199
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,04191
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03169
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02123
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 89,85
Katılım Oranı : % 81,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 42,9516.100
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,5414.444
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,22.323
CHPMURAT BOZKURT% 5,181.941
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,42907
DİĞER% 1,74652
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,49558
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,38142
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,27102
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,2489
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1763
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1763
HKPALİ HOROZ% 0,1350
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1246
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 86,92
Katılım Oranı : % 85,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,539.236
CHPTURAN TEKATLI% 16,883.085
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,653.044
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,42.083
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,42443
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,03188
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,5396
BTPAHMET KAR% 0,3157
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1731
DİĞER% 0,0814
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 98,28
Katılım Oranı : % 85,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,424.977
MHPHASAN ONARAN% 33,054.396
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 24,083.202
CHPAHMET TEKEL% 4,48595
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3243
BTPDERYA KAZANCI% 0,2939
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2533
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,1115
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,91
Katılım Oranı : % 78,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,5944.899
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,2234.906
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,063.910
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,053.900
SAADETMURAT KOZALAK% 3,353.233
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,661.601
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,521.468
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,58556
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,56536
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,48468
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,3292
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21201
DİĞER% 0,17163
HKPDURAK BENK% 0,16157
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0987
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 88,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 42,232.569
MHPHARUN ŞAHİN% 38,412.337
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 13,41816
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 4,06247
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,7244
BTPMEHMET ÇENBER% 0,5131
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,4427
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,127
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,16
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 95,37
Katılım Oranı : % 71,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,6622.109
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,3420.162
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,086.503
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,835.771
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,58926
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,15675
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9528
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67393
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,44260
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,4234
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,39227
DİĞER% 0,38223
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,35209
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34201
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,26153
HKPMEHMET UĞUR% 0,1270
TİPEROL KAL% 0,1163
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 56,2316.401
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 33,989.909
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,89843
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,48722
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2584
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,63185
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,59172
DİĞER% 0,44129
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,3395
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2162
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1441
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0823
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,743.653
MHPİSMET GÖKSU% 25,091.705
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,67997
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,31361
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4430
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,3524
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2718
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 77,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,581.986
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,3177.545
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,8819.996
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,348.785
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,194.437
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,583.200
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,791.591
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,51.018
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,41837
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,31636
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,3597
DİĞER% 0,18362
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18359
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,17350
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16322
MİLLETAHMET DAĞ% 0,11228
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09176
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 85,79
Katılım Oranı : % 77,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,1613.336
AK PARTİMURAT CEYHAN% 39,711.723
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,933.523
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,79233
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,59173
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,57168
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,37109
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2984
DİĞER% 0,2781
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2163
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,130
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,026
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 84,09
Katılım Oranı : % 87,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 51,7217.837
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,3114.248
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,79619
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,6553
DİĞER% 1,04359
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,88302
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,44153
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,39133
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,3104
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,269
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1345
HKPKADİR AVCU% 0,1241
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0827

Kaynak: AA

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