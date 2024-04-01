KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|2.409
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,80
|Kullanılan Oy
|:
|559.068
|Geçerli Oy
|:
|529.554
|Katılım Oranı
|:
|% 78,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 42
|222.432
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 33,53
|177.586
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 15,18
|80.389
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,51
|18.586
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,46
|7.734
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,59
|3.111
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,51
|2.693
|DİĞER
|% 0,44
|2.327
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,38
|1.997
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,36
|1.893
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,3
|1.586
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,21
|1.140
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,2
|1.067
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,2
|1.050
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,18
|929
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,14
|723
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,11
|609
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,11
|599
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,09
|457
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|432
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,08
|414
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,07
|384
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|372
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,07
|362
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,04
|199
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|191
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,03
|169
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,02
|123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,85
|Katılım Oranı
|:
|% 81,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 42,95
|16.100
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 38,54
|14.444
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 6,2
|2.323
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 5,18
|1.941
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,42
|907
|DİĞER
|% 1,74
|652
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,49
|558
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,38
|142
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,27
|102
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,24
|89
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,17
|63
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,17
|63
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,13
|50
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,12
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,92
|Katılım Oranı
|:
|% 85,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 50,53
|9.236
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 16,88
|3.085
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 16,65
|3.044
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 11,4
|2.083
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 2,42
|443
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 1,03
|188
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,53
|96
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,31
|57
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,17
|31
|DİĞER
|% 0,08
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,28
|Katılım Oranı
|:
|% 85,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 37,42
|4.977
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 33,05
|4.396
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 24,08
|3.202
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 4,48
|595
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,32
|43
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,29
|39
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,25
|33
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,11
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,91
|Katılım Oranı
|:
|% 78,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 46,59
|44.899
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 36,22
|34.906
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,06
|3.910
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,05
|3.900
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 3,35
|3.233
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,66
|1.601
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,52
|1.468
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,58
|556
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,56
|536
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,48
|468
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,3
|292
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,21
|201
|DİĞER
|% 0,17
|163
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,16
|157
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,09
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 88,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 42,23
|2.569
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 38,41
|2.337
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 13,41
|816
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 4,06
|247
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,72
|44
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,51
|31
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,44
|27
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,12
|7
|HÜDA PAR
|İLYAS KAÇAR
|% 0,1
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,37
|Katılım Oranı
|:
|% 71,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 37,66
|22.109
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 34,34
|20.162
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 11,08
|6.503
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 9,83
|5.771
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,58
|926
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,15
|675
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,9
|528
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,67
|393
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,44
|260
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,4
|234
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,39
|227
|DİĞER
|% 0,38
|223
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,35
|209
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,34
|201
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,26
|153
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,12
|70
|TİP
|EROL KAL
|% 0,11
|63
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 56,23
|16.401
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 33,98
|9.909
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,89
|843
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,48
|722
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2
|584
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,63
|185
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,59
|172
|DİĞER
|% 0,44
|129
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,33
|95
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,21
|62
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,14
|41
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,08
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 53,74
|3.653
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 25,09
|1.705
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 14,67
|997
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 5,31
|361
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,44
|30
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,35
|24
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,27
|18
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 77,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,5
|81.986
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 38,31
|77.545
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 9,88
|19.996
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,34
|8.785
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,19
|4.437
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,58
|3.200
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,79
|1.591
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,5
|1.018
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,41
|837
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,31
|636
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,3
|597
|DİĞER
|% 0,18
|362
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,18
|359
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,17
|350
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,16
|322
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,11
|228
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|176
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,79
|Katılım Oranı
|:
|% 77,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 45,16
|13.336
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 39,7
|11.723
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 11,93
|3.523
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,79
|233
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,59
|173
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,57
|168
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,37
|109
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,29
|84
|DİĞER
|% 0,27
|81
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,21
|63
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,1
|30
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,09
|Katılım Oranı
|:
|% 87,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 51,72
|17.837
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 41,31
|14.248
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,79
|619
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,6
|553
|DİĞER
|% 1,04
|359
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,88
|302
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,44
|153
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,39
|133
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,3
|104
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,2
|69
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,13
|45
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,12
|41
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,08
|27
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarını takip etmek üzere partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip ettikten sonra saat 01.00 itibariyle genel merkezden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı.
Aksaray Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Evren Dinçer, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 518 oy alarak birinci oldu. MHP adayı İrfan Çıtak ise 33 bin 84 oyda kaldı. Evren Dinçer, Aksaray'da doğmuş olup, eğitimini burada tamamlamıştır. Meslek hayatına devlet kurumlarında görev alarak başlayan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu ve siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
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