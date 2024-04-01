KAHRAMANMARAŞ SON

Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek Seçimi Önde Bitirdi

İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.