81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.590
Açılan Sandık Oranı : % 97,63
Kullanılan Oy : 605.317
Geçerli Oy : 570.986
Katılım Oranı : % 79,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 42,21241.002
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,61191.891
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,0585.968
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,520.005
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,468.363
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,593.350
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,533.015
BTPALİ TÜRK% 0,392.226
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,392.205
DSPAHMET ARSLAN% 0,281.581
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,241.384
DİĞER% 0,211.189
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,21.141
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.135
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,181.012
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,14781
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,12671
DPAHMET GEBEL% 0,11648
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09508
TKPEREN LADİKLİ% 0,08467
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,08454
AB PARTİÖMER KAYA% 0,08442
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07428
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,06347
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04227
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,04221
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03186
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02139
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 94,92
Katılım Oranı : % 80,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 43,2617.096
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 39,0215.419
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,462.552
CHPMURAT BOZKURT% 5,222.064
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,46973
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,5593
DİĞER% 0,46181
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,42165
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,28110
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,2597
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1975
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1873
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1662
HKPALİ HOROZ% 0,1456
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 97,20
Katılım Oranı : % 85,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 51,1110.678
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,313.407
CHPTURAN TEKATLI% 16,213.386
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,092.526
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,23467
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,03215
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,4697
BTPAHMET KAR% 0,3267
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1939
DİĞER% 0,0510
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,315.043
MHPHASAN ONARAN% 33,24.487
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 24,093.255
CHPAHMET TEKEL% 4,43599
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3243
BTPDERYA KAZANCI% 0,2939
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2433
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,1216
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 99,58
Katılım Oranı : % 79,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,1649.785
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,4639.314
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,334.671
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,024.339
SAADETMURAT KOZALAK% 3,283.540
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,671.797
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,471.586
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,69744
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,58624
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,55596
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,31332
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21226
HKPDURAK BENK% 0,17180
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,1109
DİĞER% 01
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 88,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 42,232.569
MHPHARUN ŞAHİN% 38,412.337
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 13,41816
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 4,06247
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,7244
BTPMEHMET ÇENBER% 0,5131
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,4427
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,127
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,16
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 99,69
Katılım Oranı : % 71,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,2123.003
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,7121.458
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,236.941
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 10,076.228
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,61997
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,19737
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9555
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67415
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,42261
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,41255
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,38235
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,35220
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34210
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,27165
HKPMEHMET UĞUR% 0,1379
TİPEROL KAL% 0,1167
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 57,4616.448
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 32,819.390
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 3,11891
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,31661
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,14612
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,69198
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,53151
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,37106
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2676
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1748
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0823
DİĞER% 0,0719
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,773.654
MHPİSMET GÖKSU% 24,351.655
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,951.016
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,69387
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4631
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,3826
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2718
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 99,02
Katılım Oranı : % 78,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,6987.508
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,4682.721
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,7220.894
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,339.304
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,164.640
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,563.364
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,791.690
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,491.063
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,42907
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,32682
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,3653
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18392
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18390
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16347
MİLLETAHMET DAĞ% 0,11246
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09195
DİĞER% 0,0480
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 92,90
Katılım Oranı : % 77,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 4614.830
AK PARTİMURAT CEYHAN% 39,0512.587
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,863.823
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,8259
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,56181
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,56179
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,36116
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2890
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2168
DİĞER% 0,1962
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,1135
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,027
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 97,16
Katılım Oranı : % 86,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 52,1420.536
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 42,0416.558
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,86733
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,39549
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,81318
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,48191
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,41163
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,31124
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1973
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1766
HKPKADİR AVCU% 0,1246
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0831

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:03:59. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement