YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.653
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 621.014
Geçerli Oy : 584.552
Katılım Oranı : % 79,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 42,41247.880
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,4195.259
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,2288.947
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,520.477
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,488.628
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,63.484
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,553.223
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,392.302
BTPALİ TÜRK% 0,392.267
DSPAHMET ARSLAN% 0,281.645
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,241.408
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,211.221
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.188
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,191.088
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,12704
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,12688
DPAHMET GEBEL% 0,11644
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09522
TKPEREN LADİKLİ% 0,08491
AB PARTİÖMER KAYA% 0,08479
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,08478
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07409
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,06322
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04246
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,04217
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03194
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02141
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 43,2817.945
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,6816.036
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,42.652
CHPMURAT BOZKURT% 5,612.327
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,591.073
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,56648
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,49205
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,29121
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,29120
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,27110
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,281
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1978
HKPALİ HOROZ% 0,1564
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,9111.071
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,483.583
CHPTURAN TEKATLI% 15,643.402
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,412.700
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,25489
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,04226
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,62134
BTPAHMET KAR% 0,4598
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,244
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,315.043
MHPHASAN ONARAN% 33,24.487
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 24,093.255
CHPAHMET TEKEL% 4,43599
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3243
BTPDERYA KAZANCI% 0,2939
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2433
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,1216
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,1650.004
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,4639.500
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,334.687
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,024.359
SAADETMURAT KOZALAK% 3,283.556
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,671.805
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,461.587
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,7756
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,58627
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,55598
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,31334
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21226
HKPDURAK BENK% 0,17182
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,1111
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 40,842.734
MHPHARUN ŞAHİN% 37,772.528
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 15,421.032
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 3,9261
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,8255
BTPMEHMET ÇENBER% 0,6141
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,427
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,139
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,117
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,1723.083
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,7521.578
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,226.970
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 10,046.234
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,61999
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,19741
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9562
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67417
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,42261
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,41256
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,38237
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,36221
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34210
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,3186
HKPMEHMET UĞUR% 0,1380
TİPEROL KAL% 0,1169
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 57,3316.390
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 32,779.369
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 3,21916
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,38681
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,14611
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,71204
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,55156
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,39112
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2777
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1749
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0823
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,773.654
MHPİSMET GÖKSU% 24,351.655
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,951.016
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,69387
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4631
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,3826
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2718
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,7488.466
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,4583.510
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,7221.108
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,319.367
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,164.680
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,563.396
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,781.698
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,491.061
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,42921
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,32697
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,32693
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18391
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18391
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16349
MİLLETAHMET DAĞ% 0,12249
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09191
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,4415.990
AK PARTİMURAT CEYHAN% 40,2814.173
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,514.051
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,84294
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,52183
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,43151
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,35124
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2794
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2277
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,1138
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,0312
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 52,2321.128
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,9716.980
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,84745
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,39564
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,79318
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,49196
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,41167
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,32131
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1874
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1873
HKPKADİR AVCU% 0,1248
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0831

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı
    15:17 Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı

    Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

  • Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi
    15:16 Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi

    Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.

  • İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü
    15:14 İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü

    İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

  • Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu
    15:13 Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu

    Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

  • Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi
    15:13 Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi

    Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

  • Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu
    15:12 Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu

    Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.

  • Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü
    15:11 Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.

  • Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor
    15:10 Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor

    Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:18:05. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement