KAHRAMANMARAŞ SON

Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor

Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.