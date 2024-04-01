KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|2.653
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|621.014
|Geçerli Oy
|:
|584.552
|Katılım Oranı
|:
|% 79,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 42,41
|247.880
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 33,4
|195.259
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 15,22
|88.947
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,5
|20.477
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,48
|8.628
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,6
|3.484
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,55
|3.223
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,39
|2.302
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,39
|2.267
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,28
|1.645
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,24
|1.408
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,21
|1.221
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,2
|1.188
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,19
|1.088
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,12
|704
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,12
|688
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,11
|644
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,09
|522
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|491
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,08
|479
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,08
|478
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,07
|409
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,06
|322
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,04
|246
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|217
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,03
|194
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,02
|141
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 43,28
|17.945
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 38,68
|16.036
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 6,4
|2.652
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 5,61
|2.327
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,59
|1.073
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,56
|648
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,49
|205
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,29
|121
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,29
|120
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,27
|110
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,2
|81
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,19
|78
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,15
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 50,91
|11.071
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 16,48
|3.583
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 15,64
|3.402
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 12,41
|2.700
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 2,25
|489
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 1,04
|226
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,62
|134
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,45
|98
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,2
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 37,31
|5.043
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 33,2
|4.487
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 24,09
|3.255
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 4,43
|599
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,32
|43
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,29
|39
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,24
|33
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,12
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 46,16
|50.004
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 36,46
|39.500
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,33
|4.687
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,02
|4.359
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 3,28
|3.556
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,67
|1.805
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,46
|1.587
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,7
|756
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,58
|627
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,55
|598
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,31
|334
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,21
|226
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,17
|182
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,1
|111
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 40,84
|2.734
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 37,77
|2.528
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 15,42
|1.032
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 3,9
|261
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,82
|55
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,61
|41
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,4
|27
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,13
|9
|HÜDA PAR
|İLYAS KAÇAR
|% 0,11
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 37,17
|23.083
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 34,75
|21.578
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 11,22
|6.970
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 10,04
|6.234
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,61
|999
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,19
|741
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,9
|562
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,67
|417
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,42
|261
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,41
|256
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,38
|237
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,36
|221
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,34
|210
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,3
|186
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,13
|80
|TİP
|EROL KAL
|% 0,11
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 57,33
|16.390
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 32,77
|9.369
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 3,21
|916
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,38
|681
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2,14
|611
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,71
|204
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,55
|156
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,39
|112
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,27
|77
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,17
|49
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,08
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 53,77
|3.654
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 24,35
|1.655
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 14,95
|1.016
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 5,69
|387
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,46
|31
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,38
|26
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,27
|18
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,74
|88.466
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 38,45
|83.510
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 9,72
|21.108
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,31
|9.367
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,16
|4.680
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,56
|3.396
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,78
|1.698
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,49
|1.061
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,42
|921
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,32
|697
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,32
|693
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,18
|391
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,18
|391
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,16
|349
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,12
|249
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|191
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 45,44
|15.990
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 40,28
|14.173
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 11,51
|4.051
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,84
|294
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,52
|183
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,43
|151
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,35
|124
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,27
|94
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,22
|77
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,11
|38
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,03
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 52,23
|21.128
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 41,97
|16.980
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,84
|745
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,39
|564
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,79
|318
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,49
|196
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,41
|167
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,32
|131
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,18
|74
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,18
|73
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,12
|48
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,08
|31
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
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