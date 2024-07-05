Kahramanmaraş\'taki Deprem Öncesi Yatak Kapasitesine 2024 Sonunda Ulaşacağız

Güncel

'KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM ÖNCESİ YATAK KAPASİTESİNE 2024 SONUNDA ULAŞACAĞIZ'

Sağlık Bakanı olduktan sonra ilk saha ziyaretini Kahramanmaraş'a yapan Bakan Kemal Memişoğlu, valilikte Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından inşaatı devam eden acil durum hastanesini ziyaret etti. İnşaattaki son durum hakkında bilgiler alan Memişoğlu daha sonra Türkoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Fırat Görgel'i ziyaret eden Bakan Kemal Memişoğlu, şehirdeki, inceleme ve temaslarını Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlıkçılarla yaptığı toplantı ile tamamlandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kemal Memişoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde çok büyük yıkımlar yaşandığını ve ziyaretleri sırasında birçok yapının yeniden yapılma aşamasında olduğunu gördüğünü söyledi. Bunların içerisinde sağlık binalarının da olduğunu kaydeden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Maraş'ta özellikle deprem öncesindeki sağlık sunumundaki yatak kapasitemize Allah nasip ederse 2024 sonu itibariyle ulaşacağız. Aktif olarak inşaat süreçleri devam eden 5 hastanemiz var. Bu hastanelerimizin inşaatlarını inşallah 2024 sonu itibariyle insanlarımızın hizmetine başlayacak şekilde yürütüyoruz. Bazı eksiklikler, bazı gecikmeler olsa da bugün baktığımız zaman büyük bir hız kazandıklarını ve artık özellikle yeni fizik yapılarıyla 2024 itibariyle sağlık sistemimizin insanlarımızın hizmetine gireceğini özellikle söylemek istiyorum. Esasında özellikle sağlık çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve fiziki altyapısı çok da mümkün olmadığı yerlerde şu anda sağlık hizmetlerini eksiksiz yürütüyorlar. Huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. Ancak çok daha iyi fiziki şartlarda modern yapılarla artık Maraş'ta sağlık hizmetleri inşallah 2024 sonu itibariyle sürdürülür hale gelecek."

'1600 YATAKLI YENİ BİR ŞEHİR HASTANESİ YAPILACAK'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'a yeni sağlık yatırımlarının da olacağını belirterek, "Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalimiz' dediği şehir hastanesiyle ilgili artık süreç ihale aşamasına gelmiş, bundan sonraki aşamada da yapım sürecine başlayacağız. Çok değerli bakanım, çok değerli milletvekillerimin büyük katkılarıyla yatırım programından çıkıp, projesi bitirilmiş, artık inşaat aşamasına, ihale aşamasına gelen bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir şehir hastanesi, 1600 yatak diye öngörüyoruz. İhalesini de yapma aşamasına geldiğimiz zaman bunun ayrıntısını göreceksiniz. Şehir hastaneleri her türlü sağlık hizmetini içinde barındırabilen yapılardır. Yani bir hastanın başka yere gitme ihtiyacı duymayacağı her türlü hastalığı tedavi edebilecek sağlık tesisleridir. O nedenle bunda şu var, şu yok değil onu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

'SAĞLIKTA TEKNOLOJİSİNİ, BİLGİSİNİ VE BİLİMİNİ ÜRETEN OLMAK İSTİYORUZ'

Yakın zamanda peş peşe yaşanan pandemi ve depremlerle birlikte son 20 yılda yapılan sağlık yatırımları ve sistemlerinin ne kadar başarılı olduğunun herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Biz sadece bundan sonra sağlık hizmetini dünyanın en iyi sunanı değil, teknolojisini üreteni, bilgisini ve bilimini üreteni de olmak istiyoruz. Onun için bu konularda daha çok çalışacağız, daha iyisini yapacağız. Bunun yanında özellikle temel sağlık ve koruyucu sağlık dediğimiz birinci basamak ve aile hekimliklerini daha güçlendireceğiz. O nedenle ben bu konuda gelecekte de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Niyetimiz iyi. Sonucun da iyi olacağına eminiz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın açıklamasının ardından Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,