Kahramanmaraş\'a UNESCO\'dan Edebiyat Şehri Ünvanı

Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanına sahip ilk kenti olan Kahramanmaraş ile ilgili Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi Türk edebiyatına yön veren önemli isimleri yetiştiren Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinin yanı sıra şehrin kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra basın temsilcileri, akademisyenler, kültür-sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

"Burada tescillenen şey sadece bir marka değildir"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ın edebiyat, sanat ve kültür alanındaki önemine dikkati çekerek, "Kahramanmaraşlılık nüfus kağıdıyla ölçülmez. Kahramanmaraşlılık bir ruhtur, bir hissiyattır." dedi.

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'de kazandığı kahramanlık madalyasının çok büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Yayman, şehrin aynı zamanda edebiyat, kültür, sanat, gastronomi, hikayeler, yazarlar, şairler ve şiirler şehri olduğunu belirtti.

Hatay'ın bir evladı olarak Kahramanmaraş ile yalnızca komşu şehir olmadıklarını, komşu ruhu da temsil ettiklerini dile getiren Yayman, "Biz deprem bölgesinin insanlarıyız. Deprem bölgesinde yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Hepsinin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biz inanıyoruz ki onlar deprem şehitleridir." diye konuştu.

Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ın aldığı ödülün deprem bölgesinin hissiyatına tercüman olduğunu söyleyerek, "Güzel şehrimiz Kahramanmaraş'ın bu ödülü alması sadece Kahramanmaraş'ın, sadece deprem bölgesinin değil, tüm Türkiye'nin gururu, onuru olduğu için tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Bugün yalnızca bir şehrin değil, hikayesi olan bir şehrin konuşulduğunu ifade eden Yayman, "Kültürü, sanatı konuşuyoruz ve UNESCO tarafından yaratıcı şehirler arasına alınmasını çok önemli buluyoruz. Burada tescillenen şey sadece bir marka değildir. Aynı zamanda nesiller boyu oluşmuş bir kültürün tescillenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, bunun bir edebiyat geleneğinin, düşünce birikiminin ve medeniyet tasavvurunun takdir edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Dolayısıyla Kahramanmaraş'ı bir şehir olarak görmek mümkündür. Ama Kahramanmaraş bir ruhu, biraz önce ardımızda sıralanan söz ustalarını Yedi Güzel Adam'ı temsil eder." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş açık bir müzedir"

Kahramanmaraş'ın edebiyat yönüne dikkati çeken Hüseyin Yayman, "Kahramanmaraş açık bir müzedir. Kahramanmaraş güzelliğin taşlara işlendiği, mozaiklerde temsil edildiği bir edebiyat şehridir. Dolayısıyla Kahramanmaraş anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Kitap fuarlarının Kahramanmaraş'a çok yakıştığını dile getiren Yayman, kentin önemli şair ve yazarları yetiştirdiğini söyleyerek, "Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mahsuni Şerif, Abdurrahim Karakoç ve ismini sayamadığımız çok sayıda şairin, yazarın eserleri aslında hepimizin ruh köklerine yolculuğu ifade eder." şeklinde konuştu.

Bu isimlerin yalnızca eser ve kitap üretmediğini aktaran Yayman, "Bir ruhu, düşünceyi, sözü, hikayeyi büyütmüş, yeniden inşa etmişlerdir. İşte burada yeni bir dil oluşmuştur ve yeni bir hikayenin başlangıcı oluşmuştur." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinen Yayman, "Türkiye'yi Yüzyılı'nı daha ileri götürmek için edebiyat, sanat, kültür, şairler ve şiirlerden daha iyi bir yöntem olamaz. Çünkü Türkiye'nin, Kahramanmaraş'ın sözü var. Çünkü yerli, milli sözlere hepimizin çok daha fazla ihtiyacı olan bir dönemdeyiz." ifadelerine yer verdi.

"Bu şehirde söz, fikir ve her şeyden önemlisi ruh vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de Kahramanmaraş'ın tanıtım programında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün burada bir medeniyet iklimini, kültür havzasını, ilham geleneğini ve bir fikir mektebini konuşuyoruz" dedi.

Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve 10 yaşından 18 yaşına kadar bu şehirde yaşadığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Orada şekillenmiş ve ondan sonraki hayatını orada elde ettiği değerler üzerinde bina etmiş bir kardeşinizim. Bu şehrin bana kazandırdığı ahlakı, duruşu, medeniyet tasavvurunu ve insan merkezli bakışı hayatım boyunca taşımaya devam ettim. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, bu toprakların mayasını, ruhunu, bize yüklediği sorumluluğu temsil etmeye devam ediyorum."

Demir, UNESCO'nun Kahramanmaraş'ı edebiyat şehri olarak tescillemesinin sadece bir ünvan olmadığına işaret ederek, "Büyük birikimin, güçlü hafızanın, köklü kültürün mirasının dünya tarafından tescillenmesidir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olma yolunda çok daha güçlü adımlar atacaktır. Çünkü bu şehirde söz, fikir ve her şeyden önemlisi ruh vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın 14 bin 500 kilometrekarelik yüz ölçümünün her bir metrekaresinin ayrı bir değer olduğunun altını çizerek, "Edebiyat alanında da ne kadar isim sıralasak azdır. Kahramanmaraşlı, Kahramanmaraş'ta doğmuş evlatlarının dışında, İbrahim Sadri kardeşimiz gibi, üstatların şiirlerini güzel okuyanlar olabilir ama gerçekten bu alanda ün ve nam sahibi olmak için biraz da espriyle karışık söyleyelim Maraş'ta yaşamak yetmez Maraşlı olmak, Maraş'ta doğmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, UNESCO'nun Türkiye'deki temsilcilerine teşekkür ederek, Kahramanmaraş'ın tescilli bir edebiyat şehri olarak hızla yola devam edeceğini söyledi.

"Dergilerimiz, canlı bir kültür, sanat ortamının oluşmasına öncülük ediyor"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Kahramanmaraş'ı uzun zamandır 'Türkiye'nin edebiyat şehri' olarak kabul ettiklerini aktararak, "Kahramanmaraş bu üyelikle 'dünya edebiyat şehri' ünvanını da kazanmış oldu. Bugün burada hem bu sevincimizi paylaşmak hem de Sümbülzade Vehbi'den Nadir Baba'ya, Aşık Yener'den Aşık Mahsuni Şerif'e, Necip Fazıl Kısakürek'ten Nuri Pakdil'e, Cahit Zarifoğlu'ndan Abdurrahim Karakoç'a, Tahsin Yücel'den Mevlana İdris Zengin'e… İsimlerini sayamadığımız daha birçok söz ustamızın biriktirdiği büyük anlatıyı yarınlara taşımak için bir aradayız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta ayrı ayrı destek verdikleri sayıları onu aşan kültür, sanat ve edebiyat dergilerinin olduğuna işaret eden Görgel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dergilerimiz şehrimizde son derece canlı bir kültür, sanat ve edebiyat ortamının oluşmasına öncülük ediyor. Diğer yandan bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz, 'Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerimiz' bir hafta boyunca hem şehrimizde bir edebiyat iklimi oluşturuyor hem de Kahramanmaraş'ın edebi merkez olarak kabul edilmesinde kilit rol oynuyor. Kitap fuarımız da 11 yaşında ve her geçen yıl katılımcı rekoru kırmaya devam ediyor. Geçen yıl fuarımızı dört yüz bin misafirimiz ziyaret etmişti. Bu yılki hedefimiz, komşu şehirlerden kitapseverlerin de katılımıyla bu sayıyı çok daha yukarılara çıkarmak. Özellikle gençlerimizi edebiyat alanında daha nitelikli hale getirmek için, hayata geçirdiğimiz yazarlık, editörlük ve çeviri atölyelerimiz kesintisiz devam ediyor. Şehirde irili ufaklı 30 kütüphanemiz var. Depremde bazıları hasar gördü ama şükürler olsun ki en kısa zamanda tamamını, yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunduk."

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin restorasyonunun hızla ilerlediğini aktaran Görgel, "Tamamlandığında Kahramanmaraş'ımızın en önemli şiir kütüphanesi ve kültürel mekanlarından biri olacak. Biz şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde, özellikle tarihi bölgelerimizin dönüşümünde edebiyatı, kültürü ve sanatı yapılanmamızın merkezine yerleştiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Dünya edebiyat şehri kimliğimize yakışacak şekilde yeni müze, kütüphane ve kültür merkezi projelerimizi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla işbirliği içerisinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Edebiyat ve sanat sokakları, yeni nesil kültürel mekanlar, genç kültür alanları ve endüstriyel gelişim merkezleri planlıyoruz." dedi.

UNESCO Milli Komisyon adına Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin de konuştuğu programda ayrıca sanatçı Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar, Kahramanmaraşlı şairlerin sözlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.