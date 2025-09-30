Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış - Son Dakika
Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış

Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış
30.09.2025 11:30
Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış
Antalya'nın Kaleiçi bölgesindeki bir butik otelde yaşanan yangında, acil çıkış olmaması ve yangın merdiveni ile alarmın bulunmaması nedeniyle 2 turist yaşamını yitirdi. Yangının nedeni ve sorumlular hakkında yasal süreç başlatıldı.

Antalya tarihi Kaleiçi'nde 2 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı butik otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunda; katları birbirine bağlayan ahşap merdivenin tamamen yandığı, acil çıkış olmaması nedeniyle 2'nci katta konaklayan 2 turistin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki 3 katlı butik otelde, 22 Temmuz 2023'te saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında Lübnan vatandaşı Vivianne Saad (53) ile Dory Mhanna (52) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuksuz sanıklar otel sahibi Mehmet A., otelin sorumlu müdürü Ali A. ile iş güvenliği uzmanı Hasan A.'nın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış

AHŞAP MERDİVEN YANINCA KAT BAĞLANTISI KESİLDİ

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, birinci ve ikinci katı birbirine bağlayan merdivenin ahşap olması nedeniyle yanarak kullanılamayacak şekilde yıkıldığı, başka herhangi bir acil çıkış ya da çıkış olmaması nedeniyle 2 ve 3'üncü kattaki alanların birinci kat ile kaçış irtibatının kesildiği, bu nedenle binanın 2'nci katında dış cephe penceresi bulunmayan 615 numaralı odada konaklayan Dory Mhanna ve Vivianne Saad'ın tahliye olamayıp, banyo bölümünde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış
Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış

YANGIN MERDİVENİ VE YANGIN ALARMI YOK

Raporda ayrıca birinci katta 613 numaralı odanın klimasındaki kısa devre nedeniyle başladığı belirlenen yangının üst katlara yayıldığı, ölen çiftin odasının kaçış alanlarını kapattığı belirtildi. Otelde zemini üst kata bağlayan ahşap merdivenin diğer ahşap merdivenlerden farklı olarak beton ve taş yapıyla destekli olduğu, yangın sırasında ve sonrasında kullanılabildiği ancak birinci katı 2'nci kata, 2'nci katı çatı katına bağlayan merdivenlerin sadece ahşap ve vernikli olmasından kaynaklı hızla yandığı, otelde yangın merdiveni ve yangın alarmının da olmadığı kaydedildi.

Tutuksuz 3 sanığın yargılamasına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış - Son Dakika

SON DAKİKA: Butik oteldeki yangında ölen 2 kişi, katları bağlayan ahşap merdiven yanınca dışarı çıkamamış - Son Dakika
