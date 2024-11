Kanada Medyasından OpenAI'ye Dava

Güncel

OTTAWA, 30 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın önde gelen haber kuruluşları ChatGPT yaratıcısı OpenAI'ye karşı yasal işlem başlattı.

Aralarında Toronto Star, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press ve CBC/Radio-Canada'nın da bulunduğu grup cuma günü yaptığı açıklamada, OpenAI'nin ChatGPT gibi ürünleri geliştirmeye yardımcı olmak için Kanada medyasından büyük miktarda içerik toplayarak telif hakları ile çevrimiçi kullanım koşullarını düzenli olarak ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, "OpenAI, izin almadan ya da içerik sahiplerine tazminat ödemeden içeriklerden yararlanıp kar elde ediyor" denildi.

Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nde cuma günü açılan davada, OpenAI'den cezai tazminat ve şirketin kuruluşların haber makalelerini kullanarak elde ettiği karın ödenmesi istendi.

Ayrıca OpenAI'nin söz konusu kuruluşların haberlerini gelecekte kullanmasını yasaklayan tedbir kararı alınması da talep edildi.