Kaptan, 40 Saat Akıntıya Karşı Yüzdü
Kaptan, 40 Saat Akıntıya Karşı Yüzdü

Kaptan, 40 Saat Akıntıya Karşı Yüzdü
11.08.2025 11:29
Kaptan Ata, batan tekneden sonra 40 saat yüzerek kurtarıldı; arkadaşları geri döndü.

Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle 29 Temmuz'da batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, hayatta kalmak için yaklaşık 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzdüğünü ve bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını söyledi.

Tayland'a doğru seyrederken fırtınaya yakalanıp alabora olan teknenin kaptanı Ata, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ata, 14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya'nın kuzeyindeki Thursday Adası'ndan 28 Nisan'da denize açıldıklarını belirterek, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası'nda Tayland'a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Kaptan Ata, seyahate arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol'un da farklı zamanlarda katıldığını belirtti.

Olay günü, 28 Temmuz akşamı 18.00-19.00 saatleri arasında Tioman Adası'ndan ayrıldıklarını dile getiren Ata, "Ayrıldığımızda rüzgar hızı 15-20 deniz miliydi, önümüzdeki 24 saat içinde 20-25 mile çıkması bekleniyordu. Hava raporunu bir haftalık almıştım ve hatta raporu batan teknedeki telefona kaydetmiştim." dedi.

Teknenin bir gün sonra Terengganu açıklarında gece yarısı ani bir fırtınaya yakalandığını anlatan Ata, "Maalesef teknenin alabora olmasını engelleyemedim ve battık. Batış çok ani ve hızlı gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

Fırtınada rüzgarın etkisini azaltmak için yelken halatlarını boşaltmaya çalıştığını, ancak teknenin aniden su almaya başladığını belirten Ata, "Ani bir şekilde battık. Hazırlık yapmaya bile fırsatım olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Son anda cankurtaran salını açmaya çalıştığını ancak teknenin hızla suya gömüldüğünü anlatan Ata, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"En son Eser'i teknenin içinde gördüm. Şok halinde, hareketsiz şekilde bana bakıyordu. 'Batıyoruz' dediğim halde çıkmadı. 'Batıyoruz' dedikten sonra Ateş'in atladığını hatırlıyorum. Tekne tamamen battı ve ben de sulara gömülmeye başladım. Cankurtaran salını sökmeye uzandım ama tekne battığı için beni de çekiyordu. Ondan sonra ben de atladım. En son hatırladığım, Eser'in içeride kaldığı ve çıkmadığıydı. Tekne hızlıca suya gömüldü."

"Suya düştüğümüzde hiçbir yara almadık"

Gece yarısı suyun üzerinde kaldıkları ilk saatleri, "Suya düştüğümüzde hiçbir yara almadık diye düşünüyorum. Allah'a şükürler olsun." diyen Ata, şiddetli akıntı ve dalgalara rağmen sabaha kadar yüzdüklerini söyledi.

Fırtınanın birkaç saat içinde durduğunu ancak akıntının devam ettiğini belirten Ata, "Muhtemel gördüğümüz havadaki o aydınlığa doğru yüzüyorduk." dedi.

Ata, zaman zaman balıkçı teknesi ışıkları da gördüklerini, ancak akıntı nedeniyle kıyıya yaklaşmanın çok zor olduğunu ifade etti.

"20-25 saat yüzme sonrası Ateş kurtuldu"

Ata, sabah saatlerinde bir yolcu gemisinin yakınlarından geçtiğini ancak kendilerini fark etmediğini söyledi.

Akşam saatlerinde ise arkadaşı Ateş'in bir balıkçı teknesine ulaşarak kurtulduğunu öğrendiğini aktaran Ata, "(Ateş) 20-25 belki 30 saat yüzme sonrası bir şekilde balıkçıların marifetiyle kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Ata, kendisinin ise iki gün boyunca farklı yönlere yüzmeye çalıştığını, balıkçı ışıklarını hedeflediğini ancak ulaşamadığını belirterek, "Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu. Hiç karaya doğru bir akıntı yoktu. Bölgenin hakim akıntıları. Ben başarılı olamadım." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 40 saat yüzdü, balıkçı teknesi kurtardı

Olaydan yaklaşık 40 saat geçmesinin ardından üçüncü gün öğleden sonra Tayland'ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarıldığını kaydeden Ata, kurtarıldıktan sonra Terengganu'ya ve buradan da deniz polisi tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Hastanede Ateş ile buluştuğunu dile getiren Ata, "Hastaneye geldiğimde Ateş de orada yatıyordu. Onu gördüğüme sevindim. Eser'den haber yoktu." ifadelerini kullandı.

Ata, hayatta kaldığı için şükrettiğini belirterek, Malezya yetkililerine, Terengganu Hastanesi'ne ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Malezya'da kazanın ardından 14 günlük soruşturma sürecinde tutulduklarını belirten Ata, "Dönmeden evvel en kısa sürede arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katılmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya hazırım, devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

