Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir- Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal altgeçidinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla altgeçidin Eskişehir- Bursa istikametinde 3 şeritli yolun bir şeridi (çalışmaya göre 2 şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım, Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde refüjde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Trabzon Rize yolunun 5. kilometresindeki araç alt geçidinde drenaj sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmit- Sakarya yolunun 4-5. kilometrelerinde (Köseköy Tüneli mevkisi) yaya üst geçit demonte, Antalya- Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.