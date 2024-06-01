Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltılıyor, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Manisa- İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması sebebiyle İzmir istikameti Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay süreyle trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşaklarındaki O-4/23 Km: 16+400 - Km: 17+900 arası Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu nedenle trafik akışı diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak, 1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti açık olacak.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yılankale ile Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı, Adana istikametinde iki yönlü olarak kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Polatlı-Yunak yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Polatlı şehir geçişi) üstyapı yapım onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde, çalışma yapılan kesimlerde trafik karşı yöne aktarılarak iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürüyor.

Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Sivas- Ulaş yolunun 3-5. kilometrelerinde (TCDD'ye ait) duvar çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.