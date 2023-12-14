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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan bölümler bulunmaktadır. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
14.12.2023 - 08:29,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, sonra İstanbul yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşaklarının 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 6-7. kilometrelerinde Türkiye Elektrik İletişim AŞ tarafından enerji nakil hattı havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, saat 17.00'ye kadar kısa süreli aralıklarla ve kontrollü trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 18. kilometresindeki Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidi'nde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya- Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Alanya gidiş istikameti 22 Aralık'a kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan devam edecek.

Düzce- Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde beton hendek çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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