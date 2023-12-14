Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, sonra İstanbul yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşaklarının 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 6-7. kilometrelerinde Türkiye Elektrik İletişim AŞ tarafından enerji nakil hattı havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, saat 17.00'ye kadar kısa süreli aralıklarla ve kontrollü trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 18. kilometresindeki Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidi'nde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya- Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Alanya gidiş istikameti 22 Aralık'a kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan devam edecek.

Düzce- Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde beton hendek çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.