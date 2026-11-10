Karabat, Spor Toto\'nun 40,7 milyar liralık reklam havuzuna kural istedi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Spor Toto'nun 40,7 milyar liralık reklam havuzunun dağıtımının kurallara ve performans kriterlerine bağlanmasını istedi. Karabat, kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) isim hakkı payının 2012'de yüzde 5,2 iken bugün binde 5'e gerilediğini belirterek, "Bu alanın yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, öğrenci yurtlarının güvenliğini gündeme taşıdı. Komisyonda Sayıştay raporunu gösteren Özlale, raporda inşaatı tamamlanmamış bir binanın da yer aldığını söyledi. İskanı ve yangın raporu bulunmayan yurt binalarına dikkati çeken Özlale, "Bugün iskanı ve yangın raporu olmayan kaç yurtta kaç öğrencimiz kalıyor?" diye sordu.