KARAMAN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|374
|Toplam Seçmen
|:
|121.543
|Açılan Sandık
|:
|374
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|95.568
|Geçerli Oy
|:
|91.574
|Katılım Oranı
|:
|% 78,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 49,14
|45.003
|AK PARTİ
|MEVLÜT AKGÜN
|% 24,05
|22.023
|CHP
|RECEP SERTÇELİK
|% 18,02
|16.502
|YENİDEN REFAH
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|% 3,86
|3.530
|SAADET
|MEHMET KARAKAŞ
|% 1,29
|1.183
|ZAFER PARTİSİ
|METİN İÇEL
|% 1,22
|1.113
|İYİ PARTİ
|NİHAL TÜMENE
|% 1,11
|1.019
|MİLLET
|SALİH MISRAL
|% 0,33
|301
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,24
|224
|DEM PARTİ
|ZOZAN EFETÜRK
|% 0,18
|164
|DEVA PARTİSİ
|MÜSLÜM DOĞAN
|% 0,16
|143
|HÜDA PAR
|YUNUS YILMAZ
|% 0,11
|101
|TKP
|MUSTAFA BAŞ
|% 0,08
|69
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT YILDIZ
|% 0,07
|67
|HKP
|AHMET OKUR
|% 0,05
|44
|DSP
|SİBEL İMAMOĞLU
|% 0,04
|40
|HAK-PAR
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|% 0,03
|29
|TKH
|KEMAL GÜRBÜZ
|% 0,02
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 37,34
|599
|CHP
|MEHMET NURİ ÖZKAN
|% 35,66
|572
|AK PARTİ
|AVNİ GÜMÜŞALAN
|% 24,81
|398
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ
|% 1,5
|24
|DSP
|HANİFE GÜZELER BAŞKAYA
|% 0,19
|3
|İYİ PARTİ
|MUZAFFER GÜL
|% 0,13
|2
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERAFETTİN ŞAHİN
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|YUNUS EMRE YASAK
|% 0,12
|2
|MİLLET
|İBRAHİM KORKMAZ
|% 0,06
|1
|SAADET
|RECEP ŞAHİN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLKADİR ATEŞ
|% 52,55
|597
|MHP
|GÜRANİ BULUT
|% 45,07
|512
|CHP
|MEHMET DURAN
|% 1,32
|15
|MİLLET
|KUDRET ÖZDEMİR
|% 0,35
|4
|YENİDEN REFAH
|MUSA KAPUSIZ
|% 0,18
|2
|SAADET
|MUHAMMET DURAN
|% 0,17
|2
|İYİ PARTİ
|SULTAN PINARLI
|% 0,09
|1
|ZAFER PARTİSİ
|YASİN ALPER KAYMAKCI
|% 0,09
|1
|BTP
|AYŞE GÜNDOĞDU
|% 0,09
|1
|DİĞER
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA BOZCU
|% 55,49
|3.555
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAYIR
|% 24,11
|1.545
|MHP
|SOYDAN EVCİ
|% 17,03
|1.091
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 1,01
|65
|İYİ PARTİ
|İZZET BATTIR
|% 0,79
|51
|BAĞIMSIZ
|SABRİ TAŞPINAR
|% 0,5
|32
|SAADET
|HASAN UYSAL
|% 0,3
|19
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH BAŞAR
|% 0,25
|16
|BTP
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,22
|14
|HÜDA PAR
|İSMAİL TUNÇ
|% 0,2
|13
|HKP
|YAŞAR BAYINDIR
|% 0,05
|3
|MİLLET
|CEVDET YILDIZ
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|DURMUŞ DEMİR
|% 31,97
|638
|MHP
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|% 31,01
|619
|CHP
|HASİBE KOÇAK
|% 16,48
|329
|İYİ PARTİ
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 13,53
|270
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GÜR
|% 5,11
|102
|SAADET
|ERKAN ATEŞ
|% 1,25
|25
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ESER
|% 0,4
|8
|BTP
|MUSTAFA KURNAZ
|% 0,1
|2
|MİLLET
|ABDULLAH NACIR
|% 0,1
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZARAS
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 37,09
|1.363
|BAĞIMSIZ
|HAYRİ SAMUR
|% 27,56
|1.013
|MHP
|MEHMET İLGÜN
|% 25,88
|951
|YENİDEN REFAH
|AHMET DOĞAN
|% 3,59
|132
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 2,37
|87
|BAĞIMSIZ
|YADİGAR ARAS YAŞAR
|% 1,96
|72
|MİLLET
|İSMAİL ŞAHİN
|% 0,41
|15
|BTP
|CEMAL KAPLAN
|% 0,35
|13
|SAADET
|MUSTAFA ACARERLİ
|% 0,33
|12
|İYİ PARTİ
|ZEKAİ AKYÜZ
|% 0,22
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET DURMUŞ
|% 0,13
|5
|HKP
|NEBİ AKINCI
|% 0,11
|4
Son Dakika › Güncel › KARAMAN SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?