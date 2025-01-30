Kars\'ta eksi 18 derecede \'Kış Tatbikatı-2025\'

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2025', Kars'ta sıfırın altında 18 derecede zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor.

TSK'nın planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2025', 20 Ocak'ta, 3'üncü Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'taki 'Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda başladı. Planlı, birleşik ve müşterek fiili atışlı 'Kış Tatbikatı-2025', 7 Şubat'ta sona erecek.

Tatbikata Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katıldı. Tatbikatta birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkanı ve kabiliyetini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak atış ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanıyor.

KOMANDOLAR İNDİRİLDİ

Atak helikopterlerinin atışlarının andından genel maksat helikopterleri komandoları tepelere indirdi. İnsansız hava araçlarıyla keşfi yapıldıktan sonra patlatılan mağaraya giren askerler, arama gerçekleştirdi. Helikopterle halatlı iniş yapan özel kuvvetler, güçlü duvar tekniğini kullanarak yaklaştıkları meskun mahaldeki binalarda arama yaptı. Tatbikatta, Azerbaycan, Bosna, İtalya, Kosova ve Pakistan Silahlı kuvvetlerine ait askerler keskin nişancı atışı yaptı. Tatbikat alanında Yonca Tepe olarak bölgedeki 4-5-6 ve 7 numaralı hedeflere F-16 atışı yapıldı. Topçu birlikleri, bölgedeki hedefleri başarılı atışlarla vurdu. Tatbikatta havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, askerleri yer değiştirme, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikatta özel kuvvetler ve komandolar senaryo gereği sızma faaliyeti icra etti. Senaryo gereği; özel kuvvetler ve komandolar, edindiği istihbaratın ardından düşmanların bulunduğu bir binaya sızma operasyonu gerçekleştirdi. Karla kaplı zeminde ilerleyen askerler, binaya patlayıcı döşeyerek, aldı. Kontrollü olarak patlatılan binayla düşmanın irtibatını kesen komandolar, sızma faaliyetini başarıyla tamamladı. Çalışma, zorlu hava koşullarında askeri kapasitenin test edilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Tatbikatta, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesi hedefleniyor.

'ASKERLERİMİZİN YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ'

Tatbikatla ilgili 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreter tarafından verilen brifingin ardından Türkiye ile birlikte fiili tatbikata katılan ülkelerin silah ve teçhizatı tanıtıldı. Tatbikatı, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler de takip etti. Türk ordusunun gücünü ve kuvvetini gördüklerini ifade eden Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mervesu Ünlükaya (16), "Buraya gelmek çok güzeldi. Bize, '2025 Kış Tatbikatı'nı anlatıyorlar. Bilmediğimiz ve önemli olan bilgileri aktarıyorlar. Türk askerlerimizin soğuk havada neler çektiklerini, yaşadığı zorlukları gördük ve buraya gelmek bizim için hem güzel hem de bir gurur verici bir durum. Askerlerimizin yolunda ilerleyeceğiz inşallah, onlar bize örnek oldular. Çok güzeldi, tekrar gelmeyi istiyorum. Ordumuzun gücünü ve kuvvetini de gördük. Türk olarak çok gururlandık" dedi.