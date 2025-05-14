Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu... Bolu Valisi Aydın: Benim İçin Meslek Yaşamımda Hakikaten Zor Zamanlarımdan Bir Tanesiydi

(TBMM) - Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis araştırma komisyonunda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can'ın "Biri yanıma yaklaştı. 'Vali Bey üzülüyor. Burada ağlama' dedi bana" açıklamasına ilişkin "Telefonumdan vefat listelerine baktım. Birinci listede yoktu, ikinci listede çocuklarının adını gördüm. Anne şok halindeydi, ona söylemek istemedim. Erkek akrabalarını çağırıp onlara söyledim. Duygu hocayla telefonda görüştüğümüzde 'İki evladını kaybeden birine bunu söyleyeceklerini düşünmüyorum. Sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramadım. Acınızı paylaşıyorum' dedim, helalleştik telefonda. Benim için meslek yaşamımda hakikaten zor zamanlarımdan bir tanesiydi" dedi.

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyonun on beşinci toplantısında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sunum yaptı. Aydın'a Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak eşlik etti.

Yangının çıktığı oteller bölgesi ve Bolu merkezine olan uzaklığına ilişkin bilgi veren Vali Aydın, Kartal I, Kartal II ve Grand Kartal otellerinin 1971 yılından günümüze ruhsat ve mevzuata uygunluk için yaptığı başvurular ve aldığı belgelere ilişkin süreçleri komisyona aktardı.

Otelin çatı şirketinin Mazhar Murtezaoğlu'na ait olduğunu belirten Aydın, Murtezaoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Kartal I ve Kartal II otellerini oğlu Harun Murtezaoğlu'na, yangının çıktığı Grand Kartal Oteli'nin ise kızı Emin Murtezaoğlu Ergün ve Halit Ergün'e bıraktığını belirtti. Vali Aydın, 2009'dan yangının çıktığı tarihe kadar otele ek inşaat ruhsatı verilmediğini de ekledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçen hafta komisyona yaptığı sunumda kullandığı otel fotoğrafının Kartal I Otel'e ait olduğunu belirten Aydın, yangın çıkan otelin fotoğrafını komisyona göstererek 1999'da ek inşaat ruhsatıyla otelin yan taraflarının 3 kat artırıldığını, lobinin uzatıldığını ve arka tarafa bir sundurma yapıldığını belirtti. Ancak Vali Aydın'ın sunumunda yer alan fotoğrafın da otelin son halini yansıtmadığı ve 2024 yılında yangın uygunluk belgesi için belediyeye başvurulan ancak itfaiyenin 8 ana eksik tespit etmesinin ardından başvurunun geri çekildiği 70 metrekarelik yapının fotoğrafta yer almadığı tespit edildi. Vali Aydın, bu yapının bağımsız ya da kaçak bir yapı olmadığını, otel binasına bağlı mütemmim cüz olduğunu ve yönetmeliğe göre ruhsata ihtiyaç olmadığını belirtti.

"Sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramadım"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 30 Nisan'da komisyona gelen ve yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can'ın "Biri yanıma yaklaştı. 'Vali Bey üzülüyor. Burada ağlama' dedi bana" açıklamasını hatırlatarak "Bu aile ile sonra iletişime geçildi mi" diye sordu. Vali Aydın da Duygu Can ile açıklamasından sonra konuştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Duygu hocamla konuştuk. O gün biz ekrana yansıtmıştık, Kartal II Otel'e kriz merkezi kurmuştuk. Salona geldiğimde Duygu hocayı gördüm, çok üzüntülüydü. Üzerimde isten çamurdan kötü hale gelmiş kıyafetlerim vardı ve alnımda vali yazmıyor. Birkaç nokta belirlemiştik ailelere bilgi verilmesi için. Duygu hoca bunları geçip bizim yanımıza kadar gelmişti. Gördük, yanına gittim, elimdeydi vefat listeleri. Duygu hocam oradaki listede bulamadı evlatlarını muhtemelen. Telefonumdan vefat listelerine baktım. Birinci listede yoktu, ikinci listede çocuklarının adını gördüm. Anne şok halindeydi ona söylemek istemedim. Erkek akrabalarını çağırıp onlara 'Başınız sağolsun, evlatlarınız şu hastanede, ben hastane başhekimini arıyorum. Lütfen oraya gidin, gerekli işlemler için yardımcı olalım' dedim. Duygu hocayla telefonda görüştüğümüzde '25 yıllık kamu görevlisi olarak benim ya da yanımda çalışanlardan böyle bir şey olmadı. Başkalarını kıracak tarzda böyle bir ifade kullandıklarını düşünmüyorum. İki evladını kaybeden birine bunu söyleyeceklerini düşünmüyorum. Sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramadım. Acınızı paylaşıyorum' dedim, helalleştik telefonda. 3 aylık valiyim böyle bir hadiseyle karşılaştım. Benim için meslek yaşamımda hakikaten zor zamanlarımdan bir tanesiydi."

"İlgili kişinin bir kastı yoktu, yardımcı olmak maksadıyla yaptı"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de yangının sonrasında cenaze teşhisi için getirilen ve bir gıda firmasına ait olan soğuk hava depolu TIR'ının Bolu Valiliği'ne mi Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne mi ait olduğunu sorması üzerine Vali Aydın, şöyle konuştu:

"Bu haber yayınlanınca Sayın Bakanlarımızla beraberdik. Her ilde il riski azaltma projesi vardır. Defin çalışma grubu da belediyeye bağlıdır. Şirketin sahibini aradım, 'Sizi kim aradı' diye sordum. Genel Müdürlerini aramışlar, öğrendi ve telefon numarasını iletti. Ben aradığımda karşımdaki kişi telefonu 'Sayın Valim' diye açtı. 'Belediye Afet İşleri Müdürü'yüm' dedi, 'Siz mi aradınız bu şirketi, ne için böyle bir ihtiyaç hasıl oldu' dedim. Bence adam görevini yaptı çünkü morg kapasiteleri belliydi hastanelerde. 'Kayıpların çok olacağını öngörerek destek çalışma grubumuzdan oluduğu için o firmayı çağırdım' dedi. Orası sadece kimlik tespiti için kullanıldı. İlgili kişinin bir kastı yoktu bana sorarsanız, yardımcı olmak maksadıyla yaptı."