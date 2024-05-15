Kastamonu'da Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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Kastamonu'da Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Kastamonu\'da Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25 ilin katılımıyla Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, program hakkında bilgiler verilecek ve katılımcıların soruları yanıtlanacak. Program, 2021-2027 dönemi için 52 milyon Avro kaynağın kullanımına sunulacak ve proje başvuruları 28 Haziran 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

15.05.2024 12:20
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Kastamonu'da 25 ilin katılımı ile Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına dahil şehirlerden olan Kastamonu'da, programın ulusal otoritesi Avrupa Birliği Başkanlığı işbirliğinde 16 Mayıs tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Toplantının KUZKA Konferans Salonu'nda yarın yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya, programa dahil olan 25 ilin merkezi yönetimin yerel teşkilatları, yerel yönetimler, kamu hukukuna tabii kuruluşlar, eğitim ve araştırma kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri doğrudan katılabilecekler. Toplantıda, 'Sınır Ötesi İşbirliği Programları-Interreg', 'Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı', Karadeniz Havzası Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Kuralları, Ortaklık Kurulması ve Hibe Başvuru Paketi ve Proje Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar'ı içeren 5 başlık altında gerçekleştirilecek oturumlarla katılımcılara program hakkında bilgiler verilecek. Toplantı sonunda ise katılımcıların programa ilişkin değerlendirme ve soruları alınacak. "

Programın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayacağı aktarılan açıklamada, "Programın 2021-2027 dönemi II. proje teklif çağrısı 29 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Program kapsamında eş finansman dahil olmak üzere toplamda 52 milyon Avro tutarında kaynak, ülkemiz ve havzadaki diğer program ülkelerinden uygun kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. Program alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, 28 Haziran 2024 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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