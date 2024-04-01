KASTAMONU SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:50
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MERKEZ

Toplam Sandık : 270
Toplam Seçmen : 88.110
Açılan Sandık : 265
Açılan Sandık Oranı : % 98,15
Kullanılan Oy : 66.891
Geçerli Oy : 63.555
Katılım Oranı : % 77,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN BALTACI% 49,1431.230
AK PARTİTAHSİN BABAŞ% 36,1822.994
MHPYÜKSEL AYDIN% 6,914.393
YENİDEN REFAHMETİN TOPALOĞLU% 3,081.960
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BOSTANCI% 1,12712
BAĞIMSIZBORA ÇAPRAZ% 1,11707
İYİ PARTİKADİR YALÇIN% 0,81517
SAADETHULUSİ ÖZBEK% 0,45285
BTPMURAT GÜLEN% 0,24149
DSPSELAHATTİN BULANIKOĞLU% 0,1597
MEMLEKETAYTEN URGANİOĞLU% 0,1385
HÜDA PARZAHİR KELEŞ% 0,1380
DİĞER% 0,166
DEM PARTİYAKUP AKYOL% 0,165
APMUAMMER KÖKSAL% 0,0956
HKPSELİM YÜCEL% 0,0638
BAĞIMSIZMUSTAFA DUMAN% 0,0425
MİLLETYUSUF ZAİM% 0,0424
HAK-PARHASAN ŞEŞEOĞULLARI% 0,0423
TKHMUHAMMED CEMİL BALTA% 0,0422
BAĞIMSIZERKAN GÜVENCİ% 0,0214
BAĞIMSIZMEFTUN KUTLU% 0,0213
ABANA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEDA OYAR% 38,05898
MHPHASAN ÖZLÜ% 30,76726
CHPERFAİN TEKİN% 30,47719
SAADETMUSTAFA DÖNMEZ% 0,37
BTPMUSTAFA EZER% 0,215
YENİDEN REFAHERDEM ÖZMEN% 0,133
ZAFER PARTİSİSERDAR CAN TÜRKMEN% 0,082
AĞLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜLENT ERGİN% 55,51973
MHPŞAHİN ÇOLAK% 40,79715
CHPNERMİN GÜNEY% 2,442
ZAFER PARTİSİMERT KAĞAN ÇAM% 0,519
YENİDEN REFAHERAY SEZER% 0,346
SAADETHASİP YAZICIOĞLU% 0,346
BTPAHMET SÜRÜCÜ% 0,112
ARAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN YAZKAN% 49,991.880
CHPSATILMIŞ SARIKAYA% 43,931.652
YENİDEN REFAHAZİZ MADEN% 2,0276
MHPMUSTAFA YAZAN% 1,9473
BTPNİHAT KARAGÖZ% 1,0941
SAADETİRFAN BARLAS% 0,4517
ZAFER PARTİSİMURAT KORKMAZ% 0,3212
HKPELİF CEREN ÇINĞI OLKUN% 0,218
BAĞIMSIZNEJLA ARICA% 0,052
AZDAVAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEVAT TAŞKAN% 55,561.094
AK PARTİOSMAN NURİ CİVELEK% 27,98551
CHPMURAT KARABURUK% 15,03296
DSPFATİH YILMAZ% 0,418
YENİDEN REFAHHAKKI ERASLAN% 0,418
SAADETMEHMET KAŞ% 0,418
BTPNİHAT GÜLER% 0,24
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMUAMMER YANIK% 42,751.456
MHPABDULLAH BOZKURT EKEŞ% 31,591.076
AK PARTİEKREM ACAR% 19,99681
İYİ PARTİERSEL GÜNAYDIN% 2,585
BAĞIMSIZNEDİM BAŞARAN% 2,3279
BTPMEHMET HAYDAR GÜLEN% 0,5920
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖNEY% 0,269
CİDE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEJDET DEMİR% 46,763.215
CHPMEHMET EŞREF MUTLU% 30,582.103
AK PARTİSADULLAH SERDAR KETENCİ% 18,351.262
İYİ PARTİMUSTAFA ÇETİNKAYA% 2,69185
YENİDEN REFAHAYŞE AKBIYIK% 0,4531
ZAFER PARTİSİERHAN BAĞLAN% 0,3524
SAADETHASAN SOYUBELLİ% 0,3222
BTPMUSA COŞGUN% 0,3121
MEMLEKETSELAHATTİN BAYGIN% 0,1913
ÇATALZEYTİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET DEMİR% 40,44751
AK PARTİMUSA İHSAN UĞUZ% 33,82628
CHPFURKAN KILIÇ% 24,82461
BTPHAKAN KAYACAN% 0,275
SAADETAKİF YALÇIN% 0,275
YENİDEN REFAHEFE BARAN YÜKSEK% 0,224
ZAFER PARTİSİDERYA KARAKUŞ% 0,163
DADAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN YANIK% 43,43747
AK PARTİMEHMET APAYDIN% 39,71683
MHPNECMETTİN PİRCİ% 15,06259
YENİDEN REFAHERCAN DEMİR% 0,529
HKPUMUT DEVRİM GÜLDEMİR% 0,356
BTPEDA ELİF SÜRÜCÜ% 0,356
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL YAPAN% 0,295
SAADETMUSTAFA MERT YILDIZ% 0,295
DEVREKANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN ALTIKULAÇ% 48,91.623
MHPKENAN ÖZ% 44,351.472
YENİDEN REFAHMESUT AÇAR% 3,32110
CHPARİFE TÜRKMEN% 2,5685
BTPPERİHAN KIRIŞTIOĞLU% 0,4515
SAADETYAKUP TOKAN% 0,3311
HKPHİDAYET ARSLAN% 0,093
DOĞANYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KAYA% 37,43277
BÜYÜK BİRLİKEMRAH KAYIRAN% 21,89162
YENİDEN REFAHBEYAZIT SARUL% 20,41151
CHPYAKUP ŞENTÜRK% 13,78102
MHPŞERAFETTİN ORTAÇ% 5,6842
BTPEMİN ZORALİOĞLU% 0,544
SAADETDURMUŞ ERDİL% 0,272
HANÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMETİN YAMALI% 37,56533
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ÇOBAN% 30,73436
AK PARTİSERKAN UÇAR% 20,01284
CHPALİ ÖZKAN% 5,5779
DPŞÜKRÜ ÖZÜN% 4,3762
SAADETRAHMİ YAZICIOĞLU% 1,1316
İYİ PARTİERKAN ARIKAN% 0,355
BTPİSMAİL YIĞ% 0,284
İHSANGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAYATİ SAĞLIK% 39,68725
BAĞIMSIZZÜHTÜ DANACI% 26,82490
AK PARTİUFUK AYVACI% 21,02384
CHPEROL SAĞLIK% 6,08111
BAĞIMSIZNECMİ ALADAĞ% 3,8370
BTPMERYEM YAMANCAN% 0,8816
YENİDEN REFAHEVREN ÜLKER% 0,8215
SAADETHASAN BAKAR% 0,611
ZAFER PARTİSİSALİM AKDELİOĞLU% 0,224
HKPHÜSEYİN KASAP% 0,051
İNEBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENGİN UZUNER% 43,582.602
AK PARTİMUSTAFA HUNER ÖZAY% 41,712.490
CHPCEMAL İLYASOĞLU% 10,96654
DEVA PARTİSİMEHMET ZEYBEK% 2,51150
ZAFER PARTİSİSERVET ESE% 0,3923
YENİDEN REFAHBURHAN KARAMADEN% 0,3219
SAADETNİZAM KUVVET% 0,2817
BTPYASİN KUMRU% 0,1811
DSPHİKMET ERSOY% 0,074
KÜRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİH TURAN% 33,12517
MHPMUSTAFA CANBAZ% 31,58493
CHPŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ% 27,61431
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAĞIR% 7,05110
SAADETSAİM ÖZ% 0,396
ZAFER PARTİSİÜNSAL BIYIKLI% 0,193
BTPTAYYİBE KÜÇÜKHASAN% 0,061
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN ARI% 34,32509
BAĞIMSIZŞENOL YAŞAR% 29,94444
MHPLÜTFÜ İPEK% 29,54438
CHPKUBİLAY ÇETİNKAYA% 2,2934
BTPFERİDE NAMLIER% 1,8928
SAADETRAMAZAN ALAMEHMET% 1,0816
ZAFER PARTİSİMEHMET YILMAZ% 0,548
DSPCEMAL ÇALIŞKAN% 0,23
YENİDEN REFAHMUSTAFA DÖNMEZ% 0,23
SEYDİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ERDOĞAN% 63,761.376
AK PARTİVURAL ARSLAN% 31,61682
CHPFATMA GÜNEY% 3,5276
SAADETYÜKSEL CANPULAT% 0,429
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 0,378
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN SİMSAR% 0,235
BTPMUSA ÇOBAN% 0,092
ŞENPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEM ÇINAR% 37,01429
BAĞIMSIZSEBAHATTİN BAĞ% 32,7379
MHPSUAT SAYGIN% 16,83195
CHPHATİCE AYDOĞAN% 6,1371
BTPKENAN BEKTAŞ% 2,9334
İYİ PARTİAYHAN IŞIK% 2,0724
SAADETFAHRİ GÜLENÇ% 1,4717
YENİDEN REFAHBARIŞ SARUL% 0,8610
TAŞKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ARSLAN% 47,644.611
MHPYILDIRAN YÜKSEL% 37,263.606
CHPUFUK CAR% 9,46916
İYİ PARTİVEDAT GÜNER% 2,39231
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ TOPCU% 1,79173
ZAFER PARTİSİOSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU% 0,658
BÜYÜK BİRLİKESAT DEMİR% 0,5452
BTPGÜLER ÖZDEMİR% 0,1717
GELECEK PARTİSİHARUN ACAR% 0,1515
TOSYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVOLKAN KAVAKLIGİL% 43,557.830
AK PARTİKAZIM ŞAHİN% 34,946.281
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİR% 12,062.168
CHPTUĞÇE KEFELİ% 7,541.355
SAADETMUZAFFER KARAKOÇ% 1,12201
ZAFER PARTİSİHİLAL AĞA% 0,61110
BTPİLKER AYDIN% 0,1833

Kaynak: AA

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