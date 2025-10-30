Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek

Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek
30.10.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, oğlunu bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Oğlunun fotoğrafıyla kayıp ilanı bastıran acılı anne, "Umudumuz büyük. Yaşadığına inanıyorum" dedi.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un, karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

AİLEDEN TMOK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ile kardeşi Kirill Svechnikov, İstanbul'a gelerek olayı takip eden avukatları Alperen Çakmak ile görüştü. Aile, avukatları aracılığıyla yarışmayı düzenleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) hakkında da gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"UMUDUMUZ BÜYÜK, YAŞADIĞINA İNANIYORUM"

Anne Svechnikova ile avukat Çakmak, Svechnikov'un kaybolmasıyla ilgili yürütülen süreci ve son gelişmeleri anlattı. Oğlunun sol kolunda ejderha, ayı, aslan ve genç bir kadın bulunan dövmeli fotoğrafı ile kaybolduğunun anlaşılmasının ardından kendisine teslim edilen haç kolyesi ve akıllı saatini gösteren acılı anne, bu fotoğrafla kayıp ilanı bastırdığını söyledi.

Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek

Svechnikova, oğlu hakkındaki araştırmaların devam etmesi talebiyle İstanbul'a geldiğini belirterek, "Nikolai'nin bulunmasını talep ediyorum. Umudumuz büyük. Yaşadığına inanıyorum." dedi. Avukatlarından bilgi aldıklarını kaydeden Svechnikova, "Neden bu yarış esnasında kolyesini ve akıllı saatini çıkarttırdılar anlamıyorum. Saati üzerinde olsaydı, şu anda en azından sinyal verebilirdi. Haç kolyeyi de sürekli yanında taşırdı. Nikolai'nin çocuğu Leon Svechnikov çok küçük ve eşi Antonina Svechnikova onsuz çok zor yaşıyor. Nikolai bir baba, bir eş, eve bakabilen ailesine düşkün olan biriydi." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A İLK DEFA GELDİ"

Oğlunun karaya çıkarak kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin Svechnikova, "Nikolai öyle biri değil. Askerlikten muafiyetle alakalı bir belgesi var, askerden kaçması mümkün değil. Yurt dışına kaçması da mümkün değil çünkü sürekli ailesinin yanında. Şöyle de bir dedikodu var, ikinci bir ailesi varmış burada. Bu da mümkün değil çünkü İstanbul'a ilk defa geldi, sürekli orada çalışan ve ailesinin yanında olan biriydi. Eğer böyle bir şey olsaydı eşi de şüphe ederdi ama öyle bir şey yok." diye konuştu.

OĞLUNU BULANA 500 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

Svechnikova, "Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz çünkü o bizim oğlumuz, babamız her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız." açıklamalarında bulundu.

Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek

"2 AY OLDU, DOSYADA İPUCU DAHİ YOK"

Ailenin avukatı Çakmak ise soruşturmayı yakından takip ettiğini belirterek, ailenin talebi üzerine yarışmayı düzenleyen komite hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şu anda soruşturmada işe yarar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını aktaran Çakmak, "Bize arama çalışmalarının devam edildiği söyleniyor fakat 2 ay oldu, dosyada ipucu dahi yok. Savcılık olayı idareye, idare savcılığa yönlendiriyor. Bizler arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ve savcılıktan mümkün mertebe bilgi alıp çalışmaların daha etkin yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

"AKTİF OLARAK ARAMA ÇALIŞMALARININ YAPILIP YAPILMADIĞI KONUSUNDA ENDİŞELERİMİZ VAR"

Çakmak, yarış bölgesindeki kamera kayıtlarının incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanmadığını bildirerek, "Önemli olan denizde yapılan arama. İlk birkaç gün denizde arama yapıldı ama maalesef daha sonrasında bu çalışmalar devam etmedi. Olayın teknik kısmını bilen, aynı zamanda görgü tanığı olan bazı insanlarla haricen yaptığımız görüşmelerde, arama çalışmaları yapılırken sondaj gemilerinin kullanılması gerektiğini öğrendik. Bize söylenildiği kadarıyla arama çalışmalarının ilk 48 saati bu tarz durumlarda çok kritik. Bu teknolojiye sahip araç ve gereçlerin bulunduğu gemilerin aramalarda kullanılmadığı söylendi. Sahil Güvenlik ile en son yaptığımız görüşmede 'Biz ihbar geldikçe kıyı şeridinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.' diyorlar ama şu an aktif olarak arama çalışmalarının yapılıp yapılmadığı konusunda endişelerimiz var." değerlendirmelerinde bulundu.

Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek

Rusya Konsolosluğunun da olayla ilgili savcılıkla yazışmalar yaparak bilgi talep ettiğini, savcılığın da bilgi verdiğini aktaran Çakmak, Rusya ve Türkiye'nin birlikte çalışmaları halinde soruşturmanın daha nitelikli devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

"CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI DAHİ AİLESİ İÇİN BİR TESELLİ OLACAKTIR"

Çakmak, "İdare ve savcılık tarafından daha etkin arama çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten 1-2 aylık zaman geçti. Bu saatten sonra Nikolai'nin cansız bedeninin bulunması dahi ailesi için bir teselli olacaktır. Organizatörlerin, tüm yetkililerin, sorumluların da bu konuya müdahil olması, onların da güçlerini ortaya koyarak arama çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Uluslararası İlişkiler, İstanbul Boğazı, Güvenlik, istanbul, Olaylar, Türkiye, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi Savaş bakanlığına nükleer talimatı Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı
Gebze’de arama çalışmaları sona erdi Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Trump: Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye indirilecek Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı Tartışmaların odağındaki hastane satıldı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu’nun son halini yakın arkadaşı paylaştı Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

22:30
Bomba iddia Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova’da yakalandı
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
21:54
Burası Hindistan değil Türkiye Ünlü AVM’de mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
21:00
Fahriye Evcen servetine servet kattı Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
20:56
Erdoğan’la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama
20:12
Samsung, Hyundai ve Nvidia’nın CEO’ları aynı masada
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada
19:41
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı Cezası artırılıyor
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
19:07
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
18:13
FSM’de kahreden olay Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
18:00
Gebze’deki tek mucize İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
16:34
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
16:33
Tartışmalı ’hız sınırı’ kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
16:12
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 22:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.