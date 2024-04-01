KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:59  Güncelleme: 01:00
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 3.028
Açılan Sandık Oranı : % 88,69
Kullanılan Oy : 718.425
Geçerli Oy : 687.037
Katılım Oranı : % 77,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,59265.131
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,49133.868
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,3398.432
CHPMURAT MOLU% 14,0796.679
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,5638.204
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,5624.447
DİĞER% 1,359.305
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,483.307
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,382.587
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,32.047
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,292.011
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,171.136
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,161.121
TİPSAMİ KİRİK% 0,151.050
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,14978
YTPFERDİ KARABACAK% 0,12837
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,11786
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,11746
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,11718
DSPDAVUT OCAK% 0,1683
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,09627
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,07469
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06412
HKPNUH YAVUZ% 0,06404
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,05350
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,04243
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,03232
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03227
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 46,331.079
CHPMUSTAFA DURSUN% 44,71.041
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,35148
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 1,4233
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5212
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,5112
BTPNACİ DEMİR% 0,174
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 85,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 44,856.500
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,824.321
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,851.862
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,821.133
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,34339
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,37199
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,6695
BTPTURGAY KAYA% 0,2942
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,1614.488
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2312.111
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,85.128
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,154.068
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,042.018
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 3,061.227
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,95782
BTPÖZAY SUSAM% 0,37149
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,1248
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,1247
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 79,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,941.805
AK PARTİVURAL COŞKUN% 41,871.455
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9969
DİĞER% 1,5855
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3547
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4616
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3813
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,269
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,176
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 96,20
Katılım Oranı : % 85,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 45,457.936
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 36,946.449
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 11,21.956
CHPAYŞE KENDİR% 3,46604
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 1,91333
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,63111
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1730
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1221
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,117
DİĞER% 0,023
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 91,71
Katılım Oranı : % 75,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,5267.796
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,7243.364
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,3929.372
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,4921.930
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 4,037.686
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,887.407
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,226.143
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,951.805
DİĞER% 0,631.210
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,591.128
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,33637
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,21399
TİPEREN GÜRPINAR% 0,19353
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,18349
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17332
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,16294
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,11210
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,11204
HKPENES EROĞLU% 0,06120
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06119
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,88
Katılım Oranı : % 76,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 37,0292.630
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,548.803
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,3936.003
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,335.777
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,2710.698
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,989.959
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,496.224
DİĞER% 1,884.694
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,421.056
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,38943
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,24611
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,19466
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,15384
DSPEFEKAN ULU% 0,13326
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,11274
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,1258
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,1250
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,1248
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,1248
HKPSAADET GÜRTAN% 0,09233
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,06153
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 70,112.010
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 9,07260
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9258
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,67134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,43127
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,7321
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5616
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
DİĞER% 0,319
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,257
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,247
BTPHACI ELMA% 0,144
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 69,50
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 36,233.536
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 29,612.890
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 11,121.085
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,981.072
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,61352
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,45337
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,41333
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,768
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,5857
BTPEMREHAN METİN% 0,2827
DİĞER% 0,033
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 90,20
Katılım Oranı : % 84,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 37,273.160
CHPMURAT ÖZCAN% 30,882.618
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 15,521.316
SAADETFATMA YILDIZ% 9,57811
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 3,1263
DİĞER% 1,59135
BTPHASAN UĞUR% 1,1799
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,6656
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2420
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,033.592
MHPBAKİ BAYRAK% 38,723.022
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 13,141.025
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,7458
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,4737
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,3729
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3527
BTPMUSTAFA KURT% 0,1814
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 98,33
Katılım Oranı : % 73,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,327.185
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4320.757
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,3514.158
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,979.768
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,833.946
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,391.948
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,261.845
DİĞER% 0,76624
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,47383
BTPKADİR TORCU% 0,4327
TİPSERDAR ALTUNER% 0,36294
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,23186
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,19153
HKPÖNDER KARA% 0,0652
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 91,57
Katılım Oranı : % 85,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,526.867
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,154.805
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,37425
SAADETSELÇUK ONAT% 3,22405
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,5671
BTPADEM KORKMAZ% 0,0911
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,0911
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,229.782
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,178.885
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,582.120
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,43538
SAADETNUH TOSUN% 2,38527
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,72158
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1942
DİĞER% 0,1635
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1534
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 97,96
Katılım Oranı : % 84,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,424.184
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 42,164.158
CHPDENİZ ONAÇ% 11,531.137
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,5247
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,6766
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,3635
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,220
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1212
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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